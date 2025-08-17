Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Έδιωξε» δυο οικογένειες για να έχει περισσότερο χώρο στο εξοχικό του

Δύο οικογένειες εγκαταλείπουν εξοχικά δίπλα σε οκτακλινο μέγαρο στο Windsor με γήπεδο τένις και αίθουσα χορού για να δώσουν χώρο στους Ουαλούς.

Newsbomb

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Έδιωξε» δυο οικογένειες για να έχει περισσότερο χώρο στο εξοχικό του

Η Κέιτ, δούκισσα του Κέιμπριτζ, ο πρίγκιπας Oυίλιαμ

Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο οικογένειες κλήθηκαν πρόσφατα να εγκαταλείψουν τα εξοχικά τους, ώστε το πριγκιπικό ζεύγος να μετακομίσει στο Forest Lodge, όπως αποκαλύπτει η Mail on Sunday.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλεντον και τα τρία παιδιά τους αναμένεται να εγκατασταθούν στο 300 ετών, κηρυγμένο ως Grade II, ακίνητο αργότερα μέσα στο έτος. Το Forest Lodge, που βρίσκεται σε όμορφη περιοχή του Windsor Great Park, έχει περιγραφεί ως η «αιώνια κατοικία» τους, όπου ο William σκοπεύει να ζει ακόμη και μετά την ανάληψη του θρόνου.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, οι οικογένειες που ζούσαν σε εξοχικές κατοικίες μετατρεμμένες από τους στάβλους του Forest Lodge κλήθηκαν να μετακομίσουν. Τα σπίτια αυτά είχαν μισθωθεί μέσω του Crown Estate και οι ένοικοι φέρονται να αιφνιδιάστηκαν από την ανακοίνωση. Αν και δεν εκδόθηκαν επίσημες ειδοποιήσεις έξωσης, οι οικογένειες έχουν πλέον μεταφερθεί σε ανάλογες ή καλύτερες κατοικίες εντός του 4.800 στρεμμάτων Great Park. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγγύτητα των κατοικιών στο lodge καθιστούσε σημαντική την προστασία της ιδιωτικότητας της βασιλικής οικογένειας.

Το Forest Lodge αποτελεί σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το Adelaide Cottage, το τετράκλινο σπίτι όπου η οικογένεια ζούσε τα τελευταία τρία χρόνια. Η μετακόμιση γίνεται μετά από μια δύσκολη περίοδο για τη βασιλική οικογένεια, όπως ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ και οι διαγνώσεις καρκίνου για τον Κάρολο και την Kate το 2024. Εσωτερικές πηγές αναφέρουν ότι ο William και η Kate βλέπουν τη μετακόμιση ως ευκαιρία για «φρέσκια αρχή».

Οι προετοιμασίες στο Forest Lodge έχουν ήδη ξεκινήσει, με νέα φυτά και κατασκευές, ενώ γύρω από το ακίνητο έχει τοποθετηθεί μεταλλικός φράκτης με μαύρες οθόνες ιδιωτικότητας. Το ζευγάρι καλύπτει προσωπικά το κόστος της μετακόμισης, χωρίς επιπλέον δαπάνη για τους φορολογούμενους.

Νωρίτερα φέτος, εξετάστηκε και το Fort Belvedere, αλλά η ιδιοκτησία παρέμεινε μισθωμένη στην οικογένεια του εκλιπόντος Καναδού δισεκατομμυριούχου Galen Weston. Το Forest Lodge, ανακαινισμένο το 2001, βρίσκεται κοντά στο Lambrook School, όπου φοιτούν τα παιδιά.

Το ζευγάρι θα συνεχίσει να διατηρεί την κατοικία του στο Kensington Palace και την εξοχική κατοικία Anmer Hall, δώρο γάμου από τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Η επιλογή του Forest Lodge εγείρει ερωτήματα για το μέλλον του Buckingham Palace, το οποίο υποβάλλεται σε εκτεταμένη ανακαίνιση. Ορισμένοι θεωρούν αμφίβολη την έννοια της «αιώνιας κατοικίας», υποστηρίζοντας ότι το Forest Lodge ίσως δεν είναι αρκετά μεγαλοπρεπές για έναν μελλοντικό βασιλιά.

Ιστορικά, το Forest Lodge έχει φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες, όπως τον Sir John Aird, επιμελητή του Edward VIII, και τον Lord Napier, ιδιωτικό γραμματέα της Princess Margaret. Οι πιο πρόσφατοι ένοικοι ήταν οι Alex Fitzgibbons και Cristina Stenbeck, οι οποίοι μετακόμισαν τον τελευταίο χρόνο. Μια εξέχουσα πρώην ένοικος ήταν η φιλάνθρωπος και πρώην δωρήτρια των Τόριων, Alisa Swidler, η οποία έζησε εκεί με την οικογένειά της μέχρι τον ξαφνικό θάνατό της το 2019. Ήταν γνωστή για τις πολυτελείς εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διοργάνωνε και στις οποίες συμμετείχαν προσωπικότητες όπως οι Bill Clinton, David Cameron και Paul McCartney.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:41ΚΟΣΜΟΣ

Συνωμοσία για τη δολοφονία του 16χρονου Τρέι - Οι συλλήψεις 9 εφήβων και η εμπλοκή της φίλης του

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό με μπόρες και καταιγίδες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα δύο πιθανά σενάρια για την επόμενη κίνηση του Πούτιν και το τέλος πολέμου

10:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χαλκιδική: Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου οι πέντε ανήλικοι που λήστεψαν και τραυμάτισαν 15χρονο

10:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Επέστρεψε στη δράση με γκολάρα – Δείτε βίντεο

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλεντον: «Έδιωξαν» δυο οικογένειες για να έχουν περισσότερο χώρο στο εξοχικό τους

10:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πότε τα κινητά τηλέφωνα μας παρακολουθούν - Όσα πρέπει να ξέρετε

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: 70.000 στρέμματα επηρεάστηκαν - Αποκαρδιωτική η δορυφορική φωτογραφία του Copernicus

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Σώθηκε από θαύμα 22χρονος Γερμανός στην Ξυνόβρυση – Αγνόησε την κόκκινη σημαία

09:50ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι τρελός» - Το νέο μήνυμα στήριξης στον τραγουδιστή από τη Νένα Χρονοπούλου

09:41WHAT THE FACT

Γιατί είναι λάθος να οδηγείς με ανοιχτά παράθυρα

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία και από πότε θα εκδίδεται αυτόματα

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Σεισμός 6 Ρίχτερ - Δεκάδες τραυματίες, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση - Δείτε βίντεο

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ανοιχτοί για το κοινό 18 φάροι σε όλη τη χώρα

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα έχασε δύο δαχτυλίδια στην παραλία - Βρέθηκαν και επιστράφηκαν από διαφορετικούς άγνωστους

08:59LIFESTYLE

Μπέλα Θορν: Είδε και απόειδε και έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

08:37ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» - Συγκινεί η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τράπερ Rack: «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν» - Τι απαντά

08:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Tesla προσλαμβάνει οδηγούς για τις δοκιμές του Robotaxi

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινωθούν - Αλλαγές στη φοροκλίμακα και απαλλαγές στα ενοίκια - Τι σχεδιάζεται για τα μισθώματα

10:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πότε τα κινητά τηλέφωνα μας παρακολουθούν - Όσα πρέπει να ξέρετε

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλεντον: «Έδιωξαν» δυο οικογένειες για να έχουν περισσότερο χώρο στο εξοχικό τους

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μόνικα Κρόουλι: Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα στο πλευρό του Τραμπ που γοήτευσε τον Πούτιν

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία και από πότε θα εκδίδεται αυτόματα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: Το ασύλληπτο φόρεμα χωρίς εσώρουχο που έβαλε στα γενέθλιά της

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Αλάσκα τι; Έρχεται νέα διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας ενός πολυπολικού κόσμου - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Στο μικροσκόπιο ηθικός αυτουργός πίσω από τους συλληφθέντες - Αυτό είναι το σημείο μηδέν απ' όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα δύο πιθανά σενάρια για την επόμενη κίνηση του Πούτιν και το τέλος πολέμου

08:37ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» - Συγκινεί η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα

09:50ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι τρελός» - Το νέο μήνυμα στήριξης στον τραγουδιστή από τη Νένα Χρονοπούλου

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ πιέζει για τριμερή με Πούτιν και Ζελένσκι - Σκληροί όροι από Ρωσία, στο παιχνίδι και η Κίνα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τράπερ Rack: «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν» - Τι απαντά

09:41WHAT THE FACT

Γιατί είναι λάθος να οδηγείς με ανοιχτά παράθυρα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Τη Δευτέρα θα βγει από το κολαστήριο» λέει ο δικηγόρος του - Τι ζητά η οικογένειά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ