«Ράντσο Ζορό»: Το «κολαστήριο» του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό και οι δύο στραγγαλισμένες γυναίκες

Snapshot Ο Τζέφρι Έπσταϊν χρησιμοποίησε το απομονωμένο ράντσο Ζορό στο Νέο Μεξικό ως χώρο σεξουαλικής κακοποίησης νεαρών γυναικών και κοριτσιών, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για δύο γυναίκες που στραγγαλίστηκαν και θάφτηκαν εκεί.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες σε άλλα ακίνητα του Έπσταϊν, το ράντσο Ζορό δεν είχε υποβληθεί σε ομοσπονδιακή έρευνα μέχρι πρόσφατα, με τη νομοθεσία του Νέου Μεξικού να εγκρίνει την πρώτη πλήρη διερεύνηση.

Μαρτυρίες θυμάτων και δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικες και νεαρές γυναίκες στο ράντσο, ενώ σχεδιαζόταν να το χρησιμοποιήσει για να διαδώσει το DNA του μέσω εγκυμοσύνων γυναικών.

Το ράντσο αγοράστηκε από τον Ντόναλντ Χάφινς το 2023 και μετονομάστηκε σε San Rafael Ranch, ενώ κρατικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τις φερόμενες ταφές και τη χρήση της γης.

Η Deutsche Bank δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει πρόσθετους πόρους για την πρόληψη και δίωξη της εμπορίας ανθρώπων στο Νέο Μεξικό, ως μέρος συμφωνίας για την υπόθεση που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις του Έπσταϊν. Snapshot powered by AI

Ό Τζέφρι Έπσταϊν απολάμβανε πολλές από τις σκοτεινές ιδιωτικές του στιγμές σε ένα απέραντο ράντσο στην έρημο έξω από τη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό. Η ιδιοκτησία, έκτασης σχεδόν 8.000 στρεμμάτων - γνωστή ως ράντσο Ζορό (Ζοrro Ranch) - ήταν διάσπαρτη με κάκτους και βοοειδή και περιλάμβανε μια έπαυλη 2480 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και έναν ιδιωτικό διάδρομο προσγείωσης αεροσκαφών.

Επί χρόνια, ο καταδικασμένος παιδόφιλος κακοποιούσε έφηβες και νεαρές γυναίκες σε αυτό το ράντσο ατιμώρητα, σύμφωνα με καταγγελίες αρκετών γυναικών. Στη δικαστική διαδικασία, τα θύματα περιέγραψαν λεπτομερώς ιστορίες φρίκης, που έλαβαν χώρα σε αυτή την απομονωμένη έκταση γης, ενώ ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρές γυναίκες.

Οι αρχές έψαξαν πολλά από τα άλλα ακίνητα του Έπσταϊν όλα αυτά τα χρόνια - την κατοικία του στη Νέα Υόρκη , το ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική, το κτήμα του Παλμ Μπιτς και το διαμέρισμά του στο Παρίσι - αλλά πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ καμία ομοσπονδιακή έρευνα στο ράντσο. Οι νομοθέτες της πολιτείας ψήφισαν τελικά τη Δευτέρα νομοθεσία για την έναρξη της πρώτης πλήρους έρευνας για το «ράντσο Ζόρο», όπου ο Έπσταϊν κατηγορείται για εμπορία και σεξουαλική επίθεση κοριτσιών και γυναικών.

«Η πρώτη πλήρης έρευνα για το τι συνέβη στο ράντσο θα προσφέρει μία πλατφόρμα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια σχετικά με το τι συνέβη εκεί και για να αποδοθεί δικαιοσύνη στους επιζώντες» δήλωσε στο Axios η Δημοκρατική πολιτειακή βουλευτής Άντρεα Ρομέρο. Ο επιχειρηματίας και πολιτικός από το Τέξας, Ντόναλντ Χάφινς, αποκαλύφθηκε ως ο νυν ιδιοκτήτης του ράντσου στη νότια κομητεία της Σάντα Φε. Ο πρώην γερουσιαστής από το Ντάλας αγόρασε το ακίνητο το 2023 και έκτοτε το μετονόμασε σε San Rafael Ranch.

Το εσωτερικό από το «κολαστήριο» του Έπσταϊν

Δύο γυναίκες στραγγαλίστηκαν μέχρι θανάτου

Ένα email από τα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν αναφέρει ότι ο διαβόητος παιδόφιλος διέταξε να ταφούν «δύο ξένα κορίτσια» στη γη, αφού στραγγαλίστηκαν μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια «άγριου, φετιχιστικού σεξ », αναφέρει μεταξύ άλλων η εφημερίδα Sun. Ο ισχυρισμός που συγκλονίζει έγινε από έναν πρώην υπάλληλο του Έπσταϊν και περιελάμβανε συνδέσμους που φέρονται να δείχνουν τον εκλιπόντα παιδόφιλο σε σεξουαλικές επαφές με ανήλικα κορίτσια. Απεστάλη στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Eddy Aragon στις 21 Νοεμβρίου 2019, προτού διαβιβαστεί στο FBI . Μετά από αυτό η Επίτροπος Γης Στεφανί Γκαρσία Ρίτσαρντ δήλωσε ότι ζήτησε διεξοδική έρευνα της έκτασης για να διερευνηθούν οι φερόμενες ταφές.

«Υπήρξε ένας πολύ ανησυχητικός ισχυρισμός και θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδέεται με κρατική γη», δήλωσε στο Scripps News. «Είμαι η διαχειρίστρια αυτής της γης και ό,τι συμβαίνει εκεί και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η γη είναι ύψιστου ενδιαφέροντος και σημασίας για εμάς στο Γραφείο Κτηματολογίου του Κράτους.» Το απέραντο ράντσο δεν έχει ποτέ ερευνηθεί σωστά από ομοσπονδιακούς ερευνητές.

Ο Έκτορ Μπαλντέρας, γενικός εισαγγελέας στο Νέο Μεξικό την περίοδο της σύλληψης του Έπσταϊν το 2019, δήλωσε ότι «διερεύνησε δραστηριότητα που έλαβε χώρα στο Νέο Μεξικό, αλλά οι Αμερικανοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη που χειρίζονταν την ομοσπονδιακή έρευνα «ζήτησαν να σταματήσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω κρατική έρευνα ή δίωξη καθώς πραγματοποιούσαν ήδη τη δική τους σε πολλαπλές δικαιοδοσίες».

O Tζέφρι Έπσταϊν στο «ράντσο Ζορό»

To σχέδιο Έπσταϊν να διαδώσει το DNA του σε όλη την ανθρώπινη φυλή

Το «ράντσο Ζορό» φέρεται να επισκέπτονταν ισχυροί άνδρες, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην κυβερνήτη της πολιτείας. Ήταν επίσης το προτεινόμενο σκηνικό για τα σχέδια του Έπσταϊν που αναφέρθηκαν προηγουμένως να διαδώσει το DNA του σε όλη την ανθρώπινη φυλή, αφήνοντας έγκυες όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες.

Πολλές γυναίκες έχουν δηλώσει ότι ο Έπσταϊν τις κακοποίησε ως έφηβες ή νεαρές γυναίκες στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό. Ανάμεσά τους είναι η Τζέιν, η πρώτη κατήγορος που κατέθεσε στη δίκη της συνεργού του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ , για σεξουαλική εμπορία. Η Τζέιν είπε ότι γνώρισε τον Έπσταϊν το 1994 ενώ παρακολουθούσε το Interlochen Center for the Arts, μια αναγνωρισμένη κατασκήνωση νέων για τέχνες στο Μίσιγκαν. Όταν η Μάξγουελ και ο Έπσταϊν έμαθαν ότι ήταν από το Παλμ Μπιτς, ζήτησαν το τηλέφωνο της μητέρας της, όπως κατέθεσε.

Η Τζέιν τους έδωσε τα στοιχεία επικοινωνίας της μητέρας της. Όταν η Τζέιν επέστρεψε από το Interlochen , η ίδια και η μητέρα της κλήθηκαν για τσάι και η κοπέλα άρχισε να περνάει χρόνο με τον Έπσταϊν και τον Μάξγουελ. Ο Έπσταϊν άρχισε να κακοποιεί σεξουαλικά την Τζέιν όταν ήταν 14 ετών.

Η κόλαση του «Ζοrro Ranch»

Η Τζέιν είπε ότι ταξίδεψε με τον Έπσταϊν και τον Μάξγουελ στη Νέα Υόρκη και το Νέο Μεξικό. «Θυμάμαι απλώς ότι κάποιος, κάποια στιγμή, μπήκε στο δωμάτιό μου και μου είπε: "Ο Τζέφρι θέλει να σε δει" και μετά με συνόδευσε για να τον δω», είπε. «Απλώς ένιωσα την καρδιά μου να σφίγγεται στο στομάχι μου, ξέρεις. Δεν ήθελα να πάω να τον δω», είπε η Τζέιν, η οποία ήταν 15 ή 16 ετών τότε. «Θυμάμαι απλώς ότι με οδήγησαν στην κρεβατοκάμαρά του και, ξέρετε, συνέβαινε το ίδιο πράγμα».

Η Άνι Φάρμερ, η τέταρτη κατήγορος που κατέθεσε στη δίκη της Μάξγουελ για σεξουαλική εκμετάλλευση, είπε ότι η Βρετανίδα κοσμική τής έκανε γυμνό μασάζ στο ράντσο όταν ήταν 16 ετών. Κατά τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ, η Φάρμερ κατέθεσε ότι το πρωί μετά τη συνάντηση με τη Μάξγουελ, ο Έπσταϊν πήγε αργά στο κρεβάτι μαζί της και της είπε ότι «ήθελε να την αγκαλιάσει» και εκείνη «ένιωσε κάπως παγωμένη».«Με πίεσε με το σώμα του», είπε.

Μια άλλη γυναίκα που αναγνωρίστηκε ως Τζέιν Ντόου είπε ότι γνώρισε τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής στη Νέα Υόρκη. Στο αρχοντικό του, η γραμματέας του φέρεται να την τράβηξε φωτογραφίες και της είπε ότι ο Τζέφρι «ήθελε πολύ να τη γνωρίσει». Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Τζέιν ισχυρίστηκε ότι η γραμματέας έστειλε email ότι «ο Έπσταϊν ήταν ενθουσιασμένος με τις φωτογραφίες και ότι ενδιαφερόταν πολύ [για αυτήν]...»

Η Τζέιν Ντο και η αδερφή της προσκλήθηκαν σε μια παράσταση μαγείας στο Λας Βέγκας και στη συνέχεια στο ράντσο του Έπσταϊν. Μετά την παράσταση μαγείας, πέταξαν με το αεροπλάνο του Έπσταϊν για το Νέο Μεξικό. Ήταν εκεί «μαζί με αρκετά νεαρά κορίτσια», ισχυρίστηκε η Τζέιν Ντο.

Στο ράντσο, η Τζέιν Ντο είπε ότι κλήθηκε στο κυρίως σπίτι και μεταφέρθηκε στην κρεβατοκάμαρα του Έπσταϊν. Εκεί, ισχυρίστηκε, ο Έπσταϊν φορούσε μπουρνούζι και απαίτησε μασάζ. Ένιωθε ότι ο Έπσταϊν ήθελε να συμμετάσχει σε σεξουαλική δραστηριότητα «αλλά δεν ήξερε τι ήταν. Ο Έπσταϊν φάνηκε να απογοητεύεται με το αποτέλεσμα». Ο Έπσταϊν της επιτέθηκε με μια συσκευή, είπε στα δικαστικά έγγραφα.

Kαταγγελίες για τον πρώην κυβερνήτη Μπιλ Ρίτσαρντσον

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, μία από τις πιο ένθερμες κατηγόρους του Έπσταϊν, ήταν μεταξύ εκείνων που δήλωσαν ότι έπεσαν θύματα κακοποίησης στο ράντσο. Η Τζιούφρε, η οποία μήνυσε τη Μάξγουελ για δυσφήμιση αφού η Βρετανίδα κοσμική την κατηγόρησε ότι ψεύδεται, παρείχε φωτογραφίες της από το ράντσο σε δικαστικό έγγραφο του 2015 Η Τζιούφρε είπε ότι ο Έπσταϊν την εξέδιδε σε ισχυρούς άνδρες στο ράντσο, συμπεριλαμβανομένου του εκλιπόντος Μπιλ Ρίτσαρντσον, ο οποίος διετέλεσε κυβερνήτης στο Νέο Μεξικό από το 2003 έως το 2011.

Εκπρόσωπος του Ρίτσαρντσον, ο οποίος πέθανε το 2023, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο πρώην κυβερνήτης δεν συνάντησε ποτέ την Τζιούφρε και ότι «αυτοί οι ισχυρισμοί και τα συμπεράσματα είναι εντελώς ψευδή» και ότι στις «περιορισμένες αλληλεπιδράσεις του με τον κ. Έπσταϊν, δεν τον είδε ποτέ παρουσία νεαρών ή ανήλικων κοριτσιών».

O Έπσταϊν αγόρασε το απομονωμένο ακίνητο στο Νέο Μεξικό το 1993 από τον Μπρους Κινγκ, τρεις φορές Δημοκρατικό κυβερνήτη του Νέου Μεξικού, ο οποίος πέθανε το 2009. Τα αρχεία δείχνουν ότι απέκτησε το ακίνητο μέσω μιας οντότητας με την επωνυμία Zorro Trust , η οποία αργότερα έγινε Cypress Inc , και ότι η αγορά περιελάμβανε περίπου 1.200 στρέμματα κρατικής γης, μισθωμένα για γεωργικούς σκοπούς.

Ο νέος ιδιοκτήτης του ράντσου, Ντον Χάφινς

Με τα χρόνια, ο Έπσταϊν συνέβαλε στις πολιτικές εκστρατείες των Δημοκρατικών της πολιτείας, όπως του Ρίτσαρντσον, και του γιου του Κινγκ, Γκάρι Κινγκ, πρώην γενικού εισαγγελέα. Όταν αναφέρθηκαν στον Τύπο δωρεές, οι άνδρες δεσμεύτηκαν είτε να επιστρέψουν τα χρήματα είτε να τα δώσουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι αχρονολόγητες φωτογραφίες στα αρχεία του Έπσταϊν που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα προσφέρουν σπάνιες εικόνες από τη ζωή στο ράντσο: την γιγάντια έπαυλη του Έπσταϊν, τους στάβλους, ένα vintage κάρο και τα ζώα, καθώς και τον ίδιο τον Έπσταϊν στη γη με σκύλους. Άλλες εικόνες δείχνουν νεαρές γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα είναι κρυμμένα, να ιππεύουν άλογα, να εξασκούνται στην τοξοβολία και τη σκοποβολή.

Ο Τσόμσκι και ο Γούντι Άλεν στο ράντσο

Στις φωτογραφίες εμφανίζονται επίσης αρκετοί άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του αείμνηστου Γάλλου ατζέντη μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ , του γλωσσολόγου Νόαμ Τσόμσκι και του σκηνοθέτη Γούντι Άλεν. Ούτε ο Τσόμσκι ούτε ο Άλεν έχουν κατηγορηθεί για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Σε μια μακροσκελή δήλωση , η Βαλέρια Τσόμσκι, η δεύτερη σύζυγος και εκπρόσωπος του Τσόμσκι, δήλωσε ότι γευμάτισαν στο ράντσο του Έπσταϊν μια φορά, «σε σχέση με μια επαγγελματική εκδήλωση».

«Παρακολουθήσαμε κοινωνικές συναντήσεις, γεύματα και δείπνα όπου ήταν παρών ο Έπσταϊν και συζητήθηκαν ακαδημαϊκά θέματα», είπε. «Ποτέ δεν γίναμε μάρτυρες κάποιας ακατάλληλης, εγκληματικής ή αξιόμεμπτης συμπεριφοράς από τον Έπσταϊν ή άλλους. Σε καμία περίπτωση δεν είδαμε παιδιά ή ανήλικα άτομα παρόντα».

Ο Τζέφρι Έπσταϊν

Αφού ο Έπσταϊν δήλωσε ένοχος για κατηγορίες που σχετίζονται με την πορνεία στην πολιτεία της Φλόριντα το 2008, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης ανηλίκων σε μια αμφιλεγόμενη συμφωνία που του επέτρεψε να αποφύγει τις ομοσπονδιακές κατηγορίες, το ράντσο παρείχε ένα ήσυχο καταφύγιο. Αυτό ήταν μέχρι τον Ιούλιο του 2019, όταν ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε για εγκλήματα σεξουαλικής εμπορίας στη Νέα Υόρκη , και οι πολιτειακοί αξιωματούχοι άρχισαν γρήγορα να εξετάζουν το ράντσο του στην έρημο.

Ο Μπαλντέρας, τότε γενικός εισαγγελέας, ξεκίνησε έρευνα εκείνο τον μήνα και η Στέφανι Γκαρσία Ρίτσαρντ, η οποία εξελέγη πρόσφατα ως επίτροπος δημόσιας γης της πολιτείας, παρείχε περίπου 400 σελίδες μισθωτηρίων εγγράφων στον Μπαλντέρας και άρχισε να εξετάζει τις δύο κρατικές μισθώσεις βοσκότοπων του Έπσταϊν. Τον ίδιο μήνα, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Έπσταϊν είχε πει κατ' ιδίαν σε επιστήμονες και επιχειρηματικούς συνεργάτες ότι ήλπιζε να χρησιμοποιήσει το ράντσο ως βάση όπου οι γυναίκες θα γονιμοποιούνταν με το σπέρμα του και θα γεννούσαν τα μωρά του.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Γκαρσία Ρίτσαρντ ακύρωσε τις κρατικές μισθώσεις βοσκότοπων του Έπσταϊν , επικαλούμενη παρεμποδισμένους ελέγχους, ψευδείς δηλώσεις στα αρχεία και ότι η οντότητα μπορεί να είχε αποκτήσει «τις μισθώσεις με παράνομα μέσα για σκοπούς άλλους από την κτηνοτροφία ή τη γεωργία». Τα 1.200 στρέμματα έχουν έκτοτε χωριστεί σε δύο οικόπεδα. Το ένα, είπε, έχει εξεταστεί για διάφορες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας περιοχής καταφυγίου άγριας ζωής ή ως «πιθανού χώρου μνήμης για κορίτσια και γυναίκες που τραυματίστηκαν στο ράντσο», ενώ το άλλο παραμένει προς ενοικίαση.

Το 2021, η περιουσία του Έπσταϊν έθεσε προς πώληση τα υπόλοιπα περίπου 8.000 στρέμματα , συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών και των κτιρίων. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι τα έσοδα επρόκειτο να διατεθούν στην περιουσία του, «συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης των εναγόντων, των φορολογικών αρχών και των πιστωτών».

Το ακίνητο πουλήθηκε το 2023 σε μια ΕΠΕ που είναι εισηγμένη ως San Rafael Ranch LLC. Αργότερα εκείνο το έτος, ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρες ανακοίνωσε μια δέσμευση 4,95 εκατομμυρίων δολαρίων από την Deutsche Bank - η οποία, νωρίτερα εκείνο το έτος, είχε συμφωνήσει να καταβάλει 75 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή από μία ομάδα γυναικών που κατηγόρησαν την τράπεζα ότι διευκόλυνε τις επιχειρήσεις σεξουαλικής εμπορίας του Έπσταϊν για να «χρηματοδοτήσει πρόσθετους πόρους για την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη της εμπορίας ανθρώπων στην πολιτεία του Νέου Μεξικού».

Προς το παρόν, η ιστορία του ράντσου του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό παραμένει αποσπασματική: μαρτυρίες επιζώντων, καταχωρίσεις ακινήτων και αρχεία γης, καθώς και ένα αυξανόμενο αρχείο εγγράφων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μεταξύ αυτών είναι email από το 2011 που δείχνουν ότι ο Έπσταϊν παρήγγειλε μια αναπαραγωγή του έργου «Η Σφαγή των Αθώων» του Ολλανδού ζωγράφου Κορνέλις Κορνέλις φαν Χάαρλεμ, αξίας 2.000 δολαρίων . Το ταμπλό απεικονίζει μια βιβλική σφαγή όλων των αρσενικών παιδιών στη Βηθλεέμ κάτω των δύο ετών. «Είναι ο μεγάλος καμβάς 2,5x2,5 εκ. που είχαμε απλώσει για να τον δει στην είσοδο, όπου σκοτώνουν μωρά», γράφει μια από τις βοηθούς του Έπσταϊν σε μια άλλη υπάλληλό του, για να κανονίσει την αποστολή. Ο Έπσταϊν, είπε, «θέλει να τον χρησιμοποιήσει στο ράντσο».

