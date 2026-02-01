Επστάιν: Πώς ο Άντριου έμπλεξε τις κόρες του στο σκάνδαλο - Οι φωτογραφίες με τις πριγκίπισσες

Από αριστερά, η πριγκίπισσα Eugenie της Βρετανίας, ο πρίγκιπας Andrew και η πριγκίπισσα Beatrice φτάνουν για την τελετή γάμου του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο Windsor κοντά στο Λονδίνο, Αγγλία (2018)

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, πρώην πρίγκιπας είναι το δεύτερο κεντρικό πρόσωπο στο σεξουαλικό σκάνδαλο Επστάιν.

Η δημοσιοποίηση της τελευταίας παρτίδας των τριών εκατομμυρίων αρχείων αποκαλύπτει ακόμα πιο ανατριχιαστική εμπλοκή του.

Ο 65χρονος αδελφός του βασιλιά συμπεριέλαβε μια σειρά από φωτογραφίες των δύο θυγατέρων του, της πριγκίπισσας Ευγενίας και της πριγκίπισσας Βεατρίκης σε δύο εορταστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε το 2011 και το 2012.

Οι φωτογραφίες στάλθηκαν όταν η Ευγενία ήταν 21 με 22 ετών και η Βεατρίκη 23 με 24 ετών, με τον Επστάιν να έχει ήδη καταδικαστεί από το 2008 για παιδική πορνεία.

Οι οικείες οικογενειακές φωτογραφίες στάλθηκαν έως και δύο χρόνια μετά την προηγούμενη δήλωση του πρώην πρίγκιπα ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τον παιδεραστή.

Η εικόνα του να επιδεικνύει με υπερηφάνεια τα κατορθώματα των κοριτσιών του ως στοργικός πατέρας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μυστική ζωή που ζούσαν ο ίδιος και η πρώην σύζυγός του Σάρα πίσω από κλειστές πόρτες, καθώς συναναστρέφονταν με τους πλούσιους και τους ισχυρούς.

Από αριστερά, η πριγκίπισσα Eugenie, η Sarah Ferguson και η πριγκίπισσα Beatrice φτάνουν στο Valentino Master of Couture Party στο Λονδίνο. (2012) Invision

Οι τελευταίες αποκαλύψεις αφήνουν τις δύο πριγκίπισσες σε «δύσκολη θέση», δήλωσε η βασιλική εμπειρογνώμονας Jennie Bond, καθώς οι αδελφές αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την όλο και πιο ταπεινωτική θέση του πατέρα τους, ο οποίος έχει εξοστρακιστεί από τη βασιλική οικογένεια.

Το πρώτο email, που στάλθηκε από τον επίσημο λογαριασμό email του πρίγκιπα τότε Άντριου στις 21 Δεκεμβρίου 2011, περιλάμβανε μια φωτογραφία της Βεατρίκης και της Ευγενίας να ποζάρουν μαζί στο χιόνι.

Είναι μία από τις τέσσερις εικόνες στην ευχετήρια κάρτα, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια φωτογραφία του Royal Lodge καλυμμένου με χιόνι και κάτι που μοιάζει με τον Άντριου σε ένα κανό.

Η κάρτα αναφέρει: «Σας ευχόμαστε πολλή χαρά και ευτυχία αυτή την εποχή και για το επόμενο έτος» και είναι υπογεγραμμένη από τον Άντριου.

Η δεύτερη κάρτα, που στάλθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2012, περιλαμβάνει φωτογραφίες των πριγκιπισσών σε μια φιλανθρωπική ποδηλατική βόλτα και σε ορειβασία.

Στις φωτογραφίες με λεζάντες εμφανίζεται ο Άντριου να κατεβαίνει με σχοινί από το The Shard και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, 66 ετών, να περπατάει κατά μήκος της λίμνης Great Slave στο Καναδά.

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη ποζάρει ενώ αναρριχάται στο Μον Μπλαν τον Φεβρουάριο του 2012, ενώ η αδελφή της συμμετέχει σε μια εκδήλωση Night Rider στο Λονδίνο, πάνω σε ένα ποδήλατο και φορώντας υψηλής ορατότητας ρούχα και κράνος.

Οι εικόνες δείχνουν τις αδελφές να εμπλέκονται στην τελευταία ανατροπή του σκανδάλου που έχει κατακλύσει τους γονείς τους για μήνες, με αποτέλεσμα να τους αφαιρεθούν τα προνόμια, οι τίτλοι και τελικά να εκδιωχθούν από την έπαυλη των 30 δωματίων, το Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Οι πριγκίπισσες προσπάθησαν να προστατεύουν τη βασιλική φήμη τους, αποστασιοποιούμενες δημοσίως από τους γονείς τους τους τελευταίους μήνες, αλλά λέγεται επίσης ότι ανησυχούν για την ψυχική υγεία του Άντριου και της Σάρα.

Μεταξύ των εγγράφων που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή ήταν και η αποκάλυψη ότι ο Άντριου προσκάλεσε τον Έπσταϊν σε δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ λίγες μέρες μετά τη λήξη της κατ' οίκον κράτησής του.

Υποσχέθηκε «μεγάλη ιδιωτικότητα» στον παιδεραστή λίγο μετά την αποφυλάκισή του, έπειτα από καταδίκη για προσέλκυση ανηλίκου.

Σε email μεταξύ του Άντριου, 65 ετών, που ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «Ο Αόρατος Άνθρωπος», και της Μάξγουελ το 2002, ο Άντριου έγραψε: «Καθώς ο προγραμματισμός γίνεται όλο και πιο δύσκολος λόγω του τριημέρου, σκέφτομαι τώρα να πάω με τη Σάρα και τα παιδιά στο Σοτογκράντε για λίγες μέρες, κάτι που θα ήταν πολύ σημαντικό και καλό για τα κορίτσια, αντί να ταξιδέψω πέρα από τον Ατλαντικό.

Σε παρακαλώ, δώσε μου την άδεια να το κάνω. Γνωρίζω το σύνδρομο της «καλύτερης προσφοράς», αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι έτσι... νομίζω!».

Στην απάντησή της με ημερομηνία 24 Αυγούστου, η Μάξγουελ είπε: «Άντριου γλυκέ μου, καταλαβαίνω απόλυτα αν θέλεις να περάσεις χρόνο με τη Σάρα και τα παιδιά. Δεν θα προσβληθώ καθόλου, αν και θα λυπηθώ που δεν θα περάσω χρόνο μαζί σου και που δεν θα σε δω, αλλά σε αυτό το σημείο, με τις πολύτιμες διακοπές και τις λίγες μέρες άδειας, συμφωνώ ότι η ιδέα να έρθω στο νησί φαίνεται λιγότερο ελκυστική».

Σε ένα υπονοούμενο μήνυμα που έστειλε στις 25 Αυγούστου, η Μάξγουελ είπε: «Κανένα πρόβλημα, (διαγραμμένο), που έρχεται τώρα, και άλλες 5 εκπληκτικές κοκκινομάλλες θα πρέπει απλά να παίξουμε μεταξύ μας».

Ολοκλήρωσε το μήνυμα λέγοντας: «Θα μου λείψεις. Σ' αγαπώ πολύ. Gx».

Σε απάντηση στις 27 Αυγούστου, ο Andrew είπε: «Είμαι πολύ λυπημένος που δεν θα έρθω να σε βρω, αλλά είμαι τόσο χαρούμενος που θα μπορέσω να δω περισσότερο τα παιδιά μου, που η αποζημίωση είναι δικαιολογημένη. Αλλά ό,τι και να γίνει, σ' αγαπώ και ανυπομονώ να σε δω όταν είτε εσύ είτε εγώ θα είμαστε στο ίδιο μέρος του κόσμου».

Ο Άντριου, ο οποίος πάντα αρνιόταν ότι είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα, προσκάλεσε επίσης τον Επστάιν, τον διασυρμένο σκηνοθέτη Χάρβεϊ Γουάινστιν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ στο πάρτι για τα 18α γενέθλια της κόρης του, πριγκίπισσας Βεατρίκης, το 2006.

Δημοσίως, η Ευγενία, 35 ετών, και η 37χρονη Βεατρίκη, έχουν περιορίσει δραστικά την επαφή τους με τους γονείς τους από τότε που άρχισαν να δημοσιεύονται αρχεία σχετικά με τον Επστάιν στα τέλη του 2025.

Φήμες θέλουν την Ευγενία να μην έχει καμία πρόθεση να διακόψει εντελώς τις σχέσεις με τον πατέρα της, αν και διατηρεί την αρνητική άποψη για την άρνηση του Άντριου να ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν, ενώ η αδελφή της Μπεατρίς φέρεται να έχει μέχρι στιγμής μια ελαφρώς πιο διακριτική στάση.

Προσκάλεσε τον Άντριου στη βάπτιση της 11 μηνών κόρης της Αθηνάς στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα, στην οποία παρευρέθηκε και η Ευγενία, αλλά δεν είναι γνωστό αν ο πατέρας και η κόρη μίλησαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η Μπεατρίς επισκέφθηκε επίσης τον πατέρα της στο Ουίνδσορ και τον συνόδευσε ακόμη και σε μια βόλτα με άλογο μαζί με την τετράχρονη κόρη της, Σιέννα.



Ενώ ο βασιλιάς αφαίρεσε τους τίτλους του Άντριου και της Φέργκι τον περασμένο Οκτώβριο λόγω των δεσμών τους με τον Έπσταϊν, φρόντισε να διατηρήσει τις κόρες τους στη βασιλική οικογένεια και να τις επιτρέψει να διατηρήσουν τους τίτλους τους.





