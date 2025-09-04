Η Κέιτ Μίντλετον έγινε... ξανθιά! - Δείτε την μεταμόρφωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, επιδεικνύει τα καλοκαιρινά ξανθά μαλλιά της καθώς επέστρεψε στα βασιλικά της καθήκοντα.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η 43χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε τους πρόσφατα ανακαινισμένους κήπους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας μαζί με τον 43χρονο πρίγκιπα Ουίλιαμ, στην πρώτη τους κοινή έξοδο μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Μετά από έντονες εικασίες για μια πιο ανοιχτή απόχρωση μαλλιών κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της τον Αύγουστο, η έξοδος αυτή επιβεβαίωσε ότι η πριγκίπισσα Κέιτ έχει κάνει καλοκαιρινές ανταύγειες και άφησε τα μαλλιά της να μακρύνουν μέχρι τη μέση της πλάτης της.

Δείτε φωτογραφίες:

Kate Middleton shows off new blonde hair in joint public outing with Prince William https://t.co/eZxkdW7zF6 pic.twitter.com/TDe5h8AeLe — New York Post (@nypost) September 4, 2025

