Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το ντεμπούτο της στην Αθήνα - Παρούσα σε δεξίωση για τους πεζοναύτες

Αναλαμβάνει επίσημα τα διπλωματικά της καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Newsbomb

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το ντεμπούτο της στην Αθήνα - Παρούσα σε δεξίωση για τους πεζοναύτες
Newsbomb / Χάρης Γκίκας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στην Αθήνα, στη δεξίωση για την 250ή επέτειο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens στη λεωφόρο Συγγρού. Η ίδια έφτασε στο ξενοδοχείο φορώντας μία αστραφτερή μαύρη τουαλέτα ενώ το φαρδύ χαμόγελό της δεν έφευγε από τα χείλη της.

kimberly-nb2.jpg
kimberly-nb3.jpg

*Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

H νέα Αμερικανίδα πρεσβευτής έφθασε στην Αθήνα σήμερα το πρωί με ιδιωτική πτήση.

Το δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και το εντυπωσιακό μενού

Μέσα από την εκπομπή, «Χαμογέλα και πάλι» παρουσιάστηκε το μενού του αποψινού δείπνου στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η βραδιά ξεκίνησε κατά τις 19:00 με κοκτέιλ και θα συνεχιστεί με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 θα έχει χορό. Η πρώτη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό, καρδιές μαρουλιού, τυρί μανούρι ψητά λαχανικά και πέστο ρόκας. Για κυρίως πιάτο, φιλέτο μοσχαριού σε σάλτσα κόκκινου κρασιού και θυμαριού, καρότα baby γλασαρισμένα με μέλι και σουσάμι, μανιτάρι king oyster και πατατούλες ριζόλ. Και για επιδόρπιο red velvet cake.

H δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό, καρδιές μαρουλιού, κατσικίσιο τυρί, φράουλες και βινεγκρέτ βαλσάμικου. Για κυρίως πιάτο, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά baby, σάλτσα λευκού κρασιού και αρωματικό λάδι βοτάνων και για επιδόρπιο red velvet cake.

Η τρίτη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό, σαλάτα mesclum με αγγούρι, ταλιατέλες, κρουτόν, ντοματίνια και βινεγκρέτ βαλσάμικου. Για κυρίως πιάτο, ψητή μπριζόλα κουνουπιδιού μαριναρισμένη με garam masala, σάλτσα καρύδας και ταχινιού, καρύδια, αποξηραμένες νιφάδες τσίλι και λάδι βασιλικου και για επιδόρπιο red velvet cake.

Δείτε εικόνες

Άφιξη Γκίλφοϊλ
Άφιξη Γκίλφοϊλ
Άφιξη Γκίφοϊλ

Την Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει επίσημα τα διπλωματικά της καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:30ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός αύριο: Φθινοπωρινό το σκηνικό - Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Φρανκφούρτη: Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς

20:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, πρέπει να μάθουμε από αυτό που έγινε»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε» - Η αδελφή του 39χρονου θρηνεί τον χαμό του

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Live - Τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Νέο κάζο για τους αδιόρθωτους «πράσινους»

19:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Πρώτη ήττα στην εποχή Μπενίτεθ

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία στέλνει μονάδες κομάντο πίσω από τις εχθρικές γραμμές από το Ποκρόφσκ

19:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Άρης για την 9η αγωνιστική της Super League

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Κλείνουν τα σχολεία στον δήμο Φαιστού μετά το ένοπλο περιστατικό

19:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Άρης: Οι ενδεκάδες στον αγώνα του «Καραϊσκάκης»

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Θρήνος και στα Χανιά για την 56χρονη που έχασε τη ζωή της

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το ντεμπούτο της στην Αθήνα - Παρούσα σε δεξίωση για τους πεζοναύτες

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Ποιος είναι ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του – Θα βάπτιζε σήμερα το παιδί του

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλανοφόρα, F-35 και κομάντος: Ανοικτά στη Βενεζουέλα η μεγαλύτερη αμερικανική αρμάδα μετά την κρίση των πυραύλων στην Κούβα

18:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ, ο Κολοσσός στο τέλος τον Πανιώνιο

18:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Λεσόρ και Χουάντσο στο Telekom Center Athens

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Live update: Βεντέτα στα Βορίζια με τουλάχιστον 2 νεκρούς και τραυματίες - «Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε» - Η αδελφή του 39χρονου θρηνεί τον χαμό του

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Live update: Βεντέτα στα Βορίζια με τουλάχιστον 2 νεκρούς και τραυματίες - «Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το ντεμπούτο της στην Αθήνα - Παρούσα σε δεξίωση για τους πεζοναύτες

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Ποιος είναι ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του – Θα βάπτιζε σήμερα το παιδί του

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Νέο κάζο για τους αδιόρθωτους «πράσινους»

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Live - Τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Η σύζυγος Καμμένου, ένας βουλευτής και μικρή παρουσία στο Πάρκο Ελευθερίας

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό και μεμονωμένη στιγμή», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μία έκρηξη πυροδότησε το μακελειό – Το σπίτι που... «άναψε» το φυτίλι της βεντέτας

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες - Έβαλε λεφτά σε υπερπολυτελή project

15:18ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν από παντού, νόμιζα ότι ήρθε το τέλος» – Συγκλονιστική μαρτυρία για το μακελειό στα Βορίζια

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Xωριό «φάντασμα» τα Βορίζια λίγες ώρες μετά το μακελειό - Γέμισε με πάνοπλους αστυνομικούς

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία στέλνει μονάδες κομάντο πίσω από τις εχθρικές γραμμές από το Ποκρόφσκ

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ