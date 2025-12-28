Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Εξετάζει Τζόουνς που «τελειώνει» από την Παρτίζαν

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν θέσει ξεκάθαρα στο στόχαστρό τους τον Αμερικανό σέντερ και περιμένουν το κατάλληλο timing για να κινηθούν πιο αποφασιστικά.

Στον Πειραιά έχουν ήδη υπάρξει επαφές με την πλευρά του παίκτη, με το ενδιαφέρον να είναι δεδομένο. Παρ’ όλα αυτά, η θέση του Ολυμπιακού είναι σαφής: δεν πρόκειται να μπει σε διαπραγματεύσεις με τη σερβική ομάδα. Η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει μόνο στην περίπτωση που ο Τζόουνς αποδεσμευτεί από την Παρτίζαν και μείνει ελεύθερος μέσω δικών του ενεργειών.

Το κλίμα στο Βελιγράδι για τον 28χρονο σέντερ είναι ιδιαίτερα βαρύ. Μετά τον αγώνα της Παρτίζαν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Τζόουνς βρέθηκε κοντά σε έντονο επεισόδιο με οπαδούς της ομάδας, γεγονός που όξυνε ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση. Πλέον, όλα δείχνουν πως η παρουσία του στη σερβική ομάδα φτάνει στο τέλος της, με την αποχώρησή του να θεωρείται ζήτημα χρόνου.

Στη Σερβία, άλλωστε, αντιμετωπίζουν το θέμα ως σχεδόν τελειωμένο. Σύμφωνα με το «Mozzart Sport», στην Παρτίζαν του Χουάν Πεναρόγια έχει ξεκινήσει διαδικασία «εκκαθάρισης» του ρόστερ, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των παικτών που αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν.

Για τον Ολυμπιακό, καθοριστικό ρόλο παίζει και ο παράγοντας χρόνος. Ο παίκτης θα πρέπει να μείνει ελεύθερος πριν από τις 5 Ιανουαρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία για μετακίνηση παίκτη που αγωνίζεται ήδη στη Euroleague σε άλλη ομάδα της διοργάνωσης, στοιχείο που καθιστά τις εξελίξεις άμεσες.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Τζόουνς πραγματοποιεί θετική σεζόν στη Euroleague, με μέσους όρους 10,8 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,2 κλεψίματα. Παρά το γεγονός ότι το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με την Παρτίζαν έως το 2027, με ετήσιες απολαβές περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ, όλα δείχνουν πως το συγκεκριμένο κεφάλαιο οδεύει προς το τέλος του.

