LIVEBLOG - Αρχεία Έπσταϊν: Καταιγιστικές εξελίξεις - Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου

Αρχεία Έπσταϊν: Καταιγιστικές εξελίξεις - Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν. Όλα όσα συμβαίνουν λεπτό προς λεπτό από το live blog του Newsbomb 

Αρχεία Έπσταϊν: Καταιγιστικές εξελίξεις - Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου

Ο τέως πρίγκιπας Άντριου

AP
Η τελευταία και μεγαλύτερη παρτίδα των αρχείων Έπσταϊν που δημοσιοποίησε πριν απο περίπου τρεις εβδομάδες το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άνοιξε τον «Ασκό του Αιόλου» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, δευτερότοκο γιο της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ και αδερφό του μονάρχη της Βρετανίας, Καρόλου.

andrew-mountbatten-windsor1.jpg

(X- independent - Bav Media)

Σε μια αιφνιδιαστική επιχείρηση της βρετανικής αστυνομίας, στο βασιλικό κτήμα του Σάντριγχχαμ, όπου διαμένει ο μικρότερος αδελφός του Βασιλιά, μετά την αφαίρεση των επίσημων τίτλων του, οι Αρχές τον συνέλαβαν για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Έξι περιπολικά χωρίς διακριτικά έφτασαν στο κτήμα του Βασιλιά Καρόλου στο Νόρφολκ λίγο μετά τις 8 π.μ. σήμερα το πρωί.

andrew-mountbatten-windsor2.jpg

(X- independent - Bav Media)

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε: «Στο πλαίσιο της έρευνας, συλλάβαμε σήμερα έναν άνδρα γύρω στα εξήντα από το Νόρφολκ ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα και πραγματοποιούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ. Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση αυτή τη στιγμή».

