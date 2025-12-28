Οι μεγαλύτερες απορίες των Ελλήνων το 2025 σύμφωνα με τη Google

Όπως κάθε χρόνο, η Google δημοσίευσε και φέτος τις «made in Greece» λίστες με τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στη χώρα.

Οι απορίες των χρηστών ήταν άλλοτε απολύτως λογικές, άλλοτε περίεργες και σε πολλές περιπτώσεις επηρεασμένες από viral trends και τηλεοπτικά quiz.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr