Στην Αθήνα σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

Στην Αθήνα φθάνει σήμερα, Σάββατο (1/11) η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

Το πρόγραμμα της νέας πρέσβης των ΗΠΑ ξεκινά το Σάββατο (1/11) από την εκδήλωση γνωριμίας που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30) που βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα μακριά. Στην εκδήλωση θα μιλήσει η Ελένη Μπούση, γνωστή προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

ΕΛΑΣ: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο Μέγαρο Μουσικής λόγω εκδήλωσης για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Απαγορεύτηκε από την Ελληνική Αστυνομία η συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για αύριο στο Μέγαρο Μουσικής, εν όψει εκδήλωσης για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και κάθε «σχετικής συνάθροισης», σε όλο σχεδόν το κέντρο της Αθήνας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αναφέρει:

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης το Σάββατο 1-11-2025 και ώρα 16:30' στο Μέγαρο Μουσικής (Πάρκο Ελευθερίας) από μέλη της "Συνέλευσης Αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση" με σύνθημα "Ενάντια στην Υποδοχή της Σιωνίστριας Αμερικανίδας Πρέσβη"» και από την 06:00' ώρα της 1-11-2025 έως και την 06:00' ώρα της 2-11-2025 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λεωφ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Λεωφ. Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπ. Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού - Ηλία Ηλιού - Μάχης Αναλάτου - Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου - Εφέσου - Λεωφ. Συγγρού - Λαγουμιτζή - Παναγή Τσαλδάρη - Πειραιώς - Ιερά οδός - Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - Πλ. Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή τους, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή».

Η πολυτελής κατοικία στο Κολωνάκι

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα θα εγκατασταθεί στο Jefferson house στο Κολωνάκι, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Αυτή είναι η επίσημη πρεσβευτική κατοικία, η οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να τη φιλοξενήσει τα επόμενα χρόνια.

Πρόκειται για μία έπαυλη, η οποία ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου και είναι έτοιμη να την υποδεχτεί. Το σπίτι έχει την προσωπική πινελιά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπως κάποια έργα τέχνης της αρεσκείας της.

Σημειώνεται ότι αυτή η κατοικία είναι αποκλειστική περιουσία της αμερικανικής πρεσβείας και θεωρείται αμερικανικό έδαφος. Φυλάσσεται εξωτερικά από 11 αστυνομικούς και εσωτερικά από Αμερικανούς αστυνομικούς και security.

