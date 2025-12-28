Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Basketball League και δράση στην Ευρώπη

Με δύο παιχνίδια συνεχίζεται η δράση στην GBL, αφού στις 13:00 η Καρδίτσα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και στις 16:00 το Περιστέρι θα παίξει με τον Προμηθέα, με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Premier League και τη Seria A, όπου ξεχωρίζει το ματς της Κρίσταλ Πάλας με την Τότεναμ, στις 18:30 με μετάδοση από το Novasports Premier League και το παιχνίδι της Αταλάντα με την Ίντερ στις 21:45 και τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν - Ελλάς Βερόνα Serie A 2025-26

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Matchday Εκπομπή

16:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Λιντς Premier League 2025/26

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Νάπολι Serie A 2025-26

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Stoiximan GBL

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2025-26

18:30 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ Premier League 2025/26

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Σασουόλο Serie A 2025-26

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Καντού Lega Basket Serie A 2025-26

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Liga Endesa 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Μπενφίκα Liga Portugal Betclic 2025-26

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ίντερ Serie A 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 81 (Τσεχία, Πράγα)

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Φιλαδέλφεια 76ερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Ρίο Άβε Liga Portugal Betclic 2025-26

