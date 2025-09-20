Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το ενοχλημένο βλέμμα προς τον πρίγκιπα Άντριου που έγινε viral - Βίντεο

Αν η εσκεμμένη αδιαφορία ήταν τέχνη, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα την είχε τελειοποιήσει και ζωντανή απόδειξη είναι το βίντεο που είδε πρόσφατα την δημοσιότητα με τον ίδιο και τον θείο του, πρίγκιπα Άντριου στη στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ.

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral και έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 685.000 προβολές στο X.

Το βίντεο δείχνει τον Άντριου να πλησιάζει τον Ουίλιαμ και να προσπαθεί να ξεκινήσει μια συζήτηση — με την λέξη «προσπαθεί» να είναι η λέξη-κλειδί, αφού ο ανηψιός του όχι μόνο δεν του απαντά, αλλά τον κοιτά με ενοχλημένο και, χαρακτηρισμένο από πολλούς, απότομο βλέμμα.

A case study in please stfu-ism. https://t.co/4cQHdmQbDZ pic.twitter.com/BKErE4bIHA — mrs sloane ranger (@mrssloaneranger) September 16, 2025

Η αντίδραση του πρίγκιπα της Ουαλίας ήταν πραγματικά ένα μάθημα για το πώς να πεις σε κάποιον ότι θα προτιμούσες να κάνεις οτιδήποτε άλλο στον κόσμο παρά να ασχοληθείς μαζί του, χωρίς να πεις ούτε μια λέξη.

Ακόμα και αν το πρόσωπο του Ουίλιαμ δεν καταστούσε σαφή την ενόχλησή του, πηγές του βασιλικού οίκου φρόντισαν να το επισημάνουν μιλώντας στον Τύπο μετά από την αμήχανη στιγμή.

Σύμφωνα με το Daily Beast, ο Ουίλιαμ δεν ήταν απλώς ενοχλημένος με τον Άντριου στην εκδήλωση, αλλά «έβραζε από οργή» που βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.

Άτομο από το περιβάλλον του πρίγκιπα της Ουαλίας δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι ήταν «ντροπή» το γεγονός ότι ο Άντριου καθόταν ακριβώς πίσω από τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας στην κηδεία και ότι ο Ουίλιαμ ήταν «εξοργισμένος» που ο θείος του τον πλησίασε σε αυτή τη θλιβερή εκδήλωση.

Η ίδια πηγή αναφέρει, επίσης ότι «ο Γουίλιαμ προσπαθούσε εδώ και χρόνια να αποφύγει να φωτογραφηθεί μαζί με τον Άντριου, αρνούμενος να του επιτρέψει να εμφανιστεί σε εκδηλώσεις όπως η πομπή του Garter Day».

Αυτό συνάδει με άλλες αναφορές σχετικά με τα συναισθήματα του Ουίλιαμ για τον Άντριου, ο οποίος αποχώρησε από τη βασιλική ζωή μετά τη διαβόητη συνέντευξή του στο Newsnight το 2019 σχετικά με τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει αρκετές αναφορές για διαμάχες ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του Άντριου και του ρόλου του στην βασιλική οικογένεια.

«Νομίζω ότι ο Γουίλιαμ είναι πιο αυστηρός σε αυτό το θέμα και ίσως πιο πρόθυμος να πάρει σκληρή στάση απέναντι στον θείο του», δήλωσε η πρώην βασιλική ανταποκρίτρια του BBC, Τζένι Μποντ, στο «The Mirror» σχετικά με την κατάσταση, προσθέτοντας ότι ο Ουίλιαμ φαίνεται «αποφασισμένος να προστατεύσει τη μοναρχία και να δείξει ότι όλοι κατανοούν την ένταση της δημόσιας εχθρότητας προς τον Άντριου».

