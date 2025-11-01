Ο Δένδιας συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση για την 250ή επέτειο των πεζοναυτών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε το βράδυ του Σαββάτου στην εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Δένδιας με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά της ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

