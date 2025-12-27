Greek Basketball League: Περίπατος του Ηρακλή κόντρα στον Πανιώνιο – Παραιτήθηκε ο Ζούρος

Το ματς ήταν κομβικό για το στόχο των δύο ομάδων για σωτηρία. Ο Ηρακλής είχε το «όπλο» του κατάμεστου «Ιβανώφειου» με τη συγκλονιστική συμπαράσταση του κόσμου του. Ο Πανιώνιος με τη 1 νίκη στη σεζόν, έψαχνε την υπέρβαση. Τελικά αποδείχθηκε πως ο «γηραιός» ήταν ξεκάθαρα ανώτερος και το τελικό 80-66 τιμά τους φιλοξενούμενους, καθώς η διαφορά ήταν για τη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς πάνω από τους 20 πόντους.

Μάλιστα με το που ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση, ο Ηλίας Ζούρος δήλωσε την παραίτησή του δημόσια, στις ατάκες που κλήθηκε να πει στην ΕΡΤ. Τονίζοντας πως είναι θέμα διοίκησης το τι θα γίνει τη νέα χρονιά, καθώς ο ίδιος δηλώνει την παραίτησή του.

Ο Ράιτ-Φόρμαν με 21 πόντους ήταν ο κορυφαίος. Ο Σμιθ πρόσθεσε 13, ενώ ο Έντλερ-Ντέιβις σημείωσε 12. Για τους ηττημένους, από 15 είχαν Γουότσον και Τσαλμπούρης.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 48-22, 67-42, 80-66.

GREEK BASKETBALL LEAGUE - 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κολοσσός Ρόδου-Μύκονος 83-97

ΑΕΚ-Άρης 82-76

Ηρακλής-Πανιώνιος 80-66

Καρδίτσα-ΠΑΟΚ (28/12, 13:00)

Περιστέρι-Προμηθέας Π. (28/12, 16:00)

Μαρούσι-Παναθηναϊκός AKTOR (30/12, 18:30)

ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ