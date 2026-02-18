Υπόθεση Έπσταϊν: Λες Γουέξνερ, ο CEO της «Victoria's Secret» που ήταν «κολλητός» του παιδόφιλου

Ο δισεκατομμυριούχος πρώην διευθύνων σύμβουλος της μάρκας εσωρούχων Victoria's Secret, Λες Γουέξνερ, αναμένεται να καταθέσει την Τετάρτη ενώπιον του Κογκρέσου σχετικά με τους δεσμούς που είχε με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Γουέξνερ ήταν ένας από τους πολλούς στενούς συνεργάτες του Έπσταϊν και μια από τις πιο μυστηριώδεις φιγούρες στον κύκλο του– καθώς υπήρξε βασικός παράγοντας που συνέβαλε στην άνοδο του χρηματοδότη σε ακραία πλούτη.

Το CNN ανέλυσε τα χιλιάδες έγγραφα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και διαπίστωσε ότι, ενώ το όνομα του Γουέξνερ είχε αρχικά διαγραφεί από ένα έγγραφο με τίτλο «συνεργάτες», το όνομά του εμφανίζεται σε εκατοντάδες άλλα αρχεία που δείχνουν ότι οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν εξετάσει προσεκτικά τον Γουέξνερ και έχουν ζητήσει επανειλημμένα πληροφορίες από αυτόν.

Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν ερωτήσεις από ανακριτές προς τον Γουέξνερ, πριν ο Έπσταϊν ομολογήσει την ενοχή του για αποπλάνηση ανηλίκων με σκοπό την πορνεία το 2008 και ξανά όταν οι αρχές άσκησαν νέα δίωξη εναντίον του Έπσταϊν μια δεκαετία αργότερα. Email δείχνουν ότι οι αρχές ήθελαν να καταλάβουν αν ο Γουέξνερ γνώριζε ότι ο Έπσταϊν πλήρωνε κορίτσια για να προβαίνουν σε σεξουαλικές πράξεις, και ότι αξιωματούχοι κάλεσαν τον Γουέξνερ να καταθέσει σε δικαστήριο το 2019 και μίλησαν με τους δικηγόρους του. Ένα άλλο έγγραφο του FBI από το 2019 αναφέρει τον Γουέξνερ ως «δευτερεύων» συνεργάτη, αλλά σημειώνει: «Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή του».

Άλλα αρχεία περιλαμβάνουν καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο FBI, που αποκαλύπτουν ότι ο Γουέξνερ είχε επαφές με νεαρές και πιθανώς ανήλικες κοπέλες παρουσία του Έπσταϊν. Ένα θύμα ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι διακινήθηκε στον Γουέξνερ – ισχυρισμός που ο ίδιος αρνείται.

Τώρα, τα μέλη του Κογκρέσου έχουν άλλη μια ευκαιρία να ανακρίνουν τον Γουέξνερ, ο οποίος είναι πλέον 88 ετών.

Ο Γουέξνερ αρνείται εδώ και χρόνια οποιαδήποτε παράνομη πράξη σχετικά με τον Έπσταϊν. Μετά τον θάνατο του καταδικασμένου παιδόφιλου το 2019, ο 88χρονος δήλωσε ότι «ντρέπεται» που τον εμπιστεύτηκε.

Ο Les Wexner AP

Ο Γουέξνερ ήταν αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας του Έπσταϊν

Ο μεγιστάνας της μόδας προσέλαβε τον Έπσταϊν το 1991 για να διαχειρίζεται τα οικονομικά του και επέμεινε ότι έκοψε όλους τους δεσμούς του μαζί του το 2007, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο Έπσταϊν υπεξαίρεσε 46 εκατομμύρια δολάρια από τα περιουσιακά του στοιχεία μετά το τέλος της επιχειρηματικής τους σχέσης.

Η Wall Street Journal ανέφερε το 2019 ότι ο Γουέξνερ ήταν αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας του Έπσταϊν στον τομέα των χρηματοοικονομικών, με τον καταδικασμένο παιδόφιλο να κέρδισε, σύμφωνα με πληροφορίες, 200 εκατομμύρια δολάρια από τη συμφωνία τους.

Ο Γουέξνερ είναι ένας από τους πολλούς ανθρώπους που είχαν στενούς δεσμούς με τον Έπσταϊν τους οποίους το Κογκρέσο έχει καλέσει να καταθέσουν. Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για τη βοήθεια που παρείχε στον Έπσταϊν στη διακίνηση εφήβων κοριτσιών, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της την περασμένη εβδομάδα.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Μάξγουελ, Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, δήλωσε ότι η πελάτισσά του επικαλέστηκε το δικαίωμά της να παραμείνει σιωπηλή και ισχυρίστηκε ότι η Μάξγουελ «είναι έτοιμη να μιλήσει πλήρως και ειλικρινά, εάν της χορηγηθεί προεδρική χάρη από τον Τραμπ».

Η επιτροπή κάλεσε επίσης τον Μπιλ και την Χίλαρι Κλίντον. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει δημοσίως ότι πέταξε με το αεροπλάνο του Επστάιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 για ένα «ανθρωπιστικό έργο», αλλά επέμεινε ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό νησί του Επστάιν.

Το νομοσχέδιο για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, το οποίο ψηφίστηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και υπογράφηκε από τον Τραμπ, υποχρέωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλους τους φακέλους της έρευνας για τον Έπσταϊν εντός 30 ημερών. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιοποιηθεί περίπου 3,5 εκατομμύρια σελίδες, αλλά οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου επιμένουν ότι ενδεχομένως εκατομμύρια ακόμη παραμένουν απόρρητες.