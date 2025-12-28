NBA: Το κάρφωμα Αντετοκούνμπο που προκάλεσε σύρραξη στο φινάλε με Μπουλς

Με το σκορ στο 110-103 υπέρ των Μπακς και μόλις 9 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη, ο Έλληνας σούπερ σταρ έφυγε στον αιφνιδιασμό και ολοκλήρωσε τη φάση με εντυπωσιακό κάρφωμα «ανεμόμυλο».

Η συγκεκριμένη ενέργεια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των Μπουλς, οι οποίοι τη θεώρησαν προσβλητική, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα είχε ουσιαστικά κριθεί.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς πλησίασε τον Αντετοκούνμπο για να ζητήσει εξηγήσεις, ενώ στη συνέχεια ενεπλάκη και ο Κόμπι Ουάιτ. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους πάγκους των δύο ομάδων να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και να δημιουργείται γενικευμένη σύρραξη.

“F**king pu*sies bro. Whole team just sucks.”



— Giannis Antetokounmpo to the Bulls ?pic.twitter.com/94hj2B0Rk2 — Playoff Sports (@PlayoffSports_) December 28, 2025

Μετά από λίγα λεπτά και την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, η κατάσταση εκτονώθηκε και οι παίκτες των δύο ομάδων κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια. Το σκηνικό αυτό έβαλε ένα επεισοδιακό φινάλε σε ένα παιχνίδι που, μέχρι εκείνο το σημείο, είχε έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον.

