Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το ντεμπούτο της στην Αθήνα - Παρούσα σε δεξίωση για τους πεζοναύτες

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στην Αθήνα, στη δεξίωση για την 250ή επέτειο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens στη λεωφόρο Συγγρού. Η ίδια έφτασε στο ξενοδοχείο φορώντας μία αστραφτερή μαύρη τουαλέτα ενώ το φαρδύ χαμόγελό της δεν έφευγε από τα χείλη της.

*Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

H νέα Αμερικανίδα πρεσβευτής έφθασε στην Αθήνα σήμερα το πρωί με ιδιωτική πτήση.

Το δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και το εντυπωσιακό μενού

Μέσα από την εκπομπή, «Χαμογέλα και πάλι» παρουσιάστηκε το μενού του αποψινού δείπνου στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η βραδιά ξεκίνησε κατά τις 19:00 με κοκτέιλ και θα συνεχιστεί με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 θα έχει χορό. Η πρώτη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό, καρδιές μαρουλιού, τυρί μανούρι ψητά λαχανικά και πέστο ρόκας. Για κυρίως πιάτο, φιλέτο μοσχαριού σε σάλτσα κόκκινου κρασιού και θυμαριού, καρότα baby γλασαρισμένα με μέλι και σουσάμι, μανιτάρι king oyster και πατατούλες ριζόλ. Και για επιδόρπιο red velvet cake.

H δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό, καρδιές μαρουλιού, κατσικίσιο τυρί, φράουλες και βινεγκρέτ βαλσάμικου. Για κυρίως πιάτο, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά baby, σάλτσα λευκού κρασιού και αρωματικό λάδι βοτάνων και για επιδόρπιο red velvet cake.

Η τρίτη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό, σαλάτα mesclum με αγγούρι, ταλιατέλες, κρουτόν, ντοματίνια και βινεγκρέτ βαλσάμικου. Για κυρίως πιάτο, ψητή μπριζόλα κουνουπιδιού μαριναρισμένη με garam masala, σάλτσα καρύδας και ταχινιού, καρύδια, αποξηραμένες νιφάδες τσίλι και λάδι βασιλικου και για επιδόρπιο red velvet cake.

Δείτε εικόνες

Την Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει επίσημα τα διπλωματικά της καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Διαβάστε επίσης