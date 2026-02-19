Σάρα Φέργκιουσον: Ενδέχεται να ανακριθεί από τις Αρχές σχετικά με την σύλληψη του Άντριου

Η Σάρα Φέργκιουσον ενδέχεται να ανακριθεί από την αστυνομία σχετικά με τη σύλληψη του πρώην συζύγου της Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Page Six, η οποία επικαλείται πληροφορίες από πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Αυτήν την στιγμή, η Φέργκιουσον, η οποία έχασε τον τίτλο της Δούκισσας του Γιορκ λόγω των δικών της σχέσεων αλλά και του πρώην συζύγου της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, πιστεύεται ότι βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την έξωση της από την πρώην κατοικία της στο Royal Lodge.

Ωστόσο, εάν και όταν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 66χρονη ενδέχεται να κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις της αστυνομίας, σχετικά με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος συνελήφθη νωρίς το πρωί της Πέμπτης με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου με τη Σάρα Φέργκιουσον

Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις για διάπραξη ποινικού αδικήματος εις βάρους της Φέργκιουσον, «η αστυνομία μπορεί να έχει λόγο να ανακρίνει τη Σάρα Φέργκιουσον, καθώς μπορεί να είναι σχετική μάρτυρας στην υπόθεση», δήλωσε ένας κορυφαίος δικηγόρος στο Page Six.

«Μπορεί να θέλουν να της κάνουν μερικές ερωτήσεις. Αν και η Σάρα Φέργκιουσον δεν κατείχε δημόσιο αξίωμα εκείνη την εποχή, δεν ξέρουμε τι γνωρίζει και αν έχει αποκαλύψει κάτι σε email», συμπλήρωσε. «Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από την αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας, μπορεί να καλέσει όποιον θέλει».

Η Φέργκιουσον αναφέρεται αρκετές φορές στα έγγραφα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση του Έπσταϊν. Να σημειωθεί ότι, το γεγονός ότι το όνομά της αναφέρεται στα αρχεία δεν υποδηλώνει ότι εμπλέχθηκε σε κάποια παράνομη πράξη.

Η Σάρα Φέργκιουσον από πάντα υπερασπίζεται τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, και του παρείχε την υποστήριξή της, ακόμη και αφού έχασε τον βασιλικό του τίτλο.

Πότε εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημόσια η Σάρα Φέργκιουσον;

Να σημειωθεί ότι η Σάρα Φέργκιουσον διατηρεί χαμηλό προφίλ από τότε που ο πρώην σύζυγός της βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ εμφανίστηκε για τελευταία φορά μαζί με τον Άντριου στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, όταν παρευρέθηκε στην κηδεία της Αικατερίνης, δούκισσας του Κεντ, στον καθεδρικό ναό του Γουέστμινστερ, ενώ φωτογραφήθηκε να φεύγει από το Royal Lodge - το σπίτι στο Ουίνδσορ που μοιραζόταν προηγουμένως με τον Άντριου - στις 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Φέργκιουσον φέρεται να παρευρέθηκε στην ιδιωτική βάπτιση της εγγονής της, Αθηνάς Μαπέλι Μόζι, στο Βασιλικό Παρεκκλήσι στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου στο Λονδίνο.