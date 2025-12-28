ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιού Τζέρσεϊ λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων

Ένα άτομο περπατάει κατά την δια΄ρκεια ισχυρής χιονόπτωσης, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Η Νέα Υόρκη και το Νιού Τζέρσεϊ έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι πρόκειται για τις μεγαλύτερες των τελευταίων τριών ετών.

People walk over the Brooklyn Bridge in New York City. New York City metro area is forecast to get up to 8 inches of snow in what is expected to be one of the biggest snowstorms to hit the city in years.#GettyVideo ? @spencerplatt1 ? https://t.co/lOhl2mxFFh pic.twitter.com/wHQMtYFoYB — Getty Images News (@GettyImagesNews) December 28, 2025

Χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί λόγω της χειμερινής καταιγίδας, βάζοντας «μπλόκο» στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών την εορταστική περίοδο. Οι μετεωρολόγοι, όμως, εκτιμούν ότι τα ισχυρά φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν ήδη από τις βραδινές ώρες.

Δείτε βίντεο από την Νέα Υόρκη:

SNOW DAY ?❄️: Friday night snowfall in New York City illuminated by the bright lights of Times Square set the stage for a scenic Big Apple winter wonderland. pic.twitter.com/05DRuQWYGK — FOX Weather (@foxweather) December 27, 2025

A winter snow storm wreaked havoc across New York City and other parts of the US Northeast over the weekend, causing major travel disruptions during the holiday season.https://t.co/ILR7uMq8x8 pic.twitter.com/4q0aTKZ2IX — DW News (@dwnews) December 28, 2025

More than 4 inches of snow fell across the city, marking the highest total since 2022. In Central Park, New Yorkers spent Saturday morning sledding, playing and building snowmen. pic.twitter.com/vInIkL2bj0 — Spectrum News NY1 (@NY1) December 27, 2025

New York City looks magical in the snow pic.twitter.com/DojNwYKnl2 — Meredith Gorman (@MereGorman) December 27, 2025

Δείτε βίντεο από το Νιού Τζέρσεϊ:

ON THE MOVE ?: New Jersey transforms into a winter wonderland, seen here from the train ride over the river and through the woods #snow #winter #weather #jersey #winterwonderland pic.twitter.com/EBV5jikYrN — FOX Weather (@foxweather) December 28, 2025

Την ίδια στιγμή, προβλήματα στις μετακινήσεις παρουσιάζονται και στα αεροδρόμια της Φλόριντα και του Σαν Φρανσίσκο, όπου οι πτήσεις έχουν σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση.