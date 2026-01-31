Επστάιν: Βασικά ευρήματα από τα τρία εκατομμύρια νέα αρχεία - 2.000 βίντεο και 180.000 φωτογραφίες

Μία νέα γιγαντιαία παρτίδα τριών εκατομμυρίων αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρεϊ Επστάιν δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει emails, περισσότερα από 2000 βίντεο και 180.000 φωτογραφίες, ενώ κατονομάζονται προσωπικότητες υψηλού προφίλ

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, λίγο μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της σεξουαλικής εμπορίας.

Τα βασικά ευρήματα από τα αρχεία Επστάιν μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Sky News, το οποίο όπως επισημαίνει σε κάθε περίπτωση το να κατανομάζεται κάποιος σε αυτά τα έγγραφα δεν αποτελεί αδικοπραγία.

Ο Άντριου στα τέσσερα πάνω από μια γυναίκα

Τρεις εικόνες από την τελευταία δόση των εγγράφων φαίνεται να δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου στα τέσσερα πάνω από μια γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Σε δύο από τις φωτογραφίες, φαίνεται να αγγίζει το στομάχι της γυναίκας, ενώ η άλλη τον δείχνει να κοιτάζει κατευθείαν την κάμερα.

Οι φωτογραφίες εμφανίζονται χωρίς εξήγηση, ημερομηνία ή περαιτέρω πλαίσιο. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Ο Επστάιν υποσχέθηκε «πολλή ιδιωτικότητα» στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδηλώνουν ότι ο Άντριου κάλεσε τον Επστάιν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τον Σεπτέμβριο του 2010 και υποσχέθηκε «πολλή ιδιωτικότητα».

Αφού ο Επστάιν ζήτησε «ιδιωτικό χρόνο», ο Άντριου του είπε «εναλλακτικά θα πρέπει να δειπνήσουμε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και πολλή ιδιωτικότητα».

Σε δήλωση που εξέδωσε στις 17 Οκτωβρίου 2025, ο Άντριου επανέλαβε ότι αρνείται «σθεναρά» τις κατηγορίες εναντίον του.

Ανταλλαγή email για «όμορφο» κορίτσι

Σε μια ανταλλαγή email τον Αύγουστο του 2010, ο Επστάιν είπε στον Άντριου ότι είχε «έναν φίλο με τον οποίο νομίζω ότι μπορεί να απολαύσεις το δείπνο» και αποκάλυψε τις ημερομηνίες που θα ήταν στο Λονδίνο.

Ο Επστάιν είπε ότι είναι 26 ετών, Ρωσίδα, «όμορφη, αξιόπιστη και ναι έχει το email σου».

Ο Άντριου επανέλαβε ότι αρνείται «σθεναρά» τις κατηγορίες εναντίον του.

Σάρα Φέργκιουσον: Ο Επστάιν, ο «αδελφός που πάντα ευχόμουν»

Η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγος του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ευχαρίστησε τον Επστάιν που ήταν «ο αδελφός που πάντα ευχόμουν» σε ένα email που εστάλη στις 3 Αυγούστου 2009.

Του είπε επίσης ότι «ποτέ δεν την άγγιξε περισσότερο η καλοσύνη ενός φίλου από το κομπλιμέντο που μου έκανες μπροστά στα κορίτσια μου».

Σε άλλο email, η Φέργκιουσον τον αποκάλεσε «αγαπητό μου θεαματικό και ιδιαίτερο φίλο», πριν προσθέσει «είσαι θρύλος και είμαι τόσο περήφανη για σένα».

Η συνέντευξή της στην Evening Standard στις 7 Μαρτίου 2011 την είδε να ζητά συγγνώμη για την αποδοχή 15.000 λιρών από τον παιδεραστή.

«Δεν θα είχα ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν. Απεχθάνομαι την παιδεραστία και κάθε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ήταν ένα γιγαντιαίο λάθος κρίσης».

Το να κατονομάζεσαι σε αυτά τα έγγραφα δεν αποτελεί ένδειξη αδικοπραγίας.

Προγραμματισμένη επίσκεψη από τον Έλον Μασκ

Περισσότερα μηνύματα από το 2013 αποτυπώνουν τον Έλον Μασκ να συζητά με τον Επστάιν μια καλή ημερομηνία για να τον επισκεφτεί στο νησί του στην Καραϊβική.

Στα email, ο δισεκατομμυριούχος της Tesla λέει ότι θα βρίσκεται στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και στο St Bart's «κατά τη διάρκεια των διακοπών» και ρωτά «υπάρχει καλή στιγμή για επίσκεψη;».

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος απαντά ότι υπάρχει «πάντα χώρος για σένα» και οι δυο τους πηγαίνουν πέρα δώθε για ένα ραντεβού, αλλά οι τελικές λεπτομέρειες για μια επίσκεψη δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται στην ανταλλαγή.

Και πάλι, η αναφορά σε αυτά τα αρχεία δεν αποτελεί ένδειξη αδικοπραγίας.

Απαντώντας στον ιστότοπό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, X, πρώην Twitter, ο Έλον Μασκ γράφει: «Κανείς δεν πίεσε περισσότερο από εμένα για να κυκλοφορήσουν τα αρχεία του Επστάιν και χαίρομαι που επιτέλους συνέβη αυτό.

«Είχα πολύ λίγη αλληλογραφία μαζί του και αρνήθηκα επανειλημμένες προσκλήσεις να πάω στο νησί του ή να πετάξω με το «Lolita Express» του, αλλά γνώριζα καλά ότι κάποια αλληλογραφία μέσω email μαζί του θα μπορούσε να παρερμηνευθεί και να χρησιμοποιηθεί από επικριτές για να σπιλώσουν το όνομά μου.

«Δεν με νοιάζει αυτό, αλλά αυτό που με νοιάζει είναι να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να διώξουμε όσους διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα με τον Έπσταϊν, ειδικά όσον αφορά την αποτρόπαια εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών».

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, αφού τα αρχεία του Επστάιν που κυκλοφόρησαν πρόσφατα έδειχναν το όνομά του ή τις αλληλεπιδράσεις του σε έγγραφα, ο Μασκ απάντησε στο X, δημοσιεύοντας απλά: «Αυτό είναι ψευδές».

«Τερατώδης διασκέδαση» με τον Μπιλ Γκέιτς

Σε ένα email του 2011 που περιλαμβάνεται στα αρχεία, ο Επστάιν είπε στον πρώην υπουργό του υπουργικού συμβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου Λόρδο Πίτερ Μάντελσον ότι «πέρασε τη μέρα με τον Γκέιτς» στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον, «διασκεδάζοντας τερατωδώς».

Ένας εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς είπε: «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς.

«Το μόνο πράγμα που δείχνουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Επστάιν που δεν είχε συνεχή σχέση με τον Γκέιτς και τα μήκη που θα έφτανε για να παγιδεύσει και να δυσφημίσει».

Επίσκεψη στο νησί του Ρίτσαρντ Μπράνσον

Μια προγραμματισμένη επίσκεψη στο νησί του Ρίτσαρντ Μπράνσον εμφανίζεται επίσης στην τελευταία παρτίδα αρχείων, με τον μεγιστάνα της Virgin να συζητά τις λεπτομέρειες με τον βοηθό του Επστάιν μέσω email.

Ο Μπράνσον μαθαίνει ότι ο Επστάιν θα φέρει μαζί του τον βοηθό του Μπιλ Γκέιτς, Μπόρις Νίκολιτς. Η συνοδεία λέγεται αργότερα ότι περιλαμβάνει «τα 2 κορίτσια από τη Ρωσία».

Ένας εκπρόσωπος της Virgin Group είπε: «Οποιαδήποτε επαφή είχαν ο Ρίτσαρντ και η Τζόαν Μπράνσον με τον Επστάιν πραγματοποιήθηκε μόνο σε λίγες περιπτώσεις πριν από περισσότερα από δώδεκα χρόνια και περιοριζόταν σε ομαδικά ή επιχειρηματικά περιβάλλοντα, όπως μια φιλανθρωπική εκδήλωση τένις.

«Όταν ο Επστάιν πρόσφερε μια φιλανθρωπική δωρεά, οι Μπράνσον ζήτησαν από την ομάδα τους να πραγματοποιήσει τη δέουσα επιμέλεια πριν αποδεχτεί τη δωρεά, η οποία αποκάλυψε σοβαρούς ισχυρισμούς.

«Ως αποτέλεσμα αυτού που αποκάλυψε η δέουσα επιμέλεια, η Virgin Unite δεν έλαβε τη δωρεά και ο Ρίτσαρντ και η Τζόαν αποφάσισαν να μην συναντηθούν ή να μιλήσουν ξανά με τον Επστάιν.

«Αν είχαν την πλήρη εικόνα και πληροφορίες, δεν θα υπήρχε καμία απολύτως επαφή - ο Ρίτσαρντ πιστεύει ότι οι ενέργειες του Επστάιν ήταν αποτρόπαιες και υποστηρίζει το δικαίωμα στη δικαιοσύνη για τα πολλά θύματά του».

Η φωτογραφία της Γκισλέιν Μάξγουελ

Μεταξύ του θησαυρού των αρχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα είναι έντυπο από την αστυνομία για την Γκισλέιν Μάξγουελ, την πρώην φίλη του Επστάιν, η οποία εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης 20 ετών για σεξουαλική εμπορία.

Το έντυπο περιλαμβάνει φωτογραφίες της Μάξγουελ με πορτοκαλί φόρμα, με την ημερομηνία σύλληψης να αναφέρεται στις 2 Ιουλίου 2020.

Η Μάξγουελ άσκησε έφεση κατά της καταδίκης της στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, αλλά αρνήθηκε να ακούσει την υπόθεσή της.

