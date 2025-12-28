Τουρκία: Βίντεο με άνδρα να καταδιώκει και πυροβολεί την σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας νοσοκομείου στο Σαγγάριο της Τουρκίας, οι οποίες δόθηκαν τώρα στη δημοσιότητα και καταγράφουν τη στιγμή που ένας άνδρας καταδιώκει και πυροβολεί την εν διαστάσει σύζυγό του μέσα στον χώρο εργασίας της.

Αν και το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο, η δημοσιοποίηση του βίντεο τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων και έντονη συζήτηση.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της 21ης Αυγούστου στο κρατικό νοσοκομείο Yenikent, στην περιοχή Ανταπαζαρί. Ο δράστης, Ενές Σ. μετέβη στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν η σύζυγός του Y.G.S., φαρμακοποιός σε εφημερία, με την οποία ήταν σε διάσταση.

HASSAS | Sakarya'da ağustos ayında boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı hastanede silahla yaralayan şahsın görüntüleri ortaya çıktı.



• Şahıs tutuklandı.

• Yaralanan kadın taburcu edildi.pic.twitter.com/Y4xX9vDKHA — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) December 27, 2025

Σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ τους ξέσπασε έντονος καβγάς, με τη γυναίκα να προσπαθεί να διαφύγει. Ο άνδρας την καταδίωξε στους διαδρόμους του νοσοκομείου και επιχείρησε να την πυροβολήσει. Το όπλο αρχικά έπαθε εμπλοκή, ωστόσο λίγο αργότερα εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα.

Η Y.G.S. μεταφέρθηκε άμεσα για νοσηλεία και μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, πήρε εξιτήριο. Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου και προφυλακίστηκε.

Τι δείχνουν τα βίντεο από τις κάμερες

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται ο άνδρας να κυνηγά τη γυναίκα στους διαδρόμους, να πατά επανειλημμένα τη σκανδάλη χωρίς αποτέλεσμα και τελικά, καταφέρνει να πυροβολήσει. Καταγράφεται επίσης ο πανικός που επικρατεί, με εργαζόμενους και φύλακες να απομακρύνονται έντρομοι.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, διακρίνεται γυναίκα να απομακρύνει με το πόδι το όπλο που είχε πέσει στο έδαφος, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κίνδυνος, ενώ άλλος φύλακας καταφέρνει να ακινητοποιήσει τον δράστη.

Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση στην Τουρκία γύρω από την έμφυλη βία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı hastanede kovalayıp, vurmuştu; görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/bULo2UEZ2I pic.twitter.com/DsqZYp6Pbx — T24 (@t24comtr) December 27, 2025

