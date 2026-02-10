Στο μυαλό του Βασιλιά Καρόλου: Ο φόβος για την κατάρρευση του Μπάκιγχαμ λόγω Άντριου και Έπσταϊν

Τα email που «καίνε» και τα εμπιστευτικά έγγραφα

Δημήτρης Δρίζος

Στο μυαλό του Βασιλιά Καρόλου: Ο φόβος για την κατάρρευση του Μπάκιγχαμ λόγω Άντριου και Έπσταϊν
AP.
Ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε στην πρώτη δημόσια παρέμβασή του στη νέα δέσμη αποκαλύψεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από το σκάνδαλο Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία, εφόσον ζητηθεί, για τις καταγγελίες που αφορούν τον αδελφό του, Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του Παλατιού ανέφερε ότι «ο βασιλιάς έχει καταστήσει σαφή, με λόγια αλλά και με πρωτοφανείς ενέργειες, τη βαθιά του ανησυχία για τις κατηγορίες που συνεχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ». Όπως σημείωσε, «οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είναι θέμα που καλείται να απαντήσει ο ίδιος ο κ. Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ωστόσο αν η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση απευθυνθεί σε εμάς, είμαστε έτοιμοι να τη στηρίξουμε, όπως είναι αναμενόμενο».

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να διερευνηθεί καταγγελία της αντιμοναρχικής οργάνωσης Republic, η οποία κατήγγειλε τον Άντριου για πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος και παραβίαση του απορρήτου κρατικών εγγράφων.

Τα email που «καίνε» και τα εμπιστευτικά έγγραφα

Σύμφωνα με email που περιλαμβάνονται στη νέα παρτίδα αρχείων του Έπσταϊν, ο πρώην πρίγκιπας φέρεται να διαβίβασε στον χρηματομεσίτη αναφορές από επίσημες επισκέψεις του σε Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ και Βιετνάμ, καθώς και εμπιστευτικές πληροφορίες για επενδυτικές ευκαιρίες.

Ειδικότερα, στις 30 Νοεμβρίου 2010, φέρεται να προώθησε στον Έπσταϊν υπηρεσιακές αναφορές που είχε μόλις λάβει από τον τότε ειδικό σύμβουλό του, Αμίτ Πατέλ, μόλις πέντε λεπτά μετά την παραλαβή τους. Παράλληλα, στις 24 Δεκεμβρίου 2010, φαίνεται να διαβίβασε και στοιχεία για επενδυτικές ευκαιρίες στο Αφγανιστάν, τα οποία χαρακτηρίζονταν ως «εμπιστευτικά».

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, οι εμπορικοί απεσταλμένοι έχουν υποχρέωση εχεμύθειας όσον αφορά ευαίσθητες εμπορικές και πολιτικές πληροφορίες από τις επίσημες αποστολές τους.

«Οι σκέψεις μας στα θύματα»

Η ανακοίνωση των Ανακτόρων τονίζει ότι «οι σκέψεις και η συμπαράσταση του βασιλιά και της βασίλισσας ήταν και παραμένουν με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης». Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Καρόλου στο Κλίθεροου, ακούστηκε από το πλήθος φωνή που τον ρώτησε: «Πόσο καιρό γνωρίζατε για τον Άντριου;», με το υπόλοιπο πλήθος να αποδοκιμάζει τον διαμαρτυρόμενο.

Ανάλογη ανακοίνωση είχε προηγηθεί και από το παλάτι του Κένσινγκτον, εκ μέρους του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, οι οποίοι δήλωσαν «βαθιά ανήσυχοι» από τις νέες αποκαλύψεις, υπογραμμίζοντας ότι «οι σκέψεις τους παραμένουν στραμμένες στα θύματα».

Νέες καταγγελίες και φωτογραφίες

Μετά τη δημοσιοποίηση ακόμη τριών εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, εντείνεται η πίεση προς τον Άντριου, καθώς υπάρχουν ισχυρισμοί ότι δεύτερη γυναίκα στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον χρηματομεσίτη για σεξουαλική επαφή μαζί του. Στα αρχεία περιλαμβάνονται και φωτογραφίες που φέρεται να τον απεικονίζουν γονατιστό στα τέσσερα πάνω από γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, καθώς email με την υπογραφή «Sarah» φέρονται να περιέχουν εκκλήσεις προς τον Έπσταϊν για οικονομική βοήθεια.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Άντριου μετακινήθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο από τη βασιλική κατοικία Royal Lodge στο Ουίνδσορ, στο ιδιωτικό κτήμα του βασιλιά στο Σάντριγχαμ. Τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από προηγούμενο κύμα αποκαλύψεων για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, του είχαν αφαιρεθεί οι τίτλοι του πρίγκιπα και του δούκα.

Ο Άντριου αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις, επιμένοντας ότι η αναφορά του στα αρχεία Έπσταϊν δεν συνιστά απόδειξη ενοχής.

*Με πληροφορίες από το BBC

