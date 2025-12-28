«Το πλάνο της αλλαγής» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (28/12).
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε εφαρμογή μπαίνει στον Παναθηναϊκό «Το πλάνο της αλλαγής» με τους «πράσινους» να σχεδιάζουν την πλήρη ανοικοδόμηση του ρόστερ στις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.
Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός «Οργώνει τη Βραζιλία» για την εύρεση ενός αριστερού μπακ που θα μπορέσει να προσφέρει σημαντικές λύσεις, ενώ «Βασίλισσα με ψυχή» ήταν η μπασκετική ΑΕΚ που πήρε το ντέρμπι 82-76 κόντρα στον Άρη για την Greek Basketball League.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Το πλάνο της αλλαγής» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Rimac Nevera Founder’s Edition: Το ηλεκτρικό hypercar για... εκλεκτούς
06:50 ∙ LIFESTYLE