Γιατί οι Ρώσοι ανακοίνωσαν το νέο Tu-214: Πόσο μπορεί να απειλήσει τη Δύση

Την στιγμή που αφενός γίνεται πολύς λόγος για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και αφετέρου η Airbus αντιμετωπίζει διαδοχικά προβλήματα επέλεξε η Μόσχα να κάνει μια....ρετρό ανακοίνωση με ξεχωριστή εντούτοις σημασία.

Η σειριακή παραγωγή του αεροσκάφους Tu-214 θα οργανωθεί μετά την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών έως το 2026, ανακοίνωσε ο Ρώσος υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Άντον Αλιχάνοφ. Ο Αλιχάνοφ σημείωσε ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία μια φάση εκσυγχρονισμού μεγάλης κλίμακας και αναβάθμισε τις εγκαταστάσεις παραγωγής της με την υποστήριξη του τμήματος, αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο TASS.

«Η λήψη αυτού του πιστοποιητικού ανοίγει το δρόμο για την πλήρη σειριακή παραγωγή του αεροσκάφους Tu-214. Με την υποστήριξη του τμήματός μας, η επιχείρηση έχει υποβληθεί σε σημαντικό εκσυγχρονισμό και τεχνικό ανασχεδιασμό», δήλωσε. Επιπλέον ο υπουργός τόνισε ότι το εργοστάσιο έχει ήδη θέσει σε λειτουργία ένα κέντρο επεξεργασίας, έχει κατασκευάσει μια εγκατάσταση συναρμολόγησης ατράκτων, έχει ολοκληρώσει τον τεχνικό ανασχεδιασμό όλων των χώρων παραγωγής και έχει ολοκληρώσει την κατασκευή τριών κέντρων logistics για την αποθήκευση μετάλλου και αγορασμένων εξαρτημάτων.

Χάρη σε αυτά τα μέτρα, η εταιρεία θα είναι σε θέση να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή του Tu-214 και η σταδιακή έναρξη της σειριακής παραγωγής αναμένεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των τροποποιήσεων έως το 2026. Υπενθυμίζεται ότι το αναβαθμισμένο Tu-214 με ρωσικά συστήματα έχει λάβει πιστοποίηση και είναι έτοιμο για σειριακή παραγωγή.

Τι σημασία έχει αυτή η κίνηση της Ρωσίας

Ενώ ο υπόλοιπος κόσμος της αεροπορίας κινείται προς τα σύνθετα αεροσκάφη, τους εξαιρετικά αποδοτικούς κινητήρες και τα αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου πτήσης, η Ρωσία επέλεξε να αναβιώσει ένα μηχάνημα που πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Παραδόξως, σύμφωνα με αναλυτές, αυτό το ρετρό σχέδιο μοιάζει πέραν των άλλων επαίνων σαν να κρύβει κάτι που η Δύση δεν θα μπορούσε ποτέ να είχε προβλέψει. Πρόκειται για το Tu 2 14 ένα σύμβολο που φέρει τόσο την υπερηφάνεια όσο και την ανυπακοή της Ρωσίας. Και αυτό που προσφέρει... μπορεί να κάνει τους δυτικούς κατασκευαστές να νιώσουν ότι έχουν ξεπεραστεί.

Τι είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο; Πώς μπορεί να απειλήσει τη Δύση; Το FLIG AVIA δίνει τις απαντήσεις.

Γιατί η Ρωσία επανέφερε το Tu-214;

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι το νέο Tu-214 θα ξεπεράσει τα αεροσκάφη της Airbus και θα αλλάξει την αεροπορία.

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ολόκληρη η αεροπορική βιομηχανία της Ρωσίας κατέρρευσε μαζί της. Τα εργοστάσια που κάποτε κατασκεύαζαν θρυλικά αεροσκάφη αφέθηκαν να σκονίζονται, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες της χώρας έγιναν σχεδόν εξ ολοκλήρου εξαρτημένες από την Boeing και την Airbus, που μαζί αποτελούν περισσότερο από το 80% του πολιτικού στόλου της χώρας. Τα κάποτε περήφανα ονόματα — Ilyushin, Tupolev, Yakovlev — εξαφανίστηκαν σιγά-σιγά από τους ουρανούς. Τα εγχώρια προγράμματα εγκαταλείφθηκαν, η έρευνα σταμάτησε και η ρωσική τεχνολογία έμεινε δεκαετίες πίσω. Καθώς η Δύση προχωρούσε με πιο αθόρυβα, ελαφρύτερα και πιο οικονομικά αεροσκάφη, τα ρωσικά αεροπλάνα απορρίφθηκαν ως ξεπερασμένα, θορυβώδη και ενεργοβόρα — και απαγορεύτηκαν από το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου εναέριου χώρου.



Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει ποτέ τόσο εύκολα. Όταν οι κυρώσεις απομόνωσαν εντελώς τη Μόσχα, ελήφθη μια τολμηρή απόφαση: να αναβιώσει αυτό που κάποτε είχε ξεχαστεί. Και έτσι απλά το Tu-2 14 επέστρεψε. Ωστόσο, το μυστήριο έγκειται στο εξής: γιατί η Ρωσία επέλεξε να αναβιώσει ένα σχέδιο αεροσκάφους από τη σοβιετική εποχή αντί να επενδύσει τους πόρους της σε πιο σύγχρονα έργα;

Αυτό που μετατρέπει το Tu 2 14 σε ένα στρατηγικό ατού — και ένα σύμβολο μιας ισχυρής αναγέννησης που αναδύεται από τις στάχτες της— είναι το κλειδί για αυτό το μυστήριο.

Τι είναι το Tu-214

Το Tu 2 14 αποτελεί ζωντανή απόδειξη της διαχρονικής φιλοσοφίας της Ρωσίας για «ανθεκτική πρακτικότητα» στον σχεδιασμό αεροσκαφών — ένα δικινητήριο τζετλάινερ που ενσωματώνει όχι μόνο τη μηχανική δύναμη, αλλά και το ίδιο το πνεύμα της επιβίωσης και της αυτονομίας.

Αναπτύχθηκε ως παραλλαγή του Tupolev Tu 2 oh 4, το Tu 2 14 προοριζόταν να ανταγωνιστεί το αμερικανικό Boeing 757. Από την πρώτη του πτήση το 1989, το αεροσκάφος έχει εξελιχθεί μέσα από αρκετές εναλλαγές, αλλά η ιστορία του δεν είναι μια ιστορία μαζικής παραγωγής ή εμπορικής επιτυχίας. Αντίθετα, αντιπροσωπεύει μια μοναδική προσέγγιση στην αεροπορία: ένα μηχάνημα κατασκευασμένο για να λειτουργεί εκεί όπου άλλα δεν μπορούν.

Οι περισσότερες δυτικές χώρες δεν μπορούν καν να παράγουν αεροπλάνα, και αυτά που παράγουν αποτελούνται από εξαρτήματα από δεκάδες χώρες. Καθώς η προσφορά αεροσκαφών παγκοσμίως συνεχίζει να μειώνεται, οι Ρώσοι επιδιώκουν να ρεφάρουν οικονομικά σε αγορές, όπως το Μεξικό, η Ινδονησία ή η Βραζιλία ή και ακόμη χώρες της Αφρικής, για να ενισχυθεί η παραγωγή και η διαθεσιμότητα αεροσκαφών.

Διαβάστε επίσης