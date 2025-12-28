ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιού Τζέρσεϊ λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων
Η Νέα Υόρκη και το Νιού Τζέρσεϊ έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι πρόκειται για τις μεγαλύτερες των τελευταίων τριών ετών.
Χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί λόγω της χειμερινής καταιγίδας, βάζοντας «μπλόκο» στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών την εορταστική περίοδο. Οι μετεωρολόγοι, όμως, εκτιμούν ότι τα ισχυρά φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν ήδη από τις βραδινές ώρες.
Δείτε βίντεο από την Νέα Υόρκη:
Δείτε βίντεο από το Νιού Τζέρσεϊ:
Την ίδια στιγμή, προβλήματα στις μετακινήσεις παρουσιάζονται και στα αεροδρόμια της Φλόριντα και του Σαν Φρανσίσκο, όπου οι πτήσεις έχουν σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση.