Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι NTV , δήλωσε ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι η Μόσχα θα είναι έτοιμη να παράσχει μια ολοκληρωμένη στρατιωτική απάντηση εάν χρειαστεί. Ο υπουργός έκανε αυτή τη δήλωση στο τηλεοπτικό κανάλι NTV.

Σύμφωνα με τον Ρώσο διπλωμάτη, η Ρωσία δεν έχει κανένα συμφέρον να επιτεθεί σε χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, εάν η Ευρώπη αποφασίσει ξαφνικά να υλοποιήσει τις απειλές της και να προβεί σε στρατιωτική επιθετικότητα κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα λάβει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα.

«Εάν η Ευρώπη ξαφνικά πραγματοποιήσει τις απειλές της για προετοιμασία πολέμου εναντίον μας και εξαπολύσει επίθεση στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο πρόεδρος δήλωσε: δεν πρόκειται για ειδική στρατιωτική επιχείρηση από μέρους μας. Θα είναι μια ολοκληρωμένη στρατιωτική απάντηση με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σύμφωνα με τα σχετικά δογματικά έγγραφα», προειδοποίησε ο Λαβρόφ.

Νωρίτερα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης ότι η Ρωσία θα θεωρούσε την ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο ουκρανικό έδαφος ως ξένη επέμβαση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, τέτοιες ενέργειες θα χαρακτηρίζονταν ως άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας

Τι είπε για Έπσταϊν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε επίσης ότι η υπόθεση του Αμερικανού χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος καταδικάστηκε για παιδεραστία, αποκαλύπτει την αληθινή φύση της συλλογικής Δύσης.

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, το περιστατικό αυτό αποκαλύπτει τη φύση της λεγόμενης «βαθιάς» συμμαχίας, η οποία επιδιώκει να ελέγξει όχι μόνο τις δυτικές χώρες, αλλά ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Λαβρόφ εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι προφανές σε κάθε λογικό άνθρωπο ότι τέτοια φαινόμενα αντιπροσωπεύουν «καθαρό σατανισμό* (ένα εξτρεμιστικό κίνημα απαγορευμένο στη Ρωσική Ομοσπονδία)» και είναι πέρα ​​από την ανθρώπινη κατανόηση.

Είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι ο Έπσταϊν σκόπευε να δημιουργήσει ένα νέο νόμισμα για τη Ζιμπάμπουε.

