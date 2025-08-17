Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Έδιωξε» δυο οικογένειες για να έχει περισσότερο χώρο στο εξοχικό του

Δύο οικογένειες κλήθηκαν πρόσφατα να εγκαταλείψουν τα εξοχικά τους, ώστε το πριγκιπικό ζεύγος να μετακομίσει στο Forest Lodge, όπως αποκαλύπτει η Mail on Sunday.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλεντον και τα τρία παιδιά τους αναμένεται να εγκατασταθούν στο 300 ετών, κηρυγμένο ως Grade II, ακίνητο αργότερα μέσα στο έτος. Το Forest Lodge, που βρίσκεται σε όμορφη περιοχή του Windsor Great Park, έχει περιγραφεί ως η «αιώνια κατοικία» τους, όπου ο William σκοπεύει να ζει ακόμη και μετά την ανάληψη του θρόνου.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, οι οικογένειες που ζούσαν σε εξοχικές κατοικίες μετατρεμμένες από τους στάβλους του Forest Lodge κλήθηκαν να μετακομίσουν. Τα σπίτια αυτά είχαν μισθωθεί μέσω του Crown Estate και οι ένοικοι φέρονται να αιφνιδιάστηκαν από την ανακοίνωση. Αν και δεν εκδόθηκαν επίσημες ειδοποιήσεις έξωσης, οι οικογένειες έχουν πλέον μεταφερθεί σε ανάλογες ή καλύτερες κατοικίες εντός του 4.800 στρεμμάτων Great Park. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγγύτητα των κατοικιών στο lodge καθιστούσε σημαντική την προστασία της ιδιωτικότητας της βασιλικής οικογένειας.

Το Forest Lodge αποτελεί σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το Adelaide Cottage, το τετράκλινο σπίτι όπου η οικογένεια ζούσε τα τελευταία τρία χρόνια. Η μετακόμιση γίνεται μετά από μια δύσκολη περίοδο για τη βασιλική οικογένεια, όπως ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ και οι διαγνώσεις καρκίνου για τον Κάρολο και την Kate το 2024. Εσωτερικές πηγές αναφέρουν ότι ο William και η Kate βλέπουν τη μετακόμιση ως ευκαιρία για «φρέσκια αρχή».

Οι προετοιμασίες στο Forest Lodge έχουν ήδη ξεκινήσει, με νέα φυτά και κατασκευές, ενώ γύρω από το ακίνητο έχει τοποθετηθεί μεταλλικός φράκτης με μαύρες οθόνες ιδιωτικότητας. Το ζευγάρι καλύπτει προσωπικά το κόστος της μετακόμισης, χωρίς επιπλέον δαπάνη για τους φορολογούμενους.

Νωρίτερα φέτος, εξετάστηκε και το Fort Belvedere, αλλά η ιδιοκτησία παρέμεινε μισθωμένη στην οικογένεια του εκλιπόντος Καναδού δισεκατομμυριούχου Galen Weston. Το Forest Lodge, ανακαινισμένο το 2001, βρίσκεται κοντά στο Lambrook School, όπου φοιτούν τα παιδιά.

Το ζευγάρι θα συνεχίσει να διατηρεί την κατοικία του στο Kensington Palace και την εξοχική κατοικία Anmer Hall, δώρο γάμου από τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Η επιλογή του Forest Lodge εγείρει ερωτήματα για το μέλλον του Buckingham Palace, το οποίο υποβάλλεται σε εκτεταμένη ανακαίνιση. Ορισμένοι θεωρούν αμφίβολη την έννοια της «αιώνιας κατοικίας», υποστηρίζοντας ότι το Forest Lodge ίσως δεν είναι αρκετά μεγαλοπρεπές για έναν μελλοντικό βασιλιά.

Ιστορικά, το Forest Lodge έχει φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες, όπως τον Sir John Aird, επιμελητή του Edward VIII, και τον Lord Napier, ιδιωτικό γραμματέα της Princess Margaret. Οι πιο πρόσφατοι ένοικοι ήταν οι Alex Fitzgibbons και Cristina Stenbeck, οι οποίοι μετακόμισαν τον τελευταίο χρόνο. Μια εξέχουσα πρώην ένοικος ήταν η φιλάνθρωπος και πρώην δωρήτρια των Τόριων, Alisa Swidler, η οποία έζησε εκεί με την οικογένειά της μέχρι τον ξαφνικό θάνατό της το 2019. Ήταν γνωστή για τις πολυτελείς εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διοργάνωνε και στις οποίες συμμετείχαν προσωπικότητες όπως οι Bill Clinton, David Cameron και Paul McCartney.