Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολυτελές ελληνικό πάρτι με Αργυρό και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις

Η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα σχεδιάζει μια εντυπωσιακή, πολυσυζητημένη εμφάνιση, η οποία έχει προκαλέσει προβληματισμό σε ορισμένους διπλωμάτες σχετικά με το αν ένα πολυτελές πάρτι στέλνει το σωστό μήνυμα προς τους αντιπάλους της Αμερικής.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, θα εγκαινιάσει τη διπλωματική της θητεία με ένα πάρτι σε νυχτερινό κέντρο την Κυριακή, στο οποίο θα εμφανιστεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σύμφωνα με σχέδια που έχουν διαρρεύσει και τα παρουσιάζει η Daily Mail.

Θα ταξιδέψει εκεί με ιδιωτικό τζετ, φιλοξενούμενη του δισεκατομμυριούχου και συνιδρυτή της Vivid Seats, Έρικ Βασιλάτος.

«Αυτή τη στιγμή δείχνουμε σαν χώρα της μπανάνας», δήλωσε μια πηγή στη Daily Mail. «Ξέρετε ότι η Ρωσία και η Κίνα μας βλέπουν σαν ανόητους».

Η εκδήλωση της 2ας Νοεμβρίου, που είναι προγραμματισμένη για τις 9 μ.μ., ζητά από τους προσκεκλημένους να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους (RSVP) στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Η φιλία της Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό έγινε για πρώτη φορά γνωστή στα μέσα ενημέρωσης στις 9 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης του The Hellenic Initiative στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας εκείνη ανέβηκε στη σκηνή για να χορέψει με τον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.