Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο

Κάμερα ασφαλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης Καχρανμαρμαράς στην Τουρκία κατέγραψε τη δολοφονία μιας 42χρονης από τον 44χρονο πρώην σύζυγό της.

Η άγρια δολοφονία της 42χρονης έγινε την Τετάρτη στον χώρο, όπου εργαζόταν η γυναίκα. Στο βίντεο ντοκουμέντο που διέρρευσε σε τουρκικά μέσα φαίνεται ο δράστης να μπαίνει στο γραφείο της πρώην συζύγου του, κρατώντας μια μαύρη τσάντα, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η 42χρονη τρέχει πανικόβλητη να γλιτώσει.

H 44χρονη εκλιπαρούσε για τη ζωή της

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 44χρονος βγάζει από την τσάντα καραμπίνα και την πυροβολεί εξ επαφής σε κλιμακοστάσιο, την ώρα που εκείνη είχε σηκώσει τα χέρια της και εκλιπαρούσε για τη ζωή της. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε άλλες δύο φορές προτού εγκαταλείψει τον χώρο.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, η δολοφονία διαπράχθηκε μόλις μία ημέρα αφότου η η γυναίκα είχε εξασφαλίσει περιοριστικά μέτρα εις βάρος του πρώην συζύγου της. Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα, ενώ οι εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.