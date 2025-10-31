Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η οικία στο Κολωνάκι, οι αλλαγές στη διακόσμηση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ περπατά στη σκηνή του συνεδρίου των ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ, στις 17 Ιουλίου 2024.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, φθάνει στην Αθήνα το αργότερο τα ξημερώματα του Σαββάτου με ιδιωτικό τζετ. Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ θα διαμένει στην πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι, δηλαδή το Jefferson House.

To Jefferson House βρίσκεται στην «καρδιά» της Αθήνας σε πολύ μικρή απόσταση από την αμερικανική πρεσβεία. Είναι δηλαδή η κατοικία του εκάστοτε Αμερικανού πρέσβη, όπου θα διαμένει και η 55χρονη Κίμπερλι Γκιλφόιλ που διαδέχεται τον πρέσβη, Τζορτζ Τσούνης.

Η 55χρονη Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε φροντίσει μάλιστα να κάνει μια σειρά από αλλαγές στο εσωτερικό της πρεσβευτικής κατοικίας, τις οποίες παρακολουθούσε όσο βρισκόταν στις ΗΠΑ. Είχε προσθέσει πίνακες και είχε ζητήσει αλλαγές στα χρώματα, τις οποίες επιμελήθηκε η ομάδα των συνεργατών της εδώ στην Αθήνα.

Η πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι όπου θα διαμένει η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«Το Jefferson House διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, φιλοξενώντας εκδηλώσεις που ενισχύουν διπλωματικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις. Οι δεξιώσεις, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι επίσημες συναντήσεις που πραγματοποιούνται στην κατοικία συμβάλλουν στον συνεχή διάλογο και την εταιρική σχέση μεταξύ των δύο εθνών», είχε αναφέρει σε παλαιότερο δημοσίευμά της η New York Post.

Η οικία Jefferson House στο Κολωνάκι

Προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει προγραμματιστεί και μια εκδήλωση αύριο Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, στο Πάρκο Ελευθερίας που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνοισραηλινής Φιλίας, που βρίσκεται πολύ κοντά στην πρεσβευτική κατοικία στους Αμπελόκηπους. Για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα μιλήσει η ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας και φίλη της Ελένη Μπούση. Βέβαια, δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν τελικά η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ θα δώσει το «παρών» σε αυτή την εκδήλωση.

Το βράδυ του Σαββάτου η Γκιλφόιλ θα αναλάβει ρόλο οικοδέσποινας σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η βραδιά, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, ξεκινάει στις 19.00 με κοκτέιλ, συνεχίζεται με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 22:00 με 00:00 έχει προγραμματιστεί χορός.

Την Κυριακή το βράδυ στις 21:00 θα βρεθεί στο Κέντρο Αθηνών, στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της.

