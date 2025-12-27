Νίκος Αλιάγας: Η on air έκπληξη των συνεργατών του με Αντώνη Ρέμο, Lara Fabian και Βασίλη Σαλέα

Μία έκπληξη που έφερε «άρωμα» Ελλάδας στη γαλλική τηλεόραση

Νίκος Αλιάγας: Η on air έκπληξη των συνεργατών του με Αντώνη Ρέμο, Lara Fabian και Βασίλη Σαλέα

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Νίκος Αλιάγας

Μία όμορφη έκπληξη με «άρωμα» Ελλάδας ετοίμασαν οι συνεργάτες του Νίκου Αλιάγα, στην εκπομπή του «Chanson Secrète» στη γαλλική τηλεόραση.

Ο Έλληνας παρουσιαστής που κάνει συγκινητικές εκπλήξεις σε διάσημους καλεσμένους, έγινε το βράδυ της Παρασκευής ο ίδιος αποδέκτης απανωτών εκπλήξεων.

Αρχικά, η Lara Fabian και ο Ycare του τραγούδησαν στα ελληνικά, ενώ ακολούθησαν ο Βασίλης Σαλέας με το κλαρίνο του και ένα παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μεσολόγγι.

Αποκορύφωμα ήταν η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου, που διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με τον Νίκο Αλιάγα. Ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε τη νέα του μεγάλη επιτυχία «Δευτέρα», προκαλώντας συγκίνηση και ενθουσιασμό, αλλά και επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της μουσικής του.

