Βολιδοσκόπηση για τρία μεταγωγικά C-130 από τις Ηνωμένες Πολιτείες – Τι ζήτησε η Αθήνα

Αίτημα με το οποίο η Αθήνα ζητά να ενημερωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την τιμή και τη διαθεσιμότητα τριών νέων μεταγωγικών αεροσκαφών C-130J-30 (με επιμηκυμένη άτρακτο) έστειλε πριν από μερικές ημέρες η Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής».

Το αίτημα της Πολεμικής Αεροπορίας αφορά τον νέο τύπο των C-130, που αποτελεί την τελευταία τεχνολογική εξέλιξη του συγκεκριμένου αεροσκάφους της Lockheed Martin με δυνατότητα μεταφοράς βαρύτερων φορτίων και περισσότερων ανδρών, λόγω της μεγαλύτερης ατράκτου.

Στο αίτημα ζητούνται δυνατότητες για αερομεταφορές προσωπικού, αλλά και επιθετικές επιχειρήσεις από αέρος (aerial assault). Η συγκεκριμένη διατύπωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι σαφές ότι το C-130 που θα οπλιστούν με συστήματα επιθετικά (π.χ. mini guns) θα αξιοποιούνται οπότε αυτό απαιτηθεί από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.

Από την Πολεμική Αεροπορία ζητείται ακόμη να υπάρχει δυνατότητα μετατροπής των δύο από τα τρία C-130J-30 σε ιπτάμενα τάνκερ, δηλαδή να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να μπορούν να εκτελέσουν και τέτοιες αποστολές.

Η ανάγκη απόκτησης δυνατοτήτων ανεφοδιασμού στον αέρα είναι ήδη εκφρασμένη στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών της περιόδου 2025 – 2036 και έχει επανειλημμένως τεθεί από διαδοχικές ηγεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας, δίχως επιτυχία μέχρι στιγμής.

Τα νέα C-130 θα πρέπει, βεβαίως, να μπορούν να διεκπεραιώσουν Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης αλλά και Ιατρικής Εκκένωσης από το πεδίο μάχης (επιχειρήσεις MEDEVAC). Στο πλαίσιο της δυνατότητας επιχειρήσεων MEDEVAC ζητείται εξοπλισμός ώστε να μπορεί να γίνει μετατροπή σε ένα από τα δύο αεροσκάφη αυτού του τύπου.

Στην επιστολή περιλαμβάνεται αίτημα για την προμήθεια συστήματος αυτοπροστασίας του αεροσκάφους. Πέρα από τα συστήματα ηλεκτρονικου πολέμου, ζητείται και αντιβαλλιστική κάλυψη, δηλαδή πιο ενισχυμένη και ανθεκτικότερη άτρακτος σε πυρά. Στο αίτημα καταγράφονται και ορισμένες συνήθεις γι’ αυτά τα μεταγωγικά αεροσκάφη δυνατότητες, όπως είναι η μετατροπή σε VIP για τη μεταφορά προσώπων για επίσημες, μη στρατιωτικές αποστολές.

Σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αθήνα ζητά και τετραετές πακέτο εν συνεχεία υποστήριξης των αεροσκαφών (Follow On Support), με κύριο κριτήριο διαμόρφωσης τον υπολογισμό ότι κάθε ένα από αυτά θα πετάει τουλάχιστον 500 ώρες ετησίως.

Η Πολεμική Αεροπορία ζητά, ακόμη, να πληροφορηθεί αν το πρώτο αεροσκάφος μπορεί να παραδοθεί εντός του έτους 2027, κάτι το οποίο μαρτυρά την ανάγκη να προχωρήσει ταχέως το πρόγραμμα ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα των αερομεταφορών.

Με την επιστολή ζητείται από τους Αμερικανούς να προσφέρουν την εκτίμησή τους για την τιμή του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους, ως εκ τούτου οποιοσδήποτε υπολογισμός είναι σχετικός.

Με βάση τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην επιστολή της Πολεμικής Αεροπορίας, η εκτίμηση σίγουρα κινείται κοντά στην «οροφή», η οποία φαίνεται να προκρίνεται για την απόκτηση νέων μεταγωγικών αεροσκαφών (γύρω στα 400 εκατ. ευρώ). Η Αθήνα εξετάζει πολύ σοβαρά και την αγορά νέων βραζιλιάνικων μεταγωγικών C-390, μέσω της Πορτογαλίας.

Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα της Αθήνας για τα C-130 περιλαμβάνει και πρόταση για συμμετοχή της Ελλάδας, κάτι το οποίο είναι σχετικά απλό, καθώς η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία αποτελεί ήδη μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας κατασκευής και υποστήριξης του αμερικανικού μεταγωγικού.

