Κέιτ Μίντλετον: Αποχαιρέτησε 17χρονη που πέθανε από καρκίνο - Το συγκινητικό μήνυμα

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας απέτισε φόρο τιμής στην 17χρονη Liz Hatton που πέθανε από καρκίνο, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από το Windsor Castle

Newsbomb

Κέιτ Μίντλετον: Αποχαιρέτησε 17χρονη που πέθανε από καρκίνο - Το συγκινητικό μήνυμα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μια τρυφερή και ανθρώπινη ανάρτηση, η Κέιτ Μίντλετον τίμησε τη μνήμη της Liz Hatton, μιας νεαρής φωτογράφου που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο τον Νοέμβριο του 2024, σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Αφορμή στάθηκαν τα γενέθλιά της, η Liz θα έκλεινε τα 18 στις 31 Αυγούστου και το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό μια φωτογραφία με συναισθηματική αξία.

Στον επίσημο λογαριασμό που διατηρούν από κοινού ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, δημοσιεύτηκε μια εικόνα από το Windsor Castle, όπου φαίνεται πάνω σε καβαλέτο μια φωτογραφία που είχε τραβήξει η ίδια η Liz.

«Θυμόμαστε τη Liz Hatton σήμερα, την ημέρα που θα έκλεινε τα 18 της χρόνια. Η φωτογραφία που φαίνεται στην εικόνα τραβήχτηκε από τη Liz κατά τη διάρκεια τελετής απονομής τιμητικών διακρίσεων στο Windsor, τον Οκτώβριο του 2024, και σήμερα εκτίθεται στο σημείο που τραβήχτηκε», γράφουν στη λεζάντα τους.

Η ανάρτηση αναδημοσιεύτηκε και από την οικογένεια της Liz, που ευχαρίστησε δημόσια την Kate και τον William για τη σκέψη τους.

«Φόρος τιμής σε ένα γενναίο κορίτσι»

Η οικογένεια της αδικοχαμένης Liz ανήρτησε επίσης ένα συγκινητικό μήνυμα στον λογαριασμό της στο Instagram:

«Αύριο θα ήταν τα 18α γενέθλιά της. Αναρωτιέμαι τι θα έγραφε αν ήταν εκείνη που θα έκανε αυτή την ανάρτηση. Ίσως κάτι σαν “Να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη φωτογραφίες”».

Το κοινό γνώρισε τη Liz όταν η ιστορία της έγινε γνωστή μέσω του BBC, καθώς είχε διαγνωστεί με σπάνιο και επιθετικό καρκίνο desmoplastic small round cell tumor και δημιούργησε μια «λίστα επιθυμιών» για να ζήσει όσα περισσότερα μπορούσε. Μια από τις μεγαλύτερες επιθυμίες της ήταν να γνωρίσει από κοντά την Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

keit-agkalia.jpg

Η Liz συνάντησε την Κέιτ Μίντλετον στο Windsor τον Οκτώβριο του 2024. Οι φωτογραφίες από εκείνη τη μέρα έδειχναν την Πριγκίπισσα να την αγκαλιάζει θερμά, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ ποζάρει με την Liz και την οικογένειά της.

Τον Μάρτιο, το πριγκιπικό ζεύγος έκανε μια ακόμη συγκινητική ανάρτηση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τιμώντας τη Liz και τη μητέρα της, Vicky: «Ήταν τιμή μας που τις γνωρίσαμε. Η δύναμη, η δημιουργικότητα και η γενναιότητα της Liz δεν θα ξεχαστούν ποτέ».

Μετά τον θάνατο της νεαρής φωτογράφου, η Kate και ο William είχαν εκδώσει επίσημη δήλωση: «Λυπηθήκαμε βαθιά όταν μάθαμε ότι η Liz Hatton δεν είναι πια μαζί μας. Ήταν τιμή μας που γνωρίσαμε μια τόσο γενναία και ταπεινή νεαρή γυναίκα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους γονείς της, Vicky και Aaron, και τον αδερφό της Mateo, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:04LIFESTYLE

Το δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ που «έκλεψε» την παράσταση στη Βενετία

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελασσόνα: Ανησυχία για την εμφάνιση αρκούδων στα όρια της πόλης - Επιτίθενται σε ζώα

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford GT Mk IV: Tελευταία ευκαιρία για το αγωνιστικό supercar

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η έφηβη Καμίλα πέταξε το παπούτσι της στον άνδρα που της επιτέθηκε - Το απίστευτο σκηνικό στο τρένο

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Χαμός σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων και Αθηνών

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι πίνακες με τα νέα ποσά - Ποιοι θα πάρουν έως και 850 ευρώ παραπάνω ετησίως

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε χτυπάει το πρώτο κουδούνι - Οι αργίες για την ερχόμενη σχολική χρονιά

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 250 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από σεισμό 6 Ρίχτερ

07:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερό power game στη Μονή Σινά: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Ιεροσόλυμα και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

07:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για τη νέα εβδομάδα - Πότε θα «χτυπήσει» η αστάθεια

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Όπλα, ναρκωτικά και «μαύρο χρήμα» - Γνωστοί επιχειρηματίες και ένστολοι στην εγκληματική οργάνωση σε Χανιά και Ρέθυμνο

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου

06:49ΥΓΕΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Ψάρι που καταναλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο είναι μολυσμένο

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η πρώτη θέση ανοίγει τον δρόμο για μετάλλιο - Τα δεδομένα και οι διασταυρώσεις

06:36LIFESTYLE

Πρεμιέρα για το Exathlon – Οι 20 παίκτες και η νικήτρια ομάδα

06:35WHAT THE FACT

Σε μία εβδομάδα πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το πιο θεαματικό ουράνιο θέαμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

06:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Όπλα, ναρκωτικά και «μαύρο χρήμα» - Γνωστοί επιχειρηματίες και ένστολοι στην εγκληματική οργάνωση σε Χανιά και Ρέθυμνο

07:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για τη νέα εβδομάδα - Πότε θα «χτυπήσει» η αστάθεια

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 250 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από σεισμό 6 Ρίχτερ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Ιδιοκτήτης καταστήματος τυχερών παιχνιδιών πάλεψε σώμα με σώμα με ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε χτυπάει το πρώτο κουδούνι - Οι αργίες για την ερχόμενη σχολική χρονιά

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι πίνακες με τα νέα ποσά - Ποιοι θα πάρουν έως και 850 ευρώ παραπάνω ετησίως

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για 8 Έλληνες θύματα τροχαίου στην Αφρική: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη φύση του ανθρώπου – Έκκληση για επαναπατρισμό των τραυματιών

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: «Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Αποχαιρέτησε 17χρονη που πέθανε από καρκίνο - Το συγκινητικό μήνυμα για το κορίτσι που δεν πρόλαβε να κλείσει τα 18

06:36LIFESTYLE

Πρεμιέρα για το Exathlon – Οι 20 παίκτες και η νικήτρια ομάδα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Μολυσμένα αβγά: «Καμπανάκι» από καθηγητή – Δεν αποκλείει να έχουν διοχετευτεί στην αγορά

06:35WHAT THE FACT

Σε μία εβδομάδα πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το πιο θεαματικό ουράνιο θέαμα

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Η μαφία της Κρήτης: Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού ήταν η αρχή του τέλους

10:22WHAT THE FACT

Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια - Σκοπός να γίνουν ψηλότεροι - Επεμβάσεις «μεσαιωνικά βασανιστήρια»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Στο χείλος της κατάρρευσης το κύριο ρεύμα του Ατλαντικού - Θα βυθίσει σε ατελείωτο χειμώνα Ευρώπη και ΗΠΑ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ