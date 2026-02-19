Μπιλ Γκέιτς: Δεν εμφανίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Ινδίας για την τεχνητή νοημοσύνη λόγω Έπσταϊν

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων στην τελευταία παρτίδα των αρχείων Έπστάιν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

AP
Ο Μπιλ Γκέιτς ακύρωσε την ομιλία του που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη στη μεγάλη Σύνοδο Κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ινδία, ως επίπτωση των αποκαλύψεων των αρχείων του Έπσταϊν.

Η ακύρωση μόλις λίγες ώρες πριν, προκαλεί άλλο ένα πλήγμα σε μια εμβληματική εκδήλωση που έχει ήδη αμαυρωθεί από οργανωτικά λάθη, ένα μπέρδεμα ρομπότ και παράπονα αντιπροσώπων για το κυκλοφοριακό.

Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Τζέφρι Επστάιν σε νέα φωτογραφία από τα αρχεία της υπόθεσης

«Μετά από προσεκτική εξέταση και για να διασφαλιστεί ότι η εστίαση παραμένει στις βασικές προτεραιότητες της Συνόδου Κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Γκέιτς δεν θα εκφωνήσει την κεντρική του ομιλία.

Το Ίδρυμα Γκέιτς παραμένει πλήρως αφοσιωμένο στο έργο μας στην Ινδία για την προώθηση των κοινών μας στόχων υγείας και ανάπτυξης», ανέφερε στη δήλωση ακύρωσης το Ίδρυμα.

Στη θέση του θα μιλήσει ο ο πρόεδρος των γραφείων του στην Αφρική και την Ινδία.

Μόλις πριν από λίγες μέρες, το ίδρυμα είχε απορρίψει τις φήμες για την απουσία του και επέμενε ότι ήταν σε καλό δρόμο για να παρευρεθεί.

Η απουσία του Γκέιτς, ακολουθούμενη από άλλη μια υψηλού προφίλ ακύρωση από τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, προσθέτει σε ένα δύσκολο άνοιγμα για μια σύνοδο κορυφής που χαρακτηρίζεται ως το πρώτο μεγάλο φόρουμ τεχνητής νοημοσύνης.

Η τελευταία δόση εγγράφων που κυκλοφόρησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιείχε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ πολλών επιφανών προσωπικοτήτων και του Έπσταϊν.

Σε ένα προσχέδιο email μεταξύ των εγγράφων, ο Έπσταϊν ισχυρίστηκε ότι ο Γκέιτς είχε εξωσυζυγικές σχέσεις.

Epstein - Gates

Ο Έπσταϊν έγραψε ότι η σχέση του με τον Γκέιτς κυμαινόταν από «να βοηθήσει τον Μπιλ να πάρει ναρκωτικά, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες, μέχρι να διευκολύνει τις παράνομες προσπάθειές του, με παντρεμένες γυναίκες».

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι ο Γκέιτς και ο Έπσταϊν συναντήθηκαν επανειλημμένα μετά τη φυλάκιση του Έπσταϊν για να συζητήσουν την επέκταση των φιλανθρωπικών προσπαθειών του Γκέιτς.

Ο Γκέιτς νωρίτερα αυτόν τον μήνα δήλωσε ότι μετανιώνει για «κάθε λεπτό» που πέρασε με τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η πρώην σύζυγός του Μελίντα είπε ότι είχε ακόμα ερωτήσεις να απαντήσει σχετικά με τη σχέση του με τον αείμνηστο καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη.

Η πρώτη μεγάλη σύνοδος κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη της Ινδίας κυριαρχεί όχι τόσο για το αντικείμενό της, αλλά για τα οργανωτικά λάθη και έλλειψη σχεδιασμού.

Οι εκθεσιακοί χώροι της συνόδου κορυφής έκλεισαν για το κοινό την Πέμπτη σε μια αιφνιδιαστική κίνηση που οδήγησε σε περισσότερο θυμό μεταξύ των παρευρισκομένων.

Την Τετάρτη, ζητήθηκε από το ινδικό πανεπιστήμιο Galgotias να εγκαταλείψει τον πάγκο του, αφού ένα μέλος του προσωπικού παρουσίασε ένα εμπορικά διαθέσιμο ρομποτικό σκυλί κατασκευασμένο στην Κίνα ως δική του δημιουργία.

Χάος έχει κυριεύσει την πόλη, με τους ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαμαρτύρονται για κυκλοφοριακά προβλήματα καθώς η αστυνομία έκλεισε τους δρόμους για να διευκολύνει τη μετακίνηση VIP.

