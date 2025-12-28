Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

Σε μια περίοδο όπου η εργασιακή καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, μια αγγελία από τη Σκωτία ξεφεύγει εντελώς από τα συνηθισμένα. Ένα σχεδόν ακατοίκητο νησί, το Handa, ψάχνει ανθρώπους πρόθυμους να αφήσουν πίσω πόλεις, ρυθμούς και ανέσεις, για να ζήσουν και να εργαστούν εκεί για 6 ολόκληρους μήνες.

Όχι με το αζημίωτο, φυσικά. Περίπου 30.000 ευρώ για μισό χρόνο σε ένα περιβάλλον που δεν θυμίζει τίποτα από όσα ξέρουμε. Χωρίς μαγαζιά, χωρίς δρόμους, χωρίς καφέδες να σε περιμένουν στη γωνία και με την καθημερινότητα να ορίζεται από τον καιρό και τη φύση.

