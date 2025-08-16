Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Μετακομίζουν σε νέο σπίτι στο Ουίνσδορ αξίας 21.000.000 δολαρίων

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον είναι έτοιμοι για μια νέα αρχή μετά από τον τελευταίο δύσκολο χρόνο με την περιπέτεια υγείας της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, το πριγκιπικό ζεύγος θα μετακομίσει σε ένα νέο οικογενειακό σπίτι με τα τρία παιδιά τους, τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 7χρονο πρίγκιπα Λούις.

Prince William and Princess Kate are set to move their family to a new home in Windsor by the end of the year, an insider has said. #DailyExpress https://t.co/TcWZhidHSL pic.twitter.com/cFh9CIj9O1 — Daily Express (@Daily_Express) August 16, 2025

Η οικογένεια κατοικεί στο Adelaide Cottage, που βρίσκεται κοντά στο Κάστρο του Ουίνσδορ στο Μπέρκσαϊρ της Αγγλίας. Μετακόμισαν εκεί το 2022 για να είναι κοντά στο σχολείο Lambrook των παιδιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Sun», η νέα τους κατοικία οκτώ υπνοδωματίων θα βρίσκεται στο «Windsor Great Park» και η αξία της ανέρχεται στα 21 εκατομμύρια δολάρια.

Prince William and Kate Middleton relocating to new family home for ‘fresh start’ after cancer battle https://t.co/ggagQTdK1e pic.twitter.com/W2zMjcFHlr — Page Six (@PageSix) August 16, 2025

«Το Ουίνσδορ έχει γίνει το σπίτι τους», αναφέρει πηγή, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο Ουίλιαμ και η Κέιτ θέλουν να μείνουν στην ίδια γειτονιά.

«Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ενώ ζούσαν στο Adelaide Cottage, πέρασαν κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές», προσθέτει η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της «Daily Mail», η απόφαση της οικογένειας να μετακομίσει έχει να κάνει με μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένεια, ιδίως μετά την διάγνωση καρκίνου της Μίντλετον τον Μάρτιο του 2024.

«Η μετακόμιση τους δίνει την ευκαιρία για μια νέα αρχή και ένα νέο κεφάλαιο, την ευκαιρία να αφήσουν πίσω τους μερικές από τις πιο δυσάρεστες αναμνήσεις», δήλωσε μια πηγή στην εφημερίδα Sun.

