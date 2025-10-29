Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με Προεδρική Φρουρά και Άγνωστο Στρατιώτη η ανάρτησή της για την 28η Οκτωβρίου

Το δικό της μήνυμα με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έστειλε η νέα πρέσβειρά των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγραψε:

«Η 28η Οκτωβρίου μάς θυμίζει διαχρονικά ότι η ελευθερία κερδίζεται από όσους τολμούν, όχι από όσους βολεύονται.

Όταν η Ελλάδα είπε «ΟΧΙ» στην τυραννία, είπε ταυτόχρονα «ΝΑΙ» στην πίστη, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σήμερα τιμούμε το ακατάβλητο ελληνικό φρόνημα και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας.»

https://www.instagram.com/reel/DQXs1njDp2M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα

Στις 29 Σεπτεμβρίου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε επίσημα στο υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, ως η επόμενη Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025 για να αναλάβει καθήκοντα ως νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η επίσημη έναρξη της θητείας της θα ολοκληρωθεί στις αρχές Νοεμβρίου, με την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.