Οι μεγαλύτερες απορίες των Ελλήνων το 2025 σύμφωνα με τη Google
Η Google αποκάλυψε τι αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες μέσα στο 2025
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Όπως κάθε χρόνο, η Google δημοσίευσε και φέτος τις «made in Greece» λίστες με τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στη χώρα.
Οι απορίες των χρηστών ήταν άλλοτε απολύτως λογικές, άλλοτε περίεργες και σε πολλές περιπτώσεις επηρεασμένες από viral trends και τηλεοπτικά quiz.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:37 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Νέα πρόταση της Γκρέμιο για την απόκτηση του Τετέ
06:50 ∙ LIFESTYLE