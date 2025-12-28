Οι μεγαλύτερες απορίες των Ελλήνων το 2025 σύμφωνα με τη Google

Η Google αποκάλυψε τι αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες μέσα στο 2025

Newsbomb

Οι μεγαλύτερες απορίες των Ελλήνων το 2025 σύμφωνα με τη Google
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όπως κάθε χρόνο, η Google δημοσίευσε και φέτος τις «made in Greece» λίστες με τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στη χώρα.

Οι απορίες των χρηστών ήταν άλλοτε απολύτως λογικές, άλλοτε περίεργες και σε πολλές περιπτώσεις επηρεασμένες από viral trends και τηλεοπτικά quiz.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Ενθαρρυντική εξέλιξη» ότι όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται την ανάγκη διαλόγου

12:24ΕΛΛΑΔΑ

«Κρύβονται για να επιβιώσουν»: Ο τουρισμός διώχνει τη μεσογειακή φώκια από τις ακτές

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιού Τζέρσεϊ λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων - Προβλήματα και σε Σαν Φρανσίσκο και Φλόριντα - Δείτε βίντεο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βίντεο με άνδρα να καταδιώκει και πυροβολεί την σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγαλύτερες απορίες των Ελλήνων το 2025 σύμφωνα με τη Google

11:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Εξετάζει Τζόουνς που «τελειώνει» από την Παρτίζαν

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Το κρουαζιερόπλοιο που είχε αφήσει σε έρημο νησί 87χρονη και πέθανε, προσέκρουσε σε ύφαλο στο πρώτο του ταξίδι

11:16WHAT THE FACT

Gaming στην αίθουσα τοκετού: Έπαιζε Xbox ενώ η γυναίκα του γεννούσε - Έγινε viral και δίχασε το διαδίκτυο

11:07ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Το κάρφωμα Αντετοκούνμπο που προκάλεσε σύρραξη στο φινάλε με Μπουλς

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικός πύραυλος χτυπάει πολυκατοικία στο Κίεβο

10:54LIFESTYLE

Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greco στη Γλυφάδα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Τα ίχνη τους χάνονταν ξαφνικά» – Πώς εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες οι ομάδες διάσωσης

10:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Νέα πρόταση της Γκρέμιο για την απόκτηση του Τετέ

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Πλούσιοι αλλά χωρίς εξουσία και φωνή: Πώς ο Πούτιν κρατά τους δισεκατομμυριούχους της Ρωσίας στο πλευρό του εν μέσω πολέμου

10:12LIFESTYLE

«Χρόνια Πολλά, μόνο υπομονή κάνουμε» - Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε στην ουρά για να ευχαριστήσει το κοινό του

10:04ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε και οι Μπακς πέρασαν από το Σικάγο - Τα highlights

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα για παράνομες επιδοτήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό

10:12LIFESTYLE

«Χρόνια Πολλά, μόνο υπομονή κάνουμε» - Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε στην ουρά για να ευχαριστήσει το κοινό του

11:07ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Το κάρφωμα Αντετοκούνμπο που προκάλεσε σύρραξη στο φινάλε με Μπουλς

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βίντεο με άνδρα να καταδιώκει και πυροβολεί την σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Πλούσιοι αλλά χωρίς εξουσία και φωνή: Πώς ο Πούτιν κρατά τους δισεκατομμυριούχους της Ρωσίας στο πλευρό του εν μέσω πολέμου

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Κατέθεσε νέα μήνυση για υπερτιμολογήσεις στο «μπάζωμα» στα Τέμπη

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Τα ίχνη τους χάνονταν ξαφνικά» – Πώς εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες οι ομάδες διάσωσης

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Ενθαρρυντική εξέλιξη» ότι όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται την ανάγκη διαλόγου

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

10:54LIFESTYLE

Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greco στη Γλυφάδα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του φαρμακοποιού στην Αρτέμιδα: Αποφυλακίστηκε έπειτα από 17 μήνες

06:50LIFESTYLE

Όσα έρχονται στην TV το 2026 – Αναλυτικός οδηγός για σειρές και ριάλιτι

23:36LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν την σχέση τους στα social media

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Δημιουργήθηκαν ολέθριες συνθήκες» - Η εξήγηση για τη χιονοστιβάδα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιού Τζέρσεϊ λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων - Προβλήματα και σε Σαν Φρανσίσκο και Φλόριντα - Δείτε βίντεο

10:24LIFESTYLE

Η Μπριζίτ Μπαρντό απαντάει στις φήμες για τον θάνατό της: «Είμαι καλά, δεν ξέρω ποιος ανόητος διαδίδει fake news»

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σχεδόν 3 μέτρα χιόνι στο θέρετρο Πράτο Νεβόσο - Ρεκόρ για την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ