Επστάιν: Η διαθήκη 2 ημέρες πριν πεθάνει - Σε φίλη του 50 εκατ. δολάρια και το «Pedo Island»

Ο Τζέφρεϊ Επστάιν, σχεδίαζε να αφήσει την περιουσία του ύψους 288 εκατομμυρίων δολαρίων και τη συλλογή του από ακίνητα σε τουλάχιστον 44 διαφορετικούς δικαιούχους μετά τον θάνατό του, όπως αποκαλύπτεται στη διαθήκη του που φέρεται να συντάχθηκε δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός μέσα στο κελί του.

Η διαθήκη, που συντάχθηκε στις 8 Αυγούστου 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης, υπογράφηκε από τον δικηγόρο του παιδεραστή οκτώ ημέρες μετά τον θάνατό του.

Ωστόσο, αντί να λάβουν εκατομμύρια οι δικαιούχοι του, η περιουσία του μεταβιβάστηκε σε ένα καταπίστευμα και έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί για την αποζημίωση των θυμάτων και την πληρωμή φόρων και νομικών εξόδων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, από το αρχικό ποσό έχουν απομείνει μόνο 127 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Επστάιν ήλπιζε να δώσει στη φίλη του, Καρίνα Σούλιακ, 50 εκατομμύρια δολάρια από τη διαθήκη, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ως μέρος της τελευταίας παρτίδας αρχείων του Επστάιν.

Η Σούλιακ, η οποία κατάγεται από τη Λευκορωσία, πιστεύεται ότι είχε σχέση μαζί του γύρω στα 8 με 10 χρόνια.

Yes and then add these two items: Hours before Epstein "died," he was permitted to make an unmonitored, unrecorded phone call, claiming he was calling his mother. ??The person he actually called was his 30-year-old girlfriend in Belarus, Karyna Shuliak, whom he helped put through… pic.twitter.com/WNLD5XvuPg — JewForPeace???☮? (@CredibleUFO) July 12, 2025

Επίσης ήθελε να της δώσει το «νησί των παιδεραστών» Little Saint James, το κτήμα του Zorro Ranch, το περιβόητο αρχοντικό του στη Νέα Υόρκη και ακίνητα στο Παρίσι και τη Φλόριντα.

Επίσης, σκόπευε να της αφήσει ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 33 καρατίων «πλαισιωμένο από διαμάντια σε σχήμα μπαγκέτας, τοποθετημένα σε πλατίνα».

Ο Επστάιν άφησε ένα χειρόγραφο μήνυμα στη διαθήκη, αναφέροντας ότι το δαχτυλίδι ήταν «εν όψει γάμου».

Ο δικηγόρος επρόκειτο να λάβει 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ 25 εκατομμύρια δολάρια επρόκειτο να δοθούν στον λογιστή του Επστάιν, Ρίτσαρντ Καν.

Εν τω μεταξύ, η μακροχρόνια συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης για σεξουαλική διακίνηση, θα λάμβανε 10 εκατομμύρια δολάρια. Το ίδιο και ο αδελφός του Μαρκ Επστάιν και ο πιλότος Λάρι Βισόσκι.

Η Σούλιακ ήταν η τελευταία που μίλησε με τον Επστάιν στο τηλέφωνο πριν από την αυτοκτονία του.

Και τα αρχεία της φυλακής αποκάλυψαν ότι 11 ημέρες πριν από το θάνατό του, τον επισκέφθηκε προσωπικά στο Metropolitan Correctional Center.

Η Σούλιακ ήταν επίσης ένα από τα άτομα που βρισκόταν στο ιδιωτικό τζετ του Επστάιν όταν συνελήφθη από το FBI τον Ιούλιο του 2019, κατά την επιστροφή του από το Παρίσι στο δημοφιλές ιδιωτικό αεροδρόμιο Teterboro του Νιου Τζέρσεϊ.

Κατάγεται από το Μινσκ της Λευκορωσίας και πιστεύεται ότι έφτασε στις ΗΠΑ το 2009. Aρχικά παντρεμένη με συνεργάτη του Επστάιν, στη συνέχεια συνδέθηκε με τον παιδόφιλο και απέκτησε το παρατσούκλι «η επιθεωρήτρια» λόγω της εμμονικής της παρακολούθησης του παιδεραστή κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Η σχέση της με τον Επστάιν αποκαλύφθηκε μόνο λίγους μήνες μετά τον θάνατό του.

Μάλιστα, εικάζεται ότι ο Επστάιν πλήρωσε για την ακριβή ιατρική περίθαλψη της μητέρας της και ότι μπορεί να βοήθησε στη χρηματοδότηση του πολυτελούς σπιτιού όπου ζουν οι γονείς της στο Μινσκ.