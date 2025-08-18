Γιατί Ουίλιαμ και Κέιτ θα ζήσουν μόνιμα στο νέο τους σπίτι στο Forest Lodge όταν γίνει βασιλιάς

Το γεγονός έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα στους βασιλικούς κύκλους

Γιατί Ουίλιαμ και Κέιτ θα ζήσουν μόνιμα στο νέο τους σπίτι στο Forest Lodge όταν γίνει βασιλιάς
Αρχείου - Getty Images
Με την είδηση ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας σχεδιάζουν να μετακομίσουν σε νέα κατοικία οκτώ υπνοδωματίων στο «Windsor Great Park», αξίας 21 εκατ. ευρώ, η Daily Mail αποκαλύπτει ότι στις προθέσεις του ζευγαριού είναι να παραμείνουν εκεί - ακόμη και μετά την προσχώρηση του Ουίλιαμ στον θρόνο.

«Αυτό είναι μακροπρόθεσμο και είναι πρόθεσή τους να παραμείνουν στο Forest Lodge μόλις γίνει βασιλιάς», δήλωσε μια πηγή στη Daily Mail.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα στους βασιλικούς κύκλους σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τόσο των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ όσο και του Κάστρου του Ουίνδσορ, καθώς και άλλων ιδιωτικών βασιλικών κτημάτων όπως το Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ και το Μπαλμόραλ στα Υψάρια της Σκωτίας, τα οποία ο Ουίλιαμ πρόκειται τελικά να κληρονομήσει.

Αρκετοί είναι αυτοί που επισημαίνουν ότι το νέο σπίτι οκτώ υπνοδωματίων είναι ένα «step up» από αυτό των τεσσάρων υπνοδωματίων στο Adelaide Cottage, όπου ζουν από το 2022.

Το τριώροφο σπίτι διαθέτει περίτεχνα γύψινα γείσα και διακόσμηση οροφής, εξαιρετικά μαρμάρινα τζάκια και μια οροφή με μισό βαρέλι. Διαθέτει επίσης έξι μπάνια, μια μακρά γκαλερί και ένα γήπεδο τένις, το οποίο αναμφίβολα θα ταιριάζει στην πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η απόφαση του Ουίλιαμ να ζήσει εκεί δείχνει την αποφασιστικότητά του να υιοθετήσει έναν πιο «πραγματικό» τρόπο ζωής, επισημαίνει το βρετανικό Μέσο.

Οι Waleses θα πληρώσουν ένα ενοίκιο αγοράς για το Forest Lodge, το οποίο δεν αποκαλύπτεται ποτέ δημόσια για εμπορικούς λόγους.

Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της «Daily Mail», η απόφαση της οικογένειας να μετακομίσει έχει να κάνει με μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένεια, ιδίως μετά την διάγνωση καρκίνου της Μίντλετον τον Μάρτιο του 2024.

«Η μετακόμιση τους δίνει την ευκαιρία για μια νέα αρχή και ένα νέο κεφάλαιο, την ευκαιρία να αφήσουν πίσω τους μερικές από τις πιο δυσάρεστες αναμνήσεις», δήλωσε μια πηγή στην εφημερίδα Sun.

