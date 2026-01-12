Στο νοσοκομείο η σεφ Μαρία Εκμετσίογλου

Η Μαρία Εκμετσίογλου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με την ίδια να κάνει γνωστή την περιπέτεια της υγείας της μέσω instagram story.

Η γνωστή κυρία της γαστρονομίας δημοσίευσε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και έγραψε: «Με αισιοδοξία προσπερνάμε τα δύσκολα για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Πνευμονία κάνε πίσω δεν μασάμε».

Η Μαρία Εκμετσίογλου έχει στο πλευρό τα παιδιά της και περιμένει να αναρρώσει. Σε συνέντευξή της είχε μιλήσει για το διαζύγιό της στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Μέχρι να παντρευτώ, έπρεπε να πάρω άδεια από τον πατέρα μου για να κάνω ακόμη και ένα βήμα. Είχα πολύ σκληρό πατέρα. Δε θυμάμαι να είχα δει τη δύση του ηλίου, μέχρι που παντρεύτηκα. Όλα τα παιδιά έπαιζαν στα Πριγκιπόνησα στους δρόμους κι εγώ ήμουν μέσα. Ήταν τόσο αυστηρός, γιατί ο ίδιος ήταν πολύ ζωηρός άντρας με πολλές ιστορίες και ήθελε να με έχει κλεισμένη. Γενικά τα κορίτσια στην Κωνσταντινούπολη ήταν πολύ σφιγμένα. Θέλαμε να παντρευτούμε για να φύγουμε από το δύσκολο πατρικό καθεστώς.

Ήταν ταμπού τότε ένας χωρισμός. Ο μπαμπάς μου, μού είπε πως αν χωρίσω θα αυτοκτονήσει. Η μητέρα μου δε ζούσε, την είχαμε χάσει χρόνια πριν. Αντί να αυτοκτονήσω εγώ, αυτοκτόνα εσύ, του είπα. Ήξερα ότι ο μπαμπάς μου αγαπάει πολύ τη ζωή. Ήξερα ότι μπλοφάρει».