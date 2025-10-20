Η επόμενη ημέρα για τον «Δούκα του Γιορκ»: Ποιος θα λάβει τον τίτλο μετά την παραίτηση του Άντριου

Θα γίνει ο πρίγκιπας Λούις ο επόμενος «δούκας του Γιορκ» μετά την παραίτηση του πρίγκιπα Άντριου από τον τίτλο;

Το ενδεχόμενο ο μικρότερος γιος του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, πρίγκιπας Λούις, να γίνει μελλοντικά ο νέος «δούκας του Γιορκ» επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά την είδηση ότι ο πρίγκιπας Άντριου αποποιήθηκε τους βασιλικούς του τίτλους.

Ο τίτλος του «δούκα του Γιορκ» αποτελεί έναν από τους πλέον ιστορικούς τίτλους του βρετανικού θρόνου και, σύμφωνα με την παράδοση, απονέμεται συνήθως στον δεύτερο γιο του εκάστοτε μονάρχη. Έτσι, πολλοί αναλυτές θεωρούν πως όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέλθει στον θρόνο, ο τέταρτος στη σειρά διαδοχής, πρίγκιπας Λούις, ενδέχεται να λάβει τον συγκεκριμένο τίτλο.

Prince Andrew stepping back from title 'right course of action', UK minister says https://t.co/lB4dWnSSN1 https://t.co/lB4dWnSSN1 — Reuters (@Reuters) October 20, 2025

Ωστόσο, τίποτα δεν είναι ακόμη βέβαιο. Αν και ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τον τίτλο του «δούκα του Γιορκ», η νομική διαδικασία για την πλήρη αφαίρεσή του δεν έχει ολοκληρωθεί. Η επίσημη κατάργηση ενός δουκάτου απαιτεί βασιλικό διάταγμα ή νομοθετική ρύθμιση – διαδικασία που μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί.

Σύμφωνα με το Βρετανικό Παλάτι, ο πρίγκιπας Άντριου θα εξακολουθήσει να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας, χωρίς όμως να χρησιμοποιεί δημόσια τον τίτλο του, μετά τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα που έχουν «πλήξει» το κύρος του.

Ο πρίγκιπας Λούις / AP

Αν και η παράδοση θα ευνοούσε τον πρίγκιπα Λούις, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ως μελλοντικός βασιλιάς, θα έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει εάν ο τίτλος θα επανεκχωρηθεί ή θα παραμείνει ανενεργός, στο πλαίσιο μιας πιο «λιτής» και σύγχρονης μοναρχίας.

Όπως σημειώνουν βασιλικοί σχολιαστές, η απόφαση θα αντικατοπτρίζει το όραμα του νέου μονάρχη για το μέλλον της δυναστείας. Μέχρι τότε, ο μικρός πρίγκιπας Λούις θα φέρει απλώς τον τίτλο του πρίγκιπα της Ουαλίας, παραμένοντας ένα από τα πιο αγαπητά και δημοφιλή μέλη της νεότερης γενιάς του Οίκου του Ουίνδσορ.

