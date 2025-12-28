Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Basketball League και δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (28/12).

Newsbomb

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Basketball League και δράση στην Ευρώπη
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δύο παιχνίδια συνεχίζεται η δράση στην GBL, αφού στις 13:00 η Καρδίτσα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και στις 16:00 το Περιστέρι θα παίξει με τον Προμηθέα, με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Premier League και τη Seria A, όπου ξεχωρίζει το ματς της Κρίσταλ Πάλας με την Τότεναμ, στις 18:30 με μετάδοση από το Novasports Premier League και το παιχνίδι της Αταλάντα με την Ίντερ στις 21:45 και τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
  • 13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν - Ελλάς Βερόνα Serie A 2025-26
  • 15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Matchday Εκπομπή
  • 16:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Λιντς Premier League 2025/26
  • 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Νάπολι Serie A 2025-26
  • 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Stoiximan GBL
  • 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2025-26
  • 18:30 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ Premier League 2025/26
  • 19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Σασουόλο Serie A 2025-26
  • 19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Καντού Lega Basket Serie A 2025-26
  • 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
  • 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Liga Endesa 2025-26
  • 20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Μπενφίκα Liga Portugal Betclic 2025-26
  • 21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ίντερ Serie A 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 81 (Τσεχία, Πράγα)
  • 22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
  • 22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Φιλαδέλφεια 76ερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Ρίο Άβε Liga Portugal Betclic 2025-26

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:07ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών - Κάηκαν 7 οχήματα

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία υιοθετεί το ευρώ και μπαίνει στην ευρωζώνη, αλλά οι Βούλγαροι είναι διχασμένοι

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Λασίθι: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

13:38LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Γιόρτασε τα 75α της γενέθλια με αγαπημένους φίλους και μια έκπληξη- «Θα μεγαλώνουμε μαζί»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και δεκάδες κλήσεις για βοήθεια

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε σχεδόν 750.000 νοικοκυριά μετά τις ρωσικές νυχτερινές επιθέσεις

13:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Νέο... χτύπημα από Ελλάδα - «Έκλεισε» τον Κοντούρη του Παναιτωλικού

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Ανανεωμένη πρόγνωση Κολυδά για το κρύο και το ψυχρό σκηνικό - Τι δείχνουν τα μοντέλα

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες: Ουρές χιλιομέτρων στο Κάστρο Βοιωτίας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού ετοιμάζουν κινητοποιήσεις - Ποιοι λένε «ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Καταιγίδα Γιοχάνες: Δύο νεκροί και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στη Σουηδία - Χωρίς ρεύμα χιλιάδες σπίτια και στην Φινλανδία

12:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Basketball League και δράση στην Ευρώπη

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Ενθαρρυντική εξέλιξη» ότι όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται την ανάγκη διαλόγου

12:24ΕΛΛΑΔΑ

«Κρύβονται για να επιβιώσουν»: Ο τουρισμός διώχνει τη μεσογειακή φώκια από τις ακτές

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιού Τζέρσεϊ λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων - Προβλήματα και σε Σαν Φρανσίσκο και Φλόριντα - Δείτε βίντεο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βίντεο με άνδρα να καταδιώκει και πυροβολεί την σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγαλύτερες απορίες των Ελλήνων το 2025 σύμφωνα με τη Google

11:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Εξετάζει Τζόουνς που «τελειώνει» από την Παρτίζαν

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Το κρουαζιερόπλοιο που είχε αφήσει σε έρημο νησί 87χρονη και πέθανε, προσέκρουσε σε ύφαλο στο πρώτο του ταξίδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:12LIFESTYLE

«Χρόνια Πολλά, μόνο υπομονή κάνουμε» - Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε στην ουρά για να ευχαριστήσει το κοινό του

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και δεκάδες κλήσεις για βοήθεια

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Κατέθεσε νέα μήνυση για υπερτιμολογήσεις στο «μπάζωμα» στα Τέμπη

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Ανανεωμένη πρόγνωση Κολυδά για το κρύο και το ψυχρό σκηνικό - Τι δείχνουν τα μοντέλα

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες: Ουρές χιλιομέτρων στο Κάστρο Βοιωτίας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού ετοιμάζουν κινητοποιήσεις - Ποιοι λένε «ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του φαρμακοποιού στην Αρτέμιδα: Αποφυλακίστηκε έπειτα από 17 μήνες

11:07ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Το κάρφωμα Αντετοκούνμπο που προκάλεσε σύρραξη στο φινάλε με Μπουλς

23:36LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν την σχέση τους στα social media

17:01ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η πώληση F-35 στην Τουρκία μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο - Ο Ερντογάν επιθυμεί να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Πλούσιοι αλλά χωρίς εξουσία και φωνή: Πώς ο Πούτιν κρατά τους δισεκατομμυριούχους της Ρωσίας στο πλευρό του εν μέσω πολέμου

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Δημιουργήθηκαν ολέθριες συνθήκες» - Η εξήγηση για τη χιονοστιβάδα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα για παράνομες επιδοτήσεις

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βίντεο με άνδρα να καταδιώκει και πυροβολεί την σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο

06:50LIFESTYLE

Όσα έρχονται στην TV το 2026 – Αναλυτικός οδηγός για σειρές και ριάλιτι

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Τα ίχνη τους χάνονταν ξαφνικά» – Πώς εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες οι ομάδες διάσωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ