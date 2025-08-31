Ουίλιαμ και Κέιτ: Διακοπές σε θαλαμηγό αξίας 22 εκατ. ευρώ στην Κεφαλονιά

Το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας πέρασε το καλοκαίρι στο Ιόνιο με τη θαλαμηγό Lady Beatrice μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Κέιτ και τα τρία τους παιδιά, ο πρίγκιπας Λούι, ο πρίγκιπας Τζορτζ, και η πριγκίπισσα Σάρλοτ στις 14 Ιουνίου 2025 στο Λονδίνο, Αγγλία.

Getty Images
Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας -και μελλοντικοί μονάρχες της Βρετανίας- επισκέφθηκαν με τα παιδιά τους την Κεφαλονιά για τις διακοπές τους, με τις πρώτες πληροφορίες για το μέρος που τους φιλοξένησε να προκαλούν σύγχυση, όμως το μυστήριο φαίνεται να λύθηκε επιτέλους.

Η οικογένεια του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον μετέβη στο νησί του Ιονίου με ένα μικρό ιδιωτικό τζετ την 21η Ιουλίου, σε ένα ταξίδι που απασχόλησε ιδιαίτερα τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με το kefaloniapress, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας συνοδεύονταν από τους γονείς της Κέιτ, Μάικλ και Κάρολ Μίντλετον, καθώς και από τέσσερις ακόμη στενούς συγγενείς.

Στη συνέχεια όλοι τους επιβιβάστηκαν σε λιμουζίνες και πήγαν στο τουριστικό λιμάνι της Αγίας Πελαγίας στα Σβορωνάτα.

Εκεί τους περίμενε το tender της εντυπωσιακής θαλαμηγού Lady Beatrice, το οποίο τους οδήγησε στο πλωτό τους καταφύγιο.

Η Lady Beatrice στο Ιόνιο

Η θαλαμηγός Lady Beatrice, πρώην ιδιοκτησίας των διδύμων αδελφών David και Frederick Barclay, δεν ήταν άγνωστη στους φίλους των θαλαμηγών. Η θαλαμηγός όμως πουλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στον Βρετανό χρηματιστή Peter Adam Daiches Dubens (γενν. 1966) με τίμημα κοντά στα 22 εκατομμύρια ευρώ.

Από τις 13 Ιουλίου είχε ήδη δηλώσει παρουσία στο Ιόνιο και το Kefalonia Press είχε καταγράψει πρώτο την άφιξή της. Με μήκος που της επιτρέπει να κινείται με επιβλητικότητα αλλά και χάρη, η Lady Beatrice έγινε για λίγες ημέρες το βασίλειο της πριγκιπικής οικογένειας.

Να σημειωθεί ότι αρχικά υπήρχαν αναφορές ότι η βασιλική παρέα βρισκόταν σε σούπερ γιοτ ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που έπλεε στην περιοχή.

Μετά, κάποιοι είπαν ότι ο Γουίλιαμ και η Κέιτ είχαν επιβιβαστεί στη θαλαμηγό Norn του Charles Simonyi της Microsoft -κάτι που αποδείχθηκε λανθσμένο.

Και ήταν και η μαρτυρία μιας κατοίκου της Κεφαλονιάς, που είχε πει ότι την Κέιτ στο σούπερ γιοτ Almax -ωστόσο, δύο ημέρες μετά το Almax αγκυροβόλησε στο Αργοστόλι με διαφορετική παρέα.

Μια στολή κατάδυσης για τον μικρό πρίγκιπα

Ανάμεσα στις στιγμές που πέρασαν Γουίλιαμ, Κέιτ και παιδιά, ξεχωρίζει μια λεπτομέρεια: το tender της θαλαμηγού ενώ κατευθυνόταν προς Ζάκυνθο αποχαιρετώντας την Κεφαλονιά επέστρεψε στο Αργοστόλι για να παραλάβει μια παιδική στολή κατάδυσης, παραγγελία για τον πρίγκιπα George. Από ένα εξειδικευμένο κατάστημα του Αργοστολίου, η παραγγελία παραδόθηκε απευθείας στο tender. Φαίνεται ότι ο μικρός πρίγκιπας ξετρελάθηκε με τον βυθό της Κεφαλονιάς. Οι καταδύσεις δεν θα ήταν στο πρόγραμμα διακοπών της οικογένειας και τους βρήκε ο George απροετοίμαστους.

Διακριτικότητα και ασφάλεια

Η απόφαση της οικογένειας να μην αποβιβαστεί στην ξηρά είχε να κάνει με την ασφάλεια αλλά και την ψυχολογία των παιδιών. Ο επικεφαλής ασφαλείας κατέβηκε τουλάχιστον τρεις φορές στο Φισκάρδο για ελέγχους, αλλά ο μεγάλος αριθμός Βρετανών τουριστών έκανε σαφές ότι μια δημόσια εμφάνιση θα προκαλούσε αναστάτωση στα παιδιά. Έτσι, το πριγκιπικό ζεύγος και τα παιδιά προτίμησαν να μείνουν στο πλωτό τους καταφύγιο και μάλιστα πολύ ανοικτά στο Ιόνιο για απόλυτη ιδιωτικότητα.

Η ίδια η θαλαμηγός άλλωστε προσφέρει ιδιωτικούς χώρους αναψυχής: πισίνα, καταστρώματα σαν μικρές παραλίες, ακόμα και δυνατότητα ασφαλούς κολύμβησης στην προέκταση της μπουκα πόρτα. Για τα παιδιά, αυτή η «πλωτή παραλία» ήταν αρκετή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι όσοι συνεργάστηκαν για το ταξίδι αυτό πρόσωπα και εταιρείες έχουν υπογράψει δηλώσεις εμπιστευτικότητας με αυστηρές ρήτρες. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να διαρρεύσουν φωτογραφίες στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

