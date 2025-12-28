Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greco στη Γλυφάδα
Οδηγούσε όχημα που έχει δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Στη σύλληψη του τράπερ Ιβάν Γκρέκο και δύο ακόμη προσώπων προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) οι αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα στη οδό Κύπρου στη Γλυφάδα, η αστυνομία κατά τον έλεγχο οχήματος που απασχολούσε για υπόθεση υπεξαίρεσης, και συνέλαβε έναν 28χρονο περί ναρκωτικών, καθώς έφερε μικροποσότητα κάνναβης.
Παράλληλα, συνελήφθη ο γνωστός τράπερ και ένας ακόμη για το αδίκημα της αποδοχής προϊόντος εγκλήματος, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Να σημειωθεί ότι ο Ιβάν Γκρέκο είχε αποφυλακιστεί με βραχιολάκι για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή.
