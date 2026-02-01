Άντριου - Έπσταϊν: Δεύτερη γυναίκα καταγγέλλει πως την έστειλαν στη Βρετανία για αυτόν

Το θύμα – που ήταν τότε 20 ετών – οδηγήθηκε στη βασιλική κατοικία Royal Lodge για επαφή με τον Άντριου και μετά ξεναγήθηκε στο Μπάκινγχαμ

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Άντριου - Έπσταϊν: Δεύτερη γυναίκα καταγγέλλει πως την έστειλαν στη Βρετανία για αυτόν

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου στα γόνατα πάνω από μία γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα. Οι εικόνες περιλαμβάνονταν στα αρχεία Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 30/01/2026

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεύτερη γυναίκα, μετά τη Βιρτζίνια Τζουφρέ, καταγγέλλει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν την έστειλε στη Βρετανία ειδικά για να έχει σεξουαλική επαφή με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου - τώρα, Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος της στο BBC.

Η συνάντηση φέρεται να έλαβε χώρα το 2010 στη βασιλική κατοικία του πρώην πρίγκιπα, το Royal Lodge. Η γυναίκα, η οποία δεν είναι Βρετανίδα, ήταν τότε περίπου 20 ετών.

Μετά τη νέα δημοσίευση πάνω από τριών εκατομμυρίων αρχείων Έπσταϊν, ο Άντριου βρίσκεται σε ιδιαίτερα δεινή θέση. Πέρα από την ανταλλαγή email με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, ο Άντριου εμφανίζεται και σε τρεις φωτογραφίες, να είναι πεσμένος στα γόνατα, πάνω από μία γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Πρίγκιπας Άντριου - Αρχεία Επσταϊν
Πρίγκιπας Άντριου - Αρχεία Επσταϊν
Πρίγκιπας Άντριου - Αρχεία Επσταϊν

Άλλα στοιχεία από τον τεράστιο όγκο των αρχείων, δείχνουν πως ο 65χρονος αδελφός του βασιλιά Καρόλου είχε συμπεριλάνει μια σειρά από φωτογραφίες των δύο θυγατέρων του, της πριγκίπισσας Ευγενίας και της πριγκίπισσας Βεατρίκης σε δύο εορταστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε στον παιδόφιλο το 2011 και το 2012.

Ο δικηγόρος της δεύτερης γυναίκας που καταγγέλλει τον Άντριου, Μπραντ Έντουαρντς από το αμερικανικό δικηγορικό γραφείο Edwards Henderson, ανέφερε ότι, αφού πέρασε τη νύχτα με τον Άντριου, η κοπέλα υποστηρίζει πως της έγινε ξενάγηση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και της προσφέρθηκε τσάι. «Μιλάμε για τουλάχιστον μία γυναίκα που στάλθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου. Και μάλιστα, μετά από μια νύχτα με τον πρίγκιπα Άντριου, είχε και ξενάγηση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ», δήλωσε ο δικηγόρος.

Η μαρτυρία της γυναίκας ότι πέρασε τη νύχτα στην κατοικία του Άντριου αποτελεί την πρώτη φορά που θύμα του κυκλώματος trafficking του Έπσταϊν ισχυρίζεται πως σεξουαλική επαφή έλαβε χώρα σε βασιλική κατοικία.

Ο Έντουαρντς εκπροσωπεί περισσότερα από 200 θύματα του Έπσταϊν παγκοσμίως και είχε εκπροσωπήσει και τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία κατήγγειλε ότι μεταφέρθηκε στο Λονδίνο για να κάνει σεξ με τον πρώην πρίγκιπα το 2001, όταν ήταν 17 ετών. Η Τζιουφρέ είχε δηλώσει ότι εξαναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου άλλες δύο φορές μεταξύ 2001 και 2002 – μία φορά στη Νέα Υόρκη και μία στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική.

Ο Έπσταϊν καταδικάστηκε το 2008 για εξαναγκασμό 14χρονης σε σεξ στη Φλόριντα και ολοκλήρωσε την ποινή του τον Ιούλιο του 2010. Αργότερα, το 2019, συνελήφθη ξανά σε ομοσπονδιακό επίπεδο για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων, αλλά πέθανε στη φυλακή πριν οδηγηθεί σε δίκη.

Ο δικηγόρος, που εδρεύει στη Φλόριντα, δήλωσε στο BBC ότι υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ της πελάτισσάς του και του πρώην πρίγκιπα πριν από τη συνάντηση, κατά την οποία, όπως ισχυρίζεται, πέρασε τη νύχτα μαζί του. Ο Έντουαρντς ανέφερε ότι είχε έρθει σε επαφή με «ορισμένους νομικούς συμβούλους» του πρώην πρίγκιπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Άντριου «φαινομενικά έχει αποσυνδεθεί από τους δικηγόρους του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επικοινωνίες σταμάτησαν αφότου ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε επίσημα από τον Άντριου «ύφος, τίτλους και τιμές». Ο Άντριου στερήθηκε των βασιλικών του τίτλων τον Οκτώβριο του 2025, μετά τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Τζιουφρέ, μετά τον θάνατό της. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι θα αποχωρούσε από το Royal Lodge στο κτήμα του Ουίνδσορ, το οποίο αποτελούσε την κατοικία του από το 2004. Στη σχετική ανακοίνωση για την αφαίρεση των τίτλων του πρώην πρίγκιπα, τα Ανάκτορα ανέφεραν: «Οι κυρώσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που τον βαραίνουν».

Ο Έντουαρντς υποστήριξε ότι η αφαίρεση των τίτλων επέτρεψε στον Άντριου να ισχυρίζεται πως δεν διαθέτει χρήματα και δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει αποζημίωση, αφήνοντας «αυτές τις γυναίκες απλώς να υποφέρουν». «Έτσι, η ιδέα ότι η βασιλική οικογένεια μέχρι σήμερα νοιάζεται για τα θύματα και θέλει να αποκαταστήσει την αδικία – αυτό που έχει κάνει, αφαιρώντας απλώς τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου και τίποτα περισσότερο, είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν», είπε.

Τον Οκτώβριο, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι «οι Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η βαθύτατη συμπαράστασή τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Ο δικηγόρος δήλωσε ότι εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο κατάθεσης αγωγής αστικής φύσεως εκ μέρους της γυναίκας κατά του πρώην πρίγκιπα.

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ είχε καταθέσει αγωγή στις ΗΠΑ κατά του Άντριου το 2021, με την υπόθεση να διευθετείται εξωδικαστικά τον Φεβρουάριο του 2022, έναντι ποσού που εκτιμάται στις 12 εκατ. λίρες. Η ίδια έθεσε τέλος στη ζωή της πέρυσι. Ο Άντριου έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη τους ισχυρισμούς της Τζιουφρέ.

Έρευνα του BBC διαπίστωσε ότι ο Έπσταϊν είχε διακινήσει αρκετές γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω εμπορικών πτήσεων και των ιδιωτικών του αεροσκαφών.

Το BBC News ζήτησε σχόλιο από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση στις κατηγορίες αυτές.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ καταγράφουν συστηματικά τα ονόματα των επισκεπτών που συμμετέχουν σε ξεναγήσεις, ωστόσο το BBC δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την επίσκεψη της γυναίκας χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Ιστορικός τελικός μεταξύ Αλκαράθ και Τζόκοβιτς - Η ώρα και το κανάλι

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου - Έπσταϊν: Μετά τη φωτογραφία στα γόνατα, γυναίκα καταγγέλλει: «Με έστειλαν στη Βρετανία για επαφή μαζί του»

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύο νέα προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού - Πώς λειτουργούν και πότε ξεκινούν

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Οι γονείς του Άλκη Καμπανού άναψαν κεράκι στη Τούμπα για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα αντιπλημμυρικά έργα μετά την μεγάλη κακοκαιρία - Η αυτοσχέδια οχύρωση των πολιτών

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Για πρώτη φορά ένα κινεζικό αυτοκίνητο «μπαίνει» στο Gran Turismo 7

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σοβαροί φόβοι νέας έκρηξης στη «Βιολάντα» - Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα στοιχεία

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το υβριδικό Kuga FHEV με leasing από 267 ευρώ τον μήνα

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα - Υπόθεση εξαφάνισης: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο - Δεν απαντά η αεροπορική στην ΕΛΑΣ

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 24χρονου στη Θεσσαλονίκη

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Άλκης Καμπανός: Κεριά, λουλούδια και τραγούδια στο σημείο που δολοφονήθηκε - Τρισάγιο για τα τέσσερα χρόνια

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Ο εισηγητής του δακτυλίου προτείνει πέντε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για να μειωθεί η κίνηση

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο BYD Sealion 5 DM-i στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, όχι το Ιράν»

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Διαμαντοπούλου: Αντιπολίτευση «στο πεδίο» και έμφαση σε «αυτά που μας ενώνουν»

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Μάχη κορυφής και τετράδας στη σκιά της τραγωδίας

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Άντριου έμπλεξε τις κόρες του στο σκάνδαλο Επστάιν - Οι φωτογραφίες με τις πριγκίπισσες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα αναδείχτηκε η κορυφαία στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» από την ΕΜΥ - Καταιγίδες, χιόνια, 112 και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα - Υπόθεση εξαφάνισης: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο - Δεν απαντά η αεροπορική στην ΕΛΑΣ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Άντριου έμπλεξε τις κόρες του στο σκάνδαλο Επστάιν - Οι φωτογραφίες με τις πριγκίπισσες

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Ο εισηγητής του δακτυλίου προτείνει πέντε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για να μειωθεί η κίνηση

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα αντιπλημμυρικά έργα μετά την μεγάλη κακοκαιρία - Η αυτοσχέδια οχύρωση των πολιτών

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο γιος του αγιατολάχ έχτισε μία παγκόσμια αυτοκρατορία, ενώ το Ιράν «στενάζει» - Οι βίλες, τα ξενοδοχεία και τα πολυτελή mall

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν φάκελοι ακόμα δύο εξαφανίσεων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σοβαροί φόβοι νέας έκρηξης στη «Βιολάντα» - Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα στοιχεία

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε δημοτικές εκτάσεις σε τρεις οικισμούς σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα

14:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

06:30ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες - - Τι γίνεται με τα πρόστιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ