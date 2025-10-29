Έρχεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε θα συναντηθεί με Τασούλα – Μητσοτάκη, το πρόγραμμα της εβδομάδας

Η πρώτη της εβδομάδα στη χώρα αναμένεται να είναι πολύ γεμάτη

Έρχεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε θα συναντηθεί με Τασούλα – Μητσοτάκη, το πρόγραμμα της εβδομάδας

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Associated Press
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έρχεται στη χώρα μας στις 31 Οκτωβρίου.

Οι προετοιμασίες για την υποδοχή της είναι πυρετώδεις, ενώ το απόγευμα του Σαββάτου 01.11.2025, αναμένεται να πραγματοποιηθεί από στελέχη της ομογένειας εκδήλωση στο Πάρκο Ελευθερίας.

Η πρώτη της εβδομάδα στη χώρα αναμένεται να είναι πολύ γεμάτη.

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου το μεσημέρι θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Την ίδια μέρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα παραθέσει δεξίωση προς τιμήν του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και του υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Ντακ Μπέργκαμ, οι οποίο θα βρίσκονται στην Αθήνα για να υπογράψουν ενεργειακές συμφωνίες.

Στις 6 και 7 Νοεμβρίου η πρέσβης των ΗΠΑ μαζί με τους προαναφερθέντες Αμερικανούς αξιωματούχους θα δώσουν το παρών στο 28ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2024» στο Ζάππειο.

