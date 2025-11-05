Νίκος Δένδιας: Προανήγγειλε την αγορά νέων αεροσκαφών

Την πρόθεση για αγορά νέων μεταφορικών αεροσκαφών για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε εκδήλωση για την εορτή της Πολεμικής Αεροπορίας στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Το πιο σημαντικό απ' όσα είπε ο Νίκος Δένδιας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας είναι ότι η Πολεμική Αεροπορία έχει και πάλι ικανό αριθμό μεταγωγικών αεροσκαφών προκειμένου να καλύπτονται οι επείγουσες και αυξημένες καθημερινές ανάγκες μεταφορών των ενόπλων δυνάμεων. Έπειτα από χρόνια προβλημάτων, όπου η Πολεμική Αεροπορία είχε στη διάθεσή της μόνο ένα ή δύο (μόνο!) μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 Hercules, πλέον είναι διαθέσιμα 10 C-130 και ακόμη δύο βρίσκονται στη φάση της συντήρησης στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και σύντομα θα αποδοθούν στην Πολεμική Αεροπορία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι το πρόγραμμα απόκτησης νέων μεταγωγικών αεροσκαφών (προφανώς δεν διευκρίνισε τον τύπο του αεροσκάφους που θα επιλεγεί έπειτα από διαγωνιστικές διαδικασίες) αναμένεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του νέου 30ετούς εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων.

