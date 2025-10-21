Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο με τον πρώην επικεφαλής της βασιλικής φρουράς στην υπόθεση Τζιουφρέ

Νέες αποκαλύψεις για τον ρόλο του πρώην επικεφαλής της βασιλικής φρουράς στην υπόθεση του πρίγκιπα Άντριου.

Ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας ήταν επικεφαλής της βασιλικής προστασίας την εποχή που ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να ζήτησε από έναν από τους αστυνομικούς του να βρει σκάνδαλα για τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, όπως αποκάλυψε το Sky News.



Πρόκειται για τον Λόρδο Πίτερ Ρόσλιν, νυν Λόρδο Στιούαρντ και προσωπικό γραμματέα του βασιλιά Κάρολου και της βασίλισσας Καμίλα. Ο Ρόσλιν, γνωστός τότε ως διοικητής Πίτερ Λάφμπορο, ηγήθηκε της Βασιλικής και Διπλωματικής Προστασίας από το 2003 έως το 2014. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ενήμερος για το φερόμενο αίτημα του Άντριου, το οποίο τοποθετείται χρονικά το 2011.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να έστειλε τότε email, παρέχοντας προσωπικά στοιχεία της Βιρτζίνια Τζιούφρε—όπως την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής της— σε έμπιστο συνεργάτη του, προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες για εκείνη.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι «εξετάζει ενεργά τους ισχυρισμούς» χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια.

«Ο Λόρδος Ρόσλιν εργάζεται για το Βασιλικό Οίκο και, επομένως, το θέμα αυτό εξετάζεται από εμένα. Δεδομένου ότι αφορά την προϋπηρεσία του στη Μητροπολιτική Αστυνομία, είναι η υπηρεσία που αρμόζει να απαντήσει», ανέφερε εκπρόσωπος του Παλατιού.

Αστυνομικές πηγές εκτίμησαν ότι το αίτημα του Άντριου θα έπρεπε να είχε ανέβει ιεραρχικά έως και την κορυφή της Διεύθυνσης, καθώς θεωρείται «σοβαρό». Ο Λόρδος Ρόσλιν, όπως τονίζουν άτομα που γνωρίζουν την εσωτερική λειτουργία του παλατιού, συγκαταλέγεται στα πιο έμπιστα στελέχη του βασιλιά Κάρολου. Ως Λόρδος Στιούαρντ, διαχειρίζεται τις προσωπικές υποθέσεις του μονάρχη και τις μη κρατικές δραστηριότητές του.

Το προφίλ του Λόρδου Ρόσλιν



Πρώην «αγαπημένος αστυνομικός» της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, ο Ρόσλιν διορίστηκε το 2014 Master of the Household του τότε πρίγκιπα της Ουαλίας και της Καμίλα στο Clarence House. Τον Φεβρουάριο του 2023, ο βασιλιάς Κάρολος τον όρισε Λόρδο Στιούαρντ, τον ανώτερο αξιωματούχο της αυλής του.

Η χρήση αστυνομικών βάσεων δεδομένων για ιδιωτικούς σκοπούς, όπως η συλλογή πληροφοριών για πρόσωπα χωρίς ποινικό υπόβαθρο, θεωρείται παράνομη πράξη που μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις και απόλυση.

Η αποκάλυψη έρχεται την ώρα που υπουργός της κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Άντριου πρέπει να καταθέσει στις αμερικανικές αρχές - και η οργή αυξάνεται μετά την αποκάλυψη ότι πλήρωνε «συμβολικό ενοίκιο» για δύο δεκαετίες.



Την Παρασκευή, ο Άντριου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τους βασιλικούς τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του Δούκα του Γιορκ, μετά από νέες, επιζήμιες αναφορές σχετικά με τη σχέση του με τον παιδεραστή χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν.



Αποσπάσματα από το βιβλίο αναμνήσεων που κυκλοφόρησε την Τρίτη της εκλιπούσας Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση, παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις φερόμενες συναντήσεις τους.

Βρετανία: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιούφρε

Τα απομνημονεύματα μετά θάνατον της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της γυναίκας που κατηγορούσε τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη, κυκλοφόρησαν σήμερα στο Λονδίνο λίγες μόλις ημέρες αφότου ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο του έπειτα από χρόνια που το όνομά του εμπλέκεται σε σκάνδαλα, κυρίως αυτό που αφορά τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του βιβλίου έχει προδημοσιευτεί φέρνοντας εκ νέου σε δύσκολη θέση τον 65χρονο Άντριου, ο οποίος διαψεύδει εξαρχής τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε.

Ο Άντριου δεν έχει κανέναν δημόσιο ρόλο από τον Νοέμβριο του 2019 και έχασε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές χορηγίες το 2022, όταν ήρθαν στη δημοσιότητα καταγγελίες εις βάρος του για ανάρμοστη συμπεριφορά. Την ίδια χρονιά ο Άντριου κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο.

Η αυτοβιογραφία της με τίτλο "Κορίτσι Κανενός" περιέχει νέες κατηγορίες εναντίον του Άντριου.

Εργαζόμενη τοποθετεί αντίτυπα των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε στα ράφια βιβλιοπωλείου στο Λονδίνο, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Isabel Infantes

Η Τζιούφρε έγραψε ότι φοβόταν πως θα «πέθαινε ως σκλάβα του σεξ» στα χέρια του Έπσταϊν και του κύκλου του και περιγράφει τρεις φερόμενες σεξουαλικές επαφές που είχε με τον 'Αντριου στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν.

Στο βιβλίο υποστηρίζεται επίσης ότι ο Άντριου είχε μαντέψει σωστά την ηλικία της--17 ετών--όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά.

Πηγή από το Παλάτι ανέφερε ότι οι νέες καταγγελίες «αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και βαθιά ανησυχία» και θα εξεταστούν «με πλήρη διαφάνεια».

Πολιτικές αντιδράσεις για το συμβολικό ενοίκιο

Οι αποκαλύψεις συμπίπτουν με αυξανόμενη πολιτική πίεση, μετά και τις εκκλήσεις υπουργών να συνεργαστεί ο Άντριου με τις αμερικανικές αρχές. Ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ δήλωσε ότι «θα υποστήριζε την κατάθεσή του στις ΗΠΑ» και την περαιτέρω διερεύνηση των κατηγοριών από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Παράλληλα, προκαλεί αντιδράσεις το γεγονός ότι ο πρίγκιπας φέρεται να κατέβαλλε «συμβολικό ενοίκιο» επί δύο δεκαετίες για την έπαυλή του στο Windsor. Σύμφωνα με την Έκθεση του Εθνικού Ελεγκτικού Γραφείου (2005), η μίσθωση που υπέγραψε το 2003 για 75 έτη προέβλεπε προκαταβολή 1 εκατομμυρίου λιρών, ετήσιο ενοίκιο «peppercorn» και πιθανή αποζημίωση 558.000 λιρών σε περίπτωση πρόωρης παραίτησης.

Συγκεκριμένα ο πρίγκιπας Άντριου δεν έχει πληρώσει ενοίκιο για την έπαυλη του στο Royal Lodge εδώ και δύο δεκαετίες, όπως αποκαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/10).

Σε μια συγκλονιστική ανατροπή του βασιλικού σκανδάλου, ένα μη επεξεργασμένο αντίγραφο της μίσθωσης δείχνει ότι, ενώ πλήρωσε 1 εκατομμύριο λίρες για να μισθώσει το ακίνητο το 2003 και ξόδεψε 7,5 εκατομμύρια λίρες για ανακαινίσεις, έχει πληρώσει μόνο «ένα συμβολικό (εάν ζητηθεί)» ενοίκιο ετησίως από τότε που ξεκίνησε να διαμένει στην έπαυλη.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Άντριου θεωρείται ότι έχει πληρώσει το ενοίκιο – το οποίο ήταν περίπου 260.000 λίρες το χρόνο – εκ των προτέρων μέσω των εργασιών που έχει χρηματοδοτήσει για να φέρει το παλάτι σε άριστη κατάσταση.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι το Crown Estate (όπως ονομάζεται η διαχείριση της περιουσίας της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας) θα πρέπει να του πληρώσει περίπου μισό εκατομμύριο λίρες αν αποφασίσει να εγκαταλείψει την έπαυλή του πριν από τη λήξη της μίσθωσης το 2078.

Ένα αντίγραφο της συμφωνίας αποκτήθηκε από την εφημερίδα The Times μετά από πίεση από βουλευτές και ακτιβιστές. Και αυτό θα προσθέσει αναμφίβολα στην δημόσια οργή για τα «προνόμια» του Άντριου.

Πηγές έχουν τονίσει στην Daily Mail, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πώς ο αδελφός του βασιλιά μπορεί να αντέξει οικονομικά την τεράστια ιδιοκτησία με 30 υπνοδωμάτια, η οποία έχει λειτουργικά έξοδα πολλών εκατομμυρίων.

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν φαίνεται να έχει λάβει σημαντική κληρονομιά από τη βασίλισσα ή τη βασιλομήτωρ, σύμφωνα με την Daily Mail, γεγονός που εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με το πώς μπορεί να αντέξει οικονομικά να μένει στην ιδιοκτησία – ειδικά τώρα που δεν λαμβάνει προσωπική αποζημίωση από τον βασιλιά ή δημόσια χρηματοδότηση.

Μια επιλογή από βρετανικές εφημερίδες δείχνουν την αντίδραση των media στην ανακοίνωση του πρίγκιπα Άντριου ότι θα παραιτηθεί τους βασιλικούς τίτλους του, εν μέσω των συνεχιζόμενων προβλημάτων στην προσωπική του ζωή, στο Λονδίνο, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025. AP/Alastair Grant

Δεν μπορεί να του κάνει έξωση ο βασιλιάς

Ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος έχει προσπαθήσει απεγνωσμένα τα τελευταία χρόνια να πείσει τον μικρότερο αδελφό του να μειώσει τις δαπάνες του και να μετακομίσει από την έπαυλη που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό μνημείο.

Ο βασιλιάς πιστεύει ότι πολλά από τα προβλήματα του Άντριου –ιδιαίτερα αυτά που τον οδήγησαν να συνδεθεί με τον Τζέφρι Έπσταϊν και άλλους ύποπτους χαρακτήρες– προέρχονται από την επιδίωξη ενός τρόπου ζωής που απλά δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά.

Ωστόσο, ο 65χρονος Άντριου επιμένει πεισματικά ότι έχει ένα αδιάβλητο συμβόλαιο μίσθωσης για το σπίτι. Και όσο πληρώνει το ενοίκιο, ο βασιλιάς δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα να τον διώξει.

Ο βασιλιάς είχε προηγουμένως δηλώσει ότι αν ο αδελφός του μετακόμιζε σε ένα μικρότερο ακίνητο στο κτήμα – πιθανόν στο Frogmore Cottage, που πρόσφατα εκκενώθηκε από τον πρίγκιπα Χάρι – θα του αποκαθιστούσε το προσωπικό επίδομα και θα τον βοηθούσε να χρηματοδοτήσει την ασφάλειά του.

Αλλά μετά την κατηγορηματική άρνηση του Άντριου, δεν είναι γνωστό αν η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει.

Σήμερα ο ανώτερος βουλευτής των Συντηρητικών Ρόμπερτ Τζένρικ κάλεσε τον Άντριου «να ζήσει ιδιωτικά», υποστηρίζοντας ότι «έχει φέρει επανειλημμένα σε δύσκολη θέση τη βασιλική οικογένεια».

«Το κοινό τον έχει βαρεθεί και δεν υπάρχει λόγος οι φορολογούμενοι να συνεχίζουν να πληρώνουν τον λογαριασμό», τόνισε.

Ο Πίτερ Κάιλ σημείωσε ότι το θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα του βασιλιά Κάρολου, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι βουλευτές να ζητήσουν την αφαίρεση των εναπομεινάντων τίτλων του πρίγκιπα Άντριου.

