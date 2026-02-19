Βρετανία: Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ συνελήφθη ανήμερα των 66ων γενεθλίων του ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Αστυνομικοί εθεάθησαν από νωρίς σήμερα το πρωί στο Σάντριγχχαμ, όπου διαμένει ο μικρότερος αδελφός του Βασιλιά, μετά την αφαίρεση των επίσημων τίτλων του. Έξι περιπολικά χωρίς διακριτικά έφτασαν στο κτήμα του Βασιλιά Καρόλου στο Νόρφολκ λίγο μετά τις 8 π.μ. σήμερα το πρωί.

Οι περαστικοί είπαν ότι η ομάδα των οκτώ ατόμων φορούσε πολιτικά «αλλά φαινόταν να είναι αστυνομικοί». Ένας από αυτιύς φαινόταν να κουβαλάει ένα φορητό υπολογιστή Πάρκαραν κοντά στο πρώην σπίτι του πρίγκιπα Φίλιππου , το Wood Farm, όπου έχει «εξοριστεί« το τελευταίο διάστημα ο Άντριου. Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκε μια συνοδεία οχημάτων να φεύγει. Το BBC επιβεβαίωσε ότι κρατείται ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου στα γόνατα πάνω από μία γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα. Οι εικόνες περιλαμβάνονταν στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 30/01/2026 AP

Ο Άντριου, ο οποίος γίνεται 66 ετών σήμερα (19/2), διαμένει στο Σάντρινγχαμ αφότου τον έδιωξε ο μεγαλύτερος αδελφός του από το Royal Lodge στο Γουίνδσορ μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο δευτερότοκος γιος της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ δεν έχει ακόμη μιλήσει με τους ντετέκτιβ, οι οποίοι αξιολογούν μια σειρά από ισχυρισμούς που σχετίζονται με σωματεμπορία και ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα και σωματεμπορία. Αλλά ο αδελφός του, ο βασιλιάς Κάρολος, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει την αστυνομία στις έρευνές της.

Υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί ότι μπορεί να έχει περάσει λαθραία μια γυναίκα στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, η οποία μπορεί να έχει διακινηθεί στη Βρετανία με το τζετ «Lolita Express» του Έπσταϊν. Ο Άντριου αρνείται οποιαδήποτε παράβαση.

Από αριστερά προς δεξιά: Η πριγκίπισσα Ευγενία, ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και η πριγκίπισσα Βεατρίκη / AP

Η αστυνομία εμφανίστηκε στο Σάντριγχαμ καθώς ο Βρετανός πρωθυπουγός σερ Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» στο Ηνωμένο Βασίλειο και εννέα αστυνομικές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου αξιολογούν εάν θα ξεκινήσουν έρευνες για καταγγελίες που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής επίθεσης.

Ο τέως πρίγκιπας Άντριου AP

Η βασιλική οικογένεια καλείται επίσης να καταθέσει στην έρευνα του αμερικανικού Κογκρέσου για τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019. Μιλώντας στο BBC Breakfast, ο Σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία ας καταθέσει. Επομένως, είτε πρόκειται για τον Άντριου είτε για οποιονδήποτε άλλον, όποιος έχει σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα, στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τον Έπσταϊν, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες υποθέσεις».

«Όποιος έχει πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών έχει κατά την άποψή μου καθήκον να βγει μπροστά, όποιος κι αν είναι» Ο Σερ Κιρ πρόσθεσε: «Μία από τις βασικές αρχές του συστήματός μας είναι ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, και είναι πραγματικά σημαντικό αυτό να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς».

Η Σκότλαντ Γιαρντ εξετάζει ισχυρισμούς ότι οι αξιωματικοί της βασιλικής προστασίας «έκαναν τα στραβά μάτια» κατά τη διάρκεια επισκέψεων στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική. Η κύρια κατήγορος του ατιμασμένου μέλους της βασιλικής οικογένειας, Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε πέρυσι, ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου τρεις φορές, μεταξύ άλλων και στο Λιτλ Σεντ Τζέιμς ένα μικρό ιδιωτικό νησί στις Παρθένες Νήσους των Ηνωμένων Πολιτειώ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ισχυρισμούς που ο Άντριου αρνείται πάντα.

Πολλοί επιζώντες ισχυρίστηκαν επίσης ότι υπήρξαν θύματα εμπορίας και κακοποίησης στο νησί που αγόρασε ο Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους το 1998. Η αστυνομία του Σάρεϊ έχει επίσης καλέσει όσους έχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ισχυρισμούς για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική επίθεση που σχετίζονται με τα αρχεία του Έπσταϊν να προσέλθουν.

