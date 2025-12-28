«Το πλάνο της αλλαγής» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Σε εφαρμογή μπαίνει στον Παναθηναϊκό «Το πλάνο της αλλαγής» με τους «πράσινους» να σχεδιάζουν την πλήρη ανοικοδόμηση του ρόστερ στις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός «Οργώνει τη Βραζιλία» για την εύρεση ενός αριστερού μπακ που θα μπορέσει να προσφέρει σημαντικές λύσεις, ενώ «Βασίλισσα με ψυχή» ήταν η μπασκετική ΑΕΚ που πήρε το ντέρμπι 82-76 κόντρα στον Άρη για την Greek Basketball League.

