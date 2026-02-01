Άντριου - Έπσταϊν: Δεύτερη γυναίκα καταγγέλλει πως την έστειλαν στη Βρετανία για αυτόν

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου στα γόνατα πάνω από μία γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα. Οι εικόνες περιλαμβάνονταν στα αρχεία Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 30/01/2026

Δεύτερη γυναίκα, μετά τη Βιρτζίνια Τζουφρέ, καταγγέλλει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν την έστειλε στη Βρετανία ειδικά για να έχει σεξουαλική επαφή με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου - τώρα, Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος της στο BBC.

Η συνάντηση φέρεται να έλαβε χώρα το 2010 στη βασιλική κατοικία του πρώην πρίγκιπα, το Royal Lodge. Η γυναίκα, η οποία δεν είναι Βρετανίδα, ήταν τότε περίπου 20 ετών.

Μετά τη νέα δημοσίευση πάνω από τριών εκατομμυρίων αρχείων Έπσταϊν, ο Άντριου βρίσκεται σε ιδιαίτερα δεινή θέση. Πέρα από την ανταλλαγή email με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, ο Άντριου εμφανίζεται και σε τρεις φωτογραφίες, να είναι πεσμένος στα γόνατα, πάνω από μία γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Άλλα στοιχεία από τον τεράστιο όγκο των αρχείων, δείχνουν πως ο 65χρονος αδελφός του βασιλιά Καρόλου είχε συμπεριλάνει μια σειρά από φωτογραφίες των δύο θυγατέρων του, της πριγκίπισσας Ευγενίας και της πριγκίπισσας Βεατρίκης σε δύο εορταστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε στον παιδόφιλο το 2011 και το 2012.

Ο δικηγόρος της δεύτερης γυναίκας που καταγγέλλει τον Άντριου, Μπραντ Έντουαρντς από το αμερικανικό δικηγορικό γραφείο Edwards Henderson, ανέφερε ότι, αφού πέρασε τη νύχτα με τον Άντριου, η κοπέλα υποστηρίζει πως της έγινε ξενάγηση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και της προσφέρθηκε τσάι. «Μιλάμε για τουλάχιστον μία γυναίκα που στάλθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου. Και μάλιστα, μετά από μια νύχτα με τον πρίγκιπα Άντριου, είχε και ξενάγηση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ», δήλωσε ο δικηγόρος.

Η μαρτυρία της γυναίκας ότι πέρασε τη νύχτα στην κατοικία του Άντριου αποτελεί την πρώτη φορά που θύμα του κυκλώματος trafficking του Έπσταϊν ισχυρίζεται πως σεξουαλική επαφή έλαβε χώρα σε βασιλική κατοικία.

Ο Έντουαρντς εκπροσωπεί περισσότερα από 200 θύματα του Έπσταϊν παγκοσμίως και είχε εκπροσωπήσει και τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία κατήγγειλε ότι μεταφέρθηκε στο Λονδίνο για να κάνει σεξ με τον πρώην πρίγκιπα το 2001, όταν ήταν 17 ετών. Η Τζιουφρέ είχε δηλώσει ότι εξαναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου άλλες δύο φορές μεταξύ 2001 και 2002 – μία φορά στη Νέα Υόρκη και μία στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική.

Ο Έπσταϊν καταδικάστηκε το 2008 για εξαναγκασμό 14χρονης σε σεξ στη Φλόριντα και ολοκλήρωσε την ποινή του τον Ιούλιο του 2010. Αργότερα, το 2019, συνελήφθη ξανά σε ομοσπονδιακό επίπεδο για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων, αλλά πέθανε στη φυλακή πριν οδηγηθεί σε δίκη.

Ο δικηγόρος, που εδρεύει στη Φλόριντα, δήλωσε στο BBC ότι υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ της πελάτισσάς του και του πρώην πρίγκιπα πριν από τη συνάντηση, κατά την οποία, όπως ισχυρίζεται, πέρασε τη νύχτα μαζί του. Ο Έντουαρντς ανέφερε ότι είχε έρθει σε επαφή με «ορισμένους νομικούς συμβούλους» του πρώην πρίγκιπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Άντριου «φαινομενικά έχει αποσυνδεθεί από τους δικηγόρους του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επικοινωνίες σταμάτησαν αφότου ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε επίσημα από τον Άντριου «ύφος, τίτλους και τιμές». Ο Άντριου στερήθηκε των βασιλικών του τίτλων τον Οκτώβριο του 2025, μετά τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Τζιουφρέ, μετά τον θάνατό της. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι θα αποχωρούσε από το Royal Lodge στο κτήμα του Ουίνδσορ, το οποίο αποτελούσε την κατοικία του από το 2004. Στη σχετική ανακοίνωση για την αφαίρεση των τίτλων του πρώην πρίγκιπα, τα Ανάκτορα ανέφεραν: «Οι κυρώσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που τον βαραίνουν».

Ο Έντουαρντς υποστήριξε ότι η αφαίρεση των τίτλων επέτρεψε στον Άντριου να ισχυρίζεται πως δεν διαθέτει χρήματα και δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει αποζημίωση, αφήνοντας «αυτές τις γυναίκες απλώς να υποφέρουν». «Έτσι, η ιδέα ότι η βασιλική οικογένεια μέχρι σήμερα νοιάζεται για τα θύματα και θέλει να αποκαταστήσει την αδικία – αυτό που έχει κάνει, αφαιρώντας απλώς τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου και τίποτα περισσότερο, είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν», είπε.

Τον Οκτώβριο, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι «οι Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η βαθύτατη συμπαράστασή τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Ο δικηγόρος δήλωσε ότι εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο κατάθεσης αγωγής αστικής φύσεως εκ μέρους της γυναίκας κατά του πρώην πρίγκιπα.

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ είχε καταθέσει αγωγή στις ΗΠΑ κατά του Άντριου το 2021, με την υπόθεση να διευθετείται εξωδικαστικά τον Φεβρουάριο του 2022, έναντι ποσού που εκτιμάται στις 12 εκατ. λίρες. Η ίδια έθεσε τέλος στη ζωή της πέρυσι. Ο Άντριου έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη τους ισχυρισμούς της Τζιουφρέ.

Έρευνα του BBC διαπίστωσε ότι ο Έπσταϊν είχε διακινήσει αρκετές γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω εμπορικών πτήσεων και των ιδιωτικών του αεροσκαφών.

Το BBC News ζήτησε σχόλιο από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση στις κατηγορίες αυτές.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ καταγράφουν συστηματικά τα ονόματα των επισκεπτών που συμμετέχουν σε ξεναγήσεις, ωστόσο το BBC δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την επίσκεψη της γυναίκας χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

