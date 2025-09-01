Κέιτ Μίντλετον: Αποχαιρέτησε 17χρονη που πέθανε από καρκίνο - Το συγκινητικό μήνυμα

Με μια τρυφερή και ανθρώπινη ανάρτηση, η Κέιτ Μίντλετον τίμησε τη μνήμη της Liz Hatton, μιας νεαρής φωτογράφου που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο τον Νοέμβριο του 2024, σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Αφορμή στάθηκαν τα γενέθλιά της, η Liz θα έκλεινε τα 18 στις 31 Αυγούστου και το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό μια φωτογραφία με συναισθηματική αξία.

Στον επίσημο λογαριασμό που διατηρούν από κοινού ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, δημοσιεύτηκε μια εικόνα από το Windsor Castle, όπου φαίνεται πάνω σε καβαλέτο μια φωτογραφία που είχε τραβήξει η ίδια η Liz.

Remembering Liz Hatton today on what would have been her 18th birthday. The photo shown in this image was taken by Liz during an Investiture at Windsor Castle in October 2024, and is on display today in the spot where it was taken. ❤️ pic.twitter.com/3awN3e7au9

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 31, 2025



«Θυμόμαστε τη Liz Hatton σήμερα, την ημέρα που θα έκλεινε τα 18 της χρόνια. Η φωτογραφία που φαίνεται στην εικόνα τραβήχτηκε από τη Liz κατά τη διάρκεια τελετής απονομής τιμητικών διακρίσεων στο Windsor, τον Οκτώβριο του 2024, και σήμερα εκτίθεται στο σημείο που τραβήχτηκε», γράφουν στη λεζάντα τους.

Η ανάρτηση αναδημοσιεύτηκε και από την οικογένεια της Liz, που ευχαρίστησε δημόσια την Kate και τον William για τη σκέψη τους.

«Φόρος τιμής σε ένα γενναίο κορίτσι»

Η οικογένεια της αδικοχαμένης Liz ανήρτησε επίσης ένα συγκινητικό μήνυμα στον λογαριασμό της στο Instagram:

«Αύριο θα ήταν τα 18α γενέθλιά της. Αναρωτιέμαι τι θα έγραφε αν ήταν εκείνη που θα έκανε αυτή την ανάρτηση. Ίσως κάτι σαν “Να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη φωτογραφίες”».

Το κοινό γνώρισε τη Liz όταν η ιστορία της έγινε γνωστή μέσω του BBC, καθώς είχε διαγνωστεί με σπάνιο και επιθετικό καρκίνο desmoplastic small round cell tumor και δημιούργησε μια «λίστα επιθυμιών» για να ζήσει όσα περισσότερα μπορούσε. Μια από τις μεγαλύτερες επιθυμίες της ήταν να γνωρίσει από κοντά την Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η Liz συνάντησε την Κέιτ Μίντλετον στο Windsor τον Οκτώβριο του 2024. Οι φωτογραφίες από εκείνη τη μέρα έδειχναν την Πριγκίπισσα να την αγκαλιάζει θερμά, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ ποζάρει με την Liz και την οικογένειά της.

Τον Μάρτιο, το πριγκιπικό ζεύγος έκανε μια ακόμη συγκινητική ανάρτηση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τιμώντας τη Liz και τη μητέρα της, Vicky: «Ήταν τιμή μας που τις γνωρίσαμε. Η δύναμη, η δημιουργικότητα και η γενναιότητα της Liz δεν θα ξεχαστούν ποτέ».

Μετά τον θάνατο της νεαρής φωτογράφου, η Kate και ο William είχαν εκδώσει επίσημη δήλωση: «Λυπηθήκαμε βαθιά όταν μάθαμε ότι η Liz Hatton δεν είναι πια μαζί μας. Ήταν τιμή μας που γνωρίσαμε μια τόσο γενναία και ταπεινή νεαρή γυναίκα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους γονείς της, Vicky και Aaron, και τον αδερφό της Mateo, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».