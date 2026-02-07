Άντριου Μαουνμπάτεν: Στη δίνη του σκανδάλου Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία

Έπειτα από μια εβδομάδα έντονων κλυδωνισμών, είναι δύσκολο να υπερβεί κανείς το μέγεθος της κρίσης στην οποία έχουν περιέλθει ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και η Σάρα Φέργκιουσον. Ωστόσο, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι από αυτό το «τέλμα» αδυνατούν να ξεφύγουν και οι κόρες τους.

Νέα ηλεκτρονικά μηνύματα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας καταδεικνύουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε πολύ πιο έντονη παρουσία στη ζωή των πριγκιπισσών Βεατρίκης και Ευγενίας από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Οι αποκαλύψεις των emails

Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι δύο πριγκίπισσες φέρεται να γευμάτισαν με τον Έπσταϊν στο Μαϊάμι, μόλις λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του για υποθέσεις μαστροπείας ανηλίκων. Παράλληλα, εμφανίζονται να χρησιμοποιούνται από τον ίδιο για να ψυχαγωγούν τις επαφές του και να πραγματοποιούν ξεναγήσεις στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Για τη Βεατρίκη (37 ετών) και την Ευγενία (35 ετών), αυτές οι αποκαλύψεις θέτουν το μέλλον τους υπό αυστηρή δημόσια κριτική. Αν και πολλοί αναλυτές επισημαίνουν την «άβολη» θέση τους, άλλοι, όπως ο συγγραφέας Andrew Lownie, είναι πιο αιχμηροί: «Δεν ήταν πεντάχρονα κορίτσια όταν συνάντησαν τον Έπσταϊν. Ήταν ενήλικες, 19 και 21 ετών αντίστοιχα. Υπάρχει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν ως αθώα θύματα, αλλά η εμπλοκή τους είναι βαθιά».

Οικονομικά οφέλη και φιλανθρωπική δράση

Τα emails αποκαλύπτουν επίσης τα «προνόμια» της γνωριμίας με τον Έπσταϊν, όπως την πληρωμή αεροπορικών εισιτηρίων της οικογένειας, ύψους άνω των 14.000 δολαρίων.

Η σκιά του σκανδάλου επηρεάζει πλέον και το φιλανθρωπικό τους έργο. Η Ευγενία, συνιδρύτρια της οργάνωσης Anti-Slavery Collective —που μάχεται κατά της εμπορίας ανθρώπων— βλέπει τις δωρεές προς το ίδρυμά της να κατακρημνίζονται (από 1,5 εκατ. λίρες το 2024 σε μόλις 48.000 το 2025). Πηγές του κλάδου αναφέρουν ότι είναι πλέον «επικοινωνιακά δύσκολο» να διοργανωθούν εκδηλώσεις υψηλού προφίλ.

Η επόμενη μέρα στο Παλάτι

Παρά την «τοξικότητα» που περιβάλλει τους γονείς τους, οι πριγκίπισσες φαίνεται να διατηρούν τη στήριξη του βασιλιά Καρόλου. Η κοινή τους εμφάνιση τα Χριστούγεννα στο Σάντριγχαμ, την ώρα που οι γονείς τους ήταν απόντες, ερμηνεύεται ως μήνυμα ότι το Παλάτι προτίθεται να τις προστατεύσει, αρκεί οι ίδιες να διατηρήσουν τις αποστάσεις τους.

Το στοίχημα για τη Βεατρίκη και την Ευγενία είναι πλέον σαφές: Αν επιθυμούν να παραμείνουν ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, θα πρέπει να βγουν οριστικά από τη βαριά σκιά του «Οίκου της Υόρκης» και να χαράξουν μια αυτόνομη πορεία, μακριά από τα φαντάσματα του παρελθόντος.

*Με πληροφορίες από BBC

