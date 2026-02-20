Σε κατάσταση σοκ οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία μετά τη σύλληψη του Άντριου

Σοκαρισμένες είναι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία μετά τη σύλληψη του πατέρα τους, Άντριου Μαουντμπάτεν- Ουίνδσορ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail.

Ο πρώην πρίγκιπας πέρασε 11 ώρες υπό αστυνομική κράτηση χθες, την ημέρα των 66ων γενεθλίων του. Έχει προηγηθεί η έφοδος αστυνομικών με πολιτικά ρούχα στο σπίτι του στο Νόρφολκ και η σύλληψή του.

Αφέθηκε ελεύθερος και η έρευνα συνεχίζεται. Ωστόσο οι φωτογράφοι κατάφεραν να τον απαθανατίσουν να κρύβεται στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου καθώς έφευγε από το αστυνομικό τμήμα του Aylsham λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία δήλωση από την πρώην σύζυγο του Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, ή τις κόρες τους, Βεατρίκη και Ευγενία, και πληθαίνουν τα ερωτήματα για το που ακριβώς βρίσκονται.

Από αριστερά προς δεξιά: Η πριγκίπισσα Ευγενία, ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και η πριγκίπισσα Βεατρίκη / AP

«Αυτό είναι καταστροφικό για τη Σάρα Φέργκιουσον και τις κόρες της»

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, υπήρξαν χθες πληροφορίες ότι οι πριγκίπισσες είναι αναστατωμένες με τη σύλληψη και η μία βρίσκεται με την μητέρα τους. Ανώνυμες πηγές εξέφρασαν ανησυχίες για την ψυχική υγεία της Σάρα Φέργκιουσον, λέγοντας ότι η αστυνομική έρευνα είναι «καταστροφική για εκείνη και τις κόρες της».

Η πρώην δούκισσα της Υόρκης φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό, έχοντας περάσει μερικές ημέρες στις Γαλλικές Άλπεις με φίλους πριν μεταβεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph: «Αυτό είναι καταστροφικό για εκείνη και τα κορίτσια. Φαίνεται να κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι είναι δυνατή. Η απελπισία της για χρήματα ήταν σαφής βλακεία, αλλά αυτό ισοδυναμεί με αυτό που περνάει τώρα;»

Μια άλλη πηγή ισχυρίστηκε ότι οι δύο πριγκίπισσες είναι «σε κατάσταση σοκ». Η Σάρα Φέργκιουσον δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 25 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, όταν φωτογραφήθηκε να φεύγει από τη βασιλική έπαυλη Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Μέχρι πρόσφατα, συνέχιζε να ζει με τον Άντριου στην τεράστια έπαυλη παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν διαζευγμένο εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η Σάρα Φέργκιουσον με τις κόρες της, Βεατρίκη και Ευγενία / AP

