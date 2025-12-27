Νίκος Αλιάγας: Η on air έκπληξη των συνεργατών του με Αντώνη Ρέμο, Lara Fabian και Βασίλη Σαλέα

Μία όμορφη έκπληξη με «άρωμα» Ελλάδας ετοίμασαν οι συνεργάτες του Νίκου Αλιάγα, στην εκπομπή του «Chanson Secrète» στη γαλλική τηλεόραση.

Ο Έλληνας παρουσιαστής που κάνει συγκινητικές εκπλήξεις σε διάσημους καλεσμένους, έγινε το βράδυ της Παρασκευής ο ίδιος αποδέκτης απανωτών εκπλήξεων.

Αρχικά, η Lara Fabian και ο Ycare του τραγούδησαν στα ελληνικά, ενώ ακολούθησαν ο Βασίλης Σαλέας με το κλαρίνο του και ένα παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μεσολόγγι.

Αποκορύφωμα ήταν η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου, που διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με τον Νίκο Αλιάγα. Ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε τη νέα του μεγάλη επιτυχία «Δευτέρα», προκαλώντας συγκίνηση και ενθουσιασμό, αλλά και επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της μουσικής του.

https://www.instagram.com/reel/DSw2dWYjacC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης