Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

Κομμάτια από την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης βγαίνουν στο σφυρί στο πλαίσιο μεγάλης δημοπρασίας, που οργανώνει ο οίκος Βέργος την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Σπάνια ρολόγια, λαογραφικά κοσμήματα, παραδοσιακές φορεσιές, όπλα από την περίοδο του αγώνα για την ανεξαρτησία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς και άλλα ιστορικά κειμήλια του 19ου και του 20ού αιώνα συγκαταλέγονται στους 296 λαχνούς που αναμένεται να «χτυπηθούν» από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι καλούνται -σε αρκετές περιπτώσεις- να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα αποκτήσουν.

Και κάπου εδώ ανακύπτει εύλογα ένα κρίσιμο ερώτημα: Μήπως τέτοιου είδους ιστορικά και λαογραφικά αντικείμενα, ιδίως τα όπλα που «πότισαν» με το αίμα των τότε υπόδουλων Ελλήνων τον αγώνα για την ελευθερία, θα έπρεπε να ακολουθήσουν διαφορετική διαδρομή; Μήπως η φυσική τους θέση δεν είναι οι ιδιωτικές συλλογές, αλλά οι προθήκες των μουσείων, όπου η συλλογική μνήμη συναντά τη δημόσια Ιστορία;

Το ζήτημα είναι, αναμφίβολα, σύνθετο. Ωστόσο, μέσα στο πλήθος των θεμάτων που απασχολούν την πολιτιστική ηγεσία της χώρας, δεν θα όφειλε το υπουργείο Πολιτισμού να σκύψει πιο προσεκτικά και σε αυτό; Να εξετάσει τρόπους παρέμβασης, αγοράς, διάσωσης ή έστω συνεργασίας, ώστε αντικείμενα με τόσο βαρύ ιστορικό και συμβολικό φορτίο να καταστούν προσβάσιμα στο ευρύ κοινό; Γιατί η Ιστορία να αποτελεί προνόμιο των λίγων, και όχι βίωμα των πολλών μέσα από οργανωμένα, δημόσια πολιτιστικά ιδρύματα;

Της δημοπρασίας του οίκου Βέργος με τίτλο «Ιστορικά και λαογραφικά αντικείμενα 19oυ και 20ού αιώνα» θα προηγηθεί έκθεση από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου στον ίδιο χώρο, στην πλατεία Καρύτση, όπου θα παρουσιαστούν και τα 296 κομμάτια που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα χρυσό ρολόι τσέπης του φημισμένου ελβετικού οίκου ωρολογοποιίας Courvoisier, με χάρτη της Ελλάδας των ετών 1826-1830.

Στον χάρτη αποτυπώνονται η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Ηπειρος, τα Ιόνια Νησιά, η Εύβοια, οι Σποράδες και τμήμα των Κυκλάδων. Ο συγκεκριμένος χάρτης βασίζεται σε εκείνον του Γάλλου στρατιωτικού χαρτογράφου Pierre Lapie, ο οποίος αποτέλεσε χαρτογραφικό βοήθημα του Ιωάννη Καποδίστρια κατά τις διαπραγματεύσεις για τη χάραξη των πρώτων συνόρων του ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Vergos Auctions, η τιμή εκκίνησης του ρολογιού ανέρχεται στα 22.000 ευρώ, με εκτίμηση τα 24.000 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, ένα ζευγάρι ασημένιες, επίχρυσες πιστόλες, μήκους σχεδόν μισού μέτρου, περίτεχνα διακοσμημένες με φυτικές γιρλάντες, τρόπαια, ανθοφόρα αγγεία και οικιστικά σύνολα (εκτίμηση 8.000-12.000 ευρώ).

Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται, ακόμα, μία ξυλόγλυπτη, δρύινη κασέλα, χαρακτηριστικό δείγμα της ελληνικής λαϊκής τέχνης των ύστερων χρόνων της Τουρκοκρατίας (εκτίμηση 6.000-8.000 ευρώ).

Ξεχωριστή μνεία αξίζει μια σπάθη με ασημένια λαβή και σκαλιστό διάκοσμο από φυτικά και μπαρόκ μοτίβα, που συμπληρώνεται από ολόγλυφα πτηνά και δρακοκεφαλές. Τέτοιου τύπου όπλα χρησιμοποιούσαν οι άνδρες στρατιωτικής μονάδας της Πρώτης Γαλλικής Αυτοκρατορίας, που σχηματίστηκε το 1807 στην Κέρκυρα. Στο σώμα αυτό υπηρέτησε ως αξιωματικός και ο Μάρκος Μπότσαρης έως το 1811. Ανάλογη σπάθη του εκτίθεται σήμερα στο Musée de l’ Armée στο Παρίσι – τρανταχτό παράδειγμα του πώς τα ιστορικά κειμήλια μπορούν να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές μνήμης μέσα σε δημόσια μουσεία (εκτίμηση 4.000-6.000 ευρώ).

Τον μακρύ κατάλογο συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, μια μεγάλη ασημένια, επίχρυση πιστόλα (3.000-4.000 ευρώ), ένας επιστήθιος θώρακας με γιλέκο, φέσι και ασημένιο σταυρό (4.000-6.000 ευρώ), στοιχεία κύρους που φορούσαν επιφανείς αρματολοί και οπλαρχηγοί της δυτικής Ελλάδας, κουτί καπνού αναμνηστικό του οθωμανικού συντάγματος του 1908 (600-800 ευρώ), καθώς και δίσκος σερβιρίσματος με απεικόνιση της «Κόρης των Αθηνών», Τερέζας Μακρή (4.000-6.000 ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοπρασία θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα www.vergosauctions.com και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, καθώς και μέσω γραπτής ή τηλεφωνικής προσφοράς.

Πηγή: Εφημερίδα «Esspresso»