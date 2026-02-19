Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του

Ο Άντριου είναι σε αυτοκίνητο και συνοδεύεται από αστυνομικούς, εμφανώς τρομοκρατημένος, και προσπαθώντας να κρυφτεί από τα φλας των φωτογράφων

Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του
Ελεύθερος αφέθηκε ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου σχεδόν 12 ώρες μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Οι πρώτες φωτογραφίες μετά τη σύλληψη του, οι οποίες δόθηκαν αργά την Πέμπτη στη δημοσιότητα, τον δείχνουν να είναι καθισμένος στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, εμφανώς τρομοκρατημένος, και προσπαθώντας να κρυφτεί από τα φλας των φωτογράφων.

Δείτε τις φωτογραφίες:

1771529321475-851953038-andrew.png
Άντριου - Αποφυλάκιση

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου μετά την αποφυλάκιση του

X: @BreakingXAlerts

Σε ενημέρωση της, η αστυνομία ανέφερε ότι ο Άντριου «αφέθηκε ελεύθερος, αλλά συνεχίζεται η έρευνα», ενώ τόνισε ότι έρευνές της στο Νόρφολκ έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Βασιλιάς Κάρολος: «Οι αρχές έχουν την πλήρη υποστήριξη μας»

Νωρίτερα, ο βασιλιάς Κάρολος, εξέφρασε με γραπτή δήλωσή του, την πλήρη στήριξη του στις αρχές της Βρετανίας.

«Με βαθιά ανησυχία έμαθα τα νέα για τον Άντριου Μαουντμπάτεν- Ουίνδσορ και την υποψία για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και σωστή διαδικασία με την οποία το θέμα αυτό διερευνάται με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε ο βασιλιάς Κάρολος.

Βασιλιάς Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος

Αρχείου - AP

«Σε αυτό, όπως έχω πει και πριν, έχουν την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία μας. Επιτρέψτε μου να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να κάνει τη δουλειά του χωρίς παρεμβάσεις», σημείωσε ο Βρετανός μονάρχης.

Και κατέληξε: «Καθώς αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να σχολιάσω περαιτέρω το θέμα. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας».

Το χρονικό της σύλληψης

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ συνελήφθη ανήμερα των 66ων γενεθλίων του ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Αστυνομικοί εθεάθησαν από νωρίς σήμερα το πρωί στο Σάντριγχχαμ, όπου διαμένει ο μικρότερος αδελφός του Βασιλιά, μετά την αφαίρεση των επίσημων τίτλων του. Έξι περιπολικά χωρίς διακριτικά έφτασαν στο κτήμα του Βασιλιά Καρόλου στο Νόρφολκ λίγο μετά τις 8 π.μ. σήμερα το πρωί.

andrew-mountbatten-windsor1.jpg

(X- independent - Bav Media)

Οι περαστικοί είπαν ότι η ομάδα των οκτώ ατόμων φορούσε πολιτικά «αλλά φαινόταν να είναι αστυνομικοί». Ένας από αυτούς φαινόταν να κουβαλάει ένα φορητό υπολογιστή Πάρκαραν κοντά στο πρώην σπίτι του πρίγκιπα Φίλιππου, το Wood Farm, όπου έχει «εξοριστεί» το τελευταίο διάστημα ο Άντριου. Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκε μια συνοδεία οχημάτων να φεύγει.

andrew-mountbatten-windsor2.jpg

(X- independent - Bav Media)

Ο Άντριου, ο οποίος γίνεται 66 ετών σήμερα (19/2), διαμένει στο Σάντρινγχαμ αφότου τον έδιωξε ο μεγαλύτερος αδελφός του από το Royal Lodge στο Γουίνδσορ μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Έπσταϊν.

Σάρα Φέργκιουσον: Ενδέχεται να ανακριθεί από τις Αρχές σχετικά με την σύλληψη του Άντριου

Η Σάρα Φέργκιουσον ενδέχεται να ανακριθεί από την αστυνομία σχετικά με τη σύλληψη του πρώην συζύγου της Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Page Six, η οποία επικαλείται πληροφορίες από πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Αυτήν την στιγμή, η Φέργκιουσον, η οποία έχασε τον τίτλο της Δούκισσας του Γιορκ λόγω των δικών της σχέσεων αλλά και του πρώην συζύγου της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, πιστεύεται ότι βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την έξωση της από την πρώην κατοικία της στο Royal Lodge.

Ωστόσο, εάν και όταν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 66χρονη ενδέχεται να κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις της αστυνομίας, σχετικά με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος συνελήφθη νωρίς το πρωί της Πέμπτης με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

d.jpg

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου με τη Σάρα Φέργκιουσον

Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις για διάπραξη ποινικού αδικήματος εις βάρους της Φέργκιουσον, «η αστυνομία μπορεί να έχει λόγο να ανακρίνει τη Σάρα Φέργκιουσον, καθώς μπορεί να είναι σχετική μάρτυρας στην υπόθεση», δήλωσε ένας κορυφαίος δικηγόρος στο Page Six.

«Μπορεί να θέλουν να της κάνουν μερικές ερωτήσεις. Αν και η Σάρα Φέργκιουσον δεν κατείχε δημόσιο αξίωμα εκείνη την εποχή, δεν ξέρουμε τι γνωρίζει και αν έχει αποκαλύψει κάτι σε email», συμπλήρωσε. «Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από την αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας, μπορεί να καλέσει όποιον θέλει».

Η Φέργκιουσον αναφέρεται αρκετές φορές στα έγγραφα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση του Έπσταϊν. Να σημειωθεί ότι, το γεγονός ότι το όνομά της αναφέρεται στα αρχεία δεν υποδηλώνει ότι εμπλέχθηκε σε κάποια παράνομη πράξη.

Η Σάρα Φέργκιουσον από πάντα υπερασπίζεται τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, και του παρείχε την υποστήριξή της, ακόμη και αφού έχασε τον βασιλικό του τίτλο.

