Φάκελος Έπσταϊν: Επίσημη έρευνα για τα δύο κορίτσια που θάφτηκαν στο «Ράντσο Ζορό»

Σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσίευσε πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) στο πλαίσιο της έρευνας για τα σεξουαλικά σκάνδαλα του Τζέφρι Έπσταϊν, δύο κορίτσια πέθαναν κατά τη διάρκεια φετιχιστικού σεξ και θάφτηκαν κατόπιν εντολής του ίδιου και της Γκισλέιν Μάξγουελ έξω από το απομακρυσμένο «ράντσο Ζορό» στο Νέο Μεξικό.

Οι αρχές στο Νέο Μεξικό ανακοίνωσαν χθες ότι διερευνούν επίσημα τον ισχυρισμό. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της πολιτείας, Λόρεν Ροντρίγκεζ, δήλωσε ότι είχε ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ το αντίγραφο ενός email του 2019 που περιείχε τον ισχυρισμό.

«Ερευνούμε ενεργά αυτόν τον ισχυρισμό και διεξάγουμε ευρύτερη έρευνα υπό το φως της τελευταίας ανακοίνωσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ», δήλωσε η Ροντρίγκεζ. Μια ημέρα νωρίτερα, οι αρχές της πολιτείας ξεκίνησαν την πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα για τις κατηγορίες ότι ο Έπσταϊν κακοποίησε σεξουαλικά κορίτσια και γυναίκες στο ράντσο Ζόρο, 48 χλμ. νότια της Σάντα Φε, για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Η πίεση από τους Δημοκρατικούς νομοθέτες για την αποκάλυψη των εγκλημάτων του Έπσταϊν έχει μετατραπεί σε σημαντική πολιτική πρόκληση για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

O Tζέφρι Έπσταϊν στο «ράντσο Ζορό»

Το email, με τίτλο «Εμπιστευτικό: Τζέφρι Έπσταϊν», εστάλη στον ραδιοφωνικό παραγωγό του Νέου Μεξικού Έντι Άραγκον από έναν άνδρα ονόματι Έντουαρντ στις 25 Νοεμβρίου του 2019. Έγραφε: «Έντουαρντ, αυτό είναι ευαίσθητο θέμα, επομένως θα είναι το πρώτο και το τελευταίο email, ανάλογα με την κρίση σου. Μπορείς να επιλέξεις να το πάρεις ή να το πετάξεις στα σκουπίδια, αλλά αυτό προέρχεται από ένα άτομο που ήταν εκεί και τα είδε όλα, ως πρώην μέλος του προσωπικού του Ζορό».

Ο Άραγκον ήταν παραγωγός μίας ραδιοφωνικής εκπομπής στο Νέο Μεξικό, ο οποίος είχε συζητήσει το θέμα. Το email έγραφε περαιτέρω: «Το παρακάτω υλικό ελήφθη από το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν ως ασφάλειά μου σε περίπτωση μελλοντικής δικαστικής διαμάχης εναντίον του Έπσταϊν. Γνωρίζατε ότι κάπου στους λόφους έξω από τους Ζορό, δύο ξένες κοπέλες θάφτηκαν κατόπιν εντολής του Τζέφρι και της κυρίας Γκ; Και οι δύο πέθαναν από στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια άγριου, φετιχιστικού σεξ».

Ο αποστολέας, ισχυριζόμενος ότι ήταν πρώην υπάλληλος του «Ράντσου Ζορό», ζήτησε την πληρωμή ενός bitcoin σε αντάλλαγμα για το βίντεο που, σύμφωνα με το email, είχε ληφθεί από το σπίτι του Έπσταϊν και έδειχνε τον χρηματιστή να κάνει σεξ με ανήλικες. Ο Άραγκον δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι πίστευε ότι το email ήταν νόμιμο και το προώθησε αμέσως στο FBI.

Μια έκθεση του FBI του 2021, που περιέχεται επίσης στην τελευταία δημοσίευση του φακέλου Έπσταϊν, ανέφερε ότι ο Άραγκον επισκέφθηκε ένα γραφείο του FBI για να αναφέρει το email, το οποίο προσέφερε επτά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης και την τοποθεσία δύο ξένων κοριτσιών που ήταν θαμμένα στο Zorro Ranch σε αντάλλαγμα για ένα bitcoin.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προειδοποίησε πέρυσι ότι ορισμένα από τα αρχεία που αποκάλυψε από την έρευνά του για τον Έπσταϊν «περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιαστικούς ισχυρισμούς» και ότι περιλαμβάνουν ανώνυμες κατηγορίες που οι ερευνητές δεν επιβεβαίωσαν ή σε ορισμένες περιπτώσεις έκριναν ψευδείς.

Σε συνέντευξύ της, η Επίτροπος Γης του Νέου Μεξικού, Στέφανι Γκαρσία Ρίτσαρντ δήλωσε ότι το γραφείο της βρήκε το επεξεργασμένο email κατά τη διάρκεια πρόσφατης αναζήτησης της τελευταίας δημοσίευσης των αρχείων. Σε επιστολή της στις 10 Φεβρουαρίου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και σε μια δήλωση, κάλεσε τους ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς αξιωματούχους της δικαιοσύνης να διερευνήσουν πλήρως τους ισχυρισμούς για εγκληματικότητα στο ράντσο του Epstein και στις πολιτειακές εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτό.

Ο Έπσταϊν μίσθωσε περίπου 1.243 στρέμματα κρατικής γης γύρω από το ράντσο το 1993. Η Γκαρσία ακύρωσε τις μισθώσεις τον Σεπτέμβριο του 2019, αφού το γραφείο της διαπίστωσε ότι ο Έπσταϊν δεν χρησιμοποιούσε τη γη για κτηνοτροφία ή γεωργία, αλλά ως προστατευτικό χώρο για την ιδιωτικότητα γύρω από το ράντσο του. Ο Έπσταϊν πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2019. Ο θάνατός του θεωρήθηκε αυτοκτονία.

