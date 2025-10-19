Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί αποφάσισε τώρα να εγκαταλείψει τους βασιλικούς του τίτλους

Ο πρίγκιπας Άντριου παραιτείται από τους βασιλικούς του τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του «Δούκα του Γιορκ», όπως ανακοίνωσε μέσω δήλωσης που εκδόθηκε από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η κίνηση, που έρχεται ύστερα από «συζήτηση με τον βασιλιά», σηματοδοτεί ακόμη ένα πλήγμα στη δημόσια εικόνα του γιου της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, όπως αναφέρει ο «Guardian».

Τι δήλωσε ο Άντριου

Έχοντας ήδη αποσυρθεί από τα επίσημα καθήκοντά του το 2019, ο πρίγκιπας ανακοίνωσε ότι κάνει «ένα βήμα παραπέρα», συμφωνώντας να μην χρησιμοποιεί πλέον «κανέναν τίτλο ή τιμή που του έχει απονεμηθεί».

Στην ίδια δήλωση, επανέλαβε τις κατηγορηματικές του διαψεύσεις για οποιαδήποτε σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, αν και έχει καταβάλει πολλαπλά εκατομμύρια δολάρια για τον συμβιβασμό της αγωγής που είχε υποβάλει εις βάρος του η Βιρτζίνια Τζιούφρε. Ο Άντριου δεν παραδέχθηκε καμία ενοχή και συνέχισε να αρνείται κάθε κατηγορία.

Ο πρίγκιπας Άντριου / AP

Μετά τη διαβόητη συνέντευξή του στο Newsnight το 2019, η πίεση προς τη μοναρχία αυξήθηκε δραματικά. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ενεργεί «για να προστατεύσει την οικογένεια από περαιτέρω ζημιά λόγω δημόσιας κερδοσκοπίας».

Του αφαίρεσε ο βασιλιάς τους τίτλους;

Παρότι δεν πρόκειται για επίσημη αφαίρεση, η λεπτομέρεια έχει σημασία. Από τη μία, του επιτρέπει να ισχυρίζεται πως ενεργεί «τιμητικά», όπως σημείωσε στη δήλωσή του: «Αποφάσισα, όπως πάντα, να βάλω το καθήκον προς την οικογένεια και τη χώρα μου πάνω απ’ όλα».

Από την άλλη, τεχνικά παραμένει Δούκας του Γιορκ, Κόμης του Ίνβερνες και Βαρόνος του Κίλιλι, καθώς και Βασιλικός Ιππότης του Τάγματος της Περικνημίδας. Οι τίτλοι αυτοί, όπως και το προσωνύμιο HRH (His Royal Highness), απλώς τίθενται σε αδράνεια.

Ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα, η πριγκίπισσα Άννα και ο πρίγκιπας Άντριου / AP

Ο Άντριου παραμένει πρίγκιπας και όγδοος στη σειρά διαδοχής, αν και είναι απίθανο να κληθεί ποτέ να εκπροσωπήσει τον μονάρχη ως counsellor of state.

Γιατί δεν του αφαιρέθηκαν επίσημα οι τίτλοι

Η αναγκαστική αφαίρεση ενός δουκάτου απαιτεί πράξη του Κοινοβουλίου — μια διαδικασία που δεν έχει εφαρμοστεί σε ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας για περισσότερο από έναν αιώνα και θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στη φήμη της μοναρχίας.

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο Άντριου είναι πρίγκιπας εκ γενετής, ως γιος μονάρχη, σημαίνει ότι θα απαιτούνταν ειδικό βασιλικό διάταγμα για να αλλάξει αυτό. Μια τέτοια διαδικασία θα ήταν μακρόχρονη και πολιτικά δύσκολη.

Τι σημαίνει για τον ίδιο

Η απόφαση συνιστά πλήρη ταπείνωση και απώλεια κύρους που ο Άντριου προσπάθησε για χρόνια να αποφύγει. Ωστόσο, παραμένει οικονομικά εύρωστος.

Ο ίδιος και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, εξακολουθούν να κατοικούν στο Royal Lodge, στο πάρκο του Ουίνδσορ — παρά τις αναφορές ότι ο βασιλιάς προσπαθεί διακριτικά να τους απομακρύνει.

Ο πρίγκιπας Άντριου και η βασίλισσα Ελισάβετ / AP

Γιατί τώρα

Η αλυσίδα σκανδάλων γύρω από τον πρίγκιπα έχει γίνει αφόρητη για τον βασιλιά Κάρολο και τα ανώτερα μέλη της οικογένειας.

Οι αναφορές για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, επανήλθαν στην επικαιρότητα μετά τη δημοσιοποίηση email όπου ο Άντριου φέρεται να του έγραφε: «Είμαστε σε αυτό μαζί» – μήνες αφότου ισχυρίστηκε ότι είχε διακόψει κάθε επαφή.

Νέες αποκαλύψεις για σχέσεις με ύποπτο Κινέζο κατάσκοπο και αποσπάσματα από τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Τζιούφρε, που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα, αύξησαν περαιτέρω την πίεση.

Ο βασιλιάς, που αναμένεται να πραγματοποιήσει ιστορική συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα την επόμενη εβδομάδα — την πρώτη από την εποχή του Ερρίκου Η΄ — δεν επιθυμούσε το ταξίδι του να επισκιαστεί από νέους αρνητικούς τίτλους για τον αδελφό του.

Ο πρίγκιπας Άντριου / AP

Οι αντιδράσεις

Ο αδελφός της Βιρτζίνια Τζιούφρε, Σκάι Ρόμπερτς, δήλωσε στους Times ότι, αν και η οικογένειά του αισθάνεται «δικαιωμένη» από την κίνηση, «η αληθινή δικαιοσύνη θα έρθει μόνο όταν του αφαιρεθεί και ο τίτλος του πρίγκιπα».

Η οργάνωση Republic, που τάσσεται υπέρ της κατάργησης της μοναρχίας, χαρακτήρισε το μέτρο «πολύ λίγο, πολύ αργά», προσθέτοντας: «Ο Άντριου εξακολουθεί να κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα και κατάχρηση εξουσίας. Θα έπρεπε να του αφαιρεθούν όλοι οι τίτλοι και οι στρατιωτικοί βαθμοί. Το να μην χρησιμοποιεί μεσαιωνικούς τίτλους δεν αποτελεί επαρκή ποινή.»

